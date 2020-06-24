ОАСК знову поновив на посаді двічі звільненого президента ДП "Антонов" Донця

Окружний адміністративний суд Києва 22 червня зупинив дію чергового рішення генерального директора держконцерну "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса від 15 червня 2020 року про звільнення президента держпідприємства "Антонов" (Київ) Олександра Донця.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті юрфірми "Ільяшев і Партнери", яка представляє інтереси ДП "Антонов".

"Суд погодився з нашими аргументами, що, як і попереднє рішення про припинення повноважень керівника "Антонова", чергове неправомірне рішення "Укроборонпрому" прийнято за рамками повноважень концерну", - прокоментував ситуацію старший партнер юрфірми Роман Марченко.

Він підкреслив, що, на думку юристів, подібні дії керівництва "Укроборонпрому" підпадають під ст. 172 кримінального кодексу "грубе порушення законодавства про працю".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд поновив Донця на посаді президента ДП "Антонов", - адвокат Марченко

Як повідомлялося, раніше Окружний адмінсуд Києва задовольнив клопотання Донця за його позовом про незаконність наказу Абромавічус від 9 червня 2020 року про припинення повноважень президента ДП "Антонов".

У той же час, після судового рішення від 15 червня Абромавічус повторно надав наказ про припинення повноважень Донця на посаді президента ДП "Антонов", який також був оскаржений в суді.

Трудовий колектив "Антонова" 9 червня 2020 року провело відкриті збори і направив звернення до керівництва держави з вимогами вивести держпідприємство з управління "Укроборонпрому".