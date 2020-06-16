Суд поновив Донця на посаді президента ДП "Антонов", - адвокат Марченко

Окружний адміністративний суд міста Києва призупинив дію рішення генерального директора "Укроборонпрому" Айвараса Абромавичуса від 9 червня 2020 року про звільнення президента держпідприємства "Антонов" Олександра Донця.

Про це повідомили в пресслужбі юридичної фірми "Ілляшев і Партнери", яка представляє інтереси ДП "Антонов", передає Цензор.НЕТ.

"Тим самим суд задовольнив клопотання О. Донця за його позовом щодо незаконності наказу Айвараса Абромавичуса. Також суд заборонив здійснювати будь-які дії щодо зміни даних про президента ДП "Антонов" у Державному реєстрі, у тому числі виключати з Держреєстру відомості про те, що Олександр Донець є керівником держпідприємства", - йдеться в повідомленні.

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За словами старшого партнера фірми "Ілляшев і Партнери" Романа Марченка, згідно з Кодексом адміністративного судочинства ухвала суду набула законної сили негайно з моменту її винесення, тобто пан Донець наразі є єдиним законним керівником ДП "Антонов", а будь-які особи, які перешкоджатимуть діяльності президента ДП "Антонов", підлягатимуть кримінальній відповідальності за ст. 382 Кримінального кодексу "Невиконання судового рішення", що карається позбавленням волі на строк до восьми років".

У зв'язку з рішенням суду "Укроборонпром" із 15 червня припинив повноваження президента ДП "Антонов" Донця.

Раніше "Укроборонпром" звільнив директора ДП "Антонов" Донця після перевірки підприємства.