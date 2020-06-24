ОАСК снова восстановил в должности дважды уволенного президента ГП "Антонов" Донца

Окружной административный суд Киева 22 июня приостановил действие очередного решения генерального директора госконцерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса от 15 июня 2020 года об увольнении президента госпредприятия "Антонов" (Киев) Александра Донца.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", представляющей интересы ГП "Антонов".

"Суд согласился с нашими доводами, что, как и предыдущее решение о прекращении полномочий руководителя "Антонова", очередное неправомерное решение "Укроборонпрома" принято за рамками полномочий концерна", - прокомментировал ситуацию старший партнер юрфирмы Роман Марченко.

Он подчеркнул, что, по мнению юристов, подобные действия руководства "Укроборонпрома" подпадают под ст. 172 уголовного кодекса "грубое нарушение законодательства о труде".

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Как сообщалось, ранее Окружной админсуд Киева удовлетворил ходатайство Донца по его иску о незаконности приказа Абромавичуса от 9 июня 2020 года о прекращении полномочий президента ГП "Антонов".

В то же время, после судебного решения от 15 июня Абромавичус повторно предоставил приказ о прекращении полномочий Донца на посту президента ГП "Антонов", который также был оспорен в суде.

Трудовой коллектив "Антонова" 9 июня 2020 года провел открытое собрание и направил обращение к руководству государства с требованиями вывести госпредприятие из управления "Укроборонпрома".