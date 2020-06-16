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Суд поновив Донця на посаді президента ДП "Антонов", - адвокат Марченко

Суд поновив Донця на посаді президента ДП

Окружний адміністративний суд міста Києва призупинив дію рішення генерального директора "Укроборонпрому" Айвараса Абромавичуса від 9 червня 2020 року про звільнення президента держпідприємства "Антонов" Олександра Донця.

Про це повідомили в пресслужбі юридичної фірми "Ілляшев і Партнери", яка представляє інтереси ДП "Антонов", передає Цензор.НЕТ.

"Тим самим суд задовольнив клопотання О. Донця за його позовом щодо незаконності наказу Айвараса Абромавичуса. Також суд заборонив здійснювати будь-які дії щодо зміни даних про президента ДП "Антонов" у Державному реєстрі, у тому числі виключати з Держреєстру відомості про те, що Олександр Донець є керівником держпідприємства", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: "Укроборонпром" з 15 червня припинив повноваження президента ДП "Антонов" Донця

За словами старшого партнера фірми "Ілляшев і Партнери" Романа Марченка, згідно з Кодексом адміністративного судочинства ухвала суду набула законної сили негайно з моменту її винесення, тобто пан Донець наразі є єдиним законним керівником ДП "Антонов", а будь-які особи, які перешкоджатимуть діяльності президента ДП "Антонов", підлягатимуть кримінальній відповідальності за ст. 382 Кримінального кодексу "Невиконання судового рішення", що карається позбавленням волі на строк до восьми років".

У зв'язку з рішенням суду "Укроборонпром" із 15 червня припинив повноваження президента ДП "Антонов" Донця.

Раніше "Укроборонпром" звільнив директора ДП "Антонов" Донця після перевірки підприємства.

Автор: 

Укроборонпром (1732) ДП "Антонов" (241) Донець Олександр (6)


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Топ коментарі
+4
ооо.. "Ильяшов и партнеры" заказали рекламную статейку на Цензоре..
но вроде, как дело пошло не тем путем, и вчера Донец был снова уволен..
упс!
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16.06.2020 09:50
+4
Шмаркля впевнено знищує українську державу.
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16.06.2020 10:00
+3
Лютый трэш какой-то! Никого нельзя уволить в Украине - кроме простого народа, конечно.
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16.06.2020 10:12
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ооо.. "Ильяшов и партнеры" заказали рекламную статейку на Цензоре..
но вроде, как дело пошло не тем путем, и вчера Донец был снова уволен..
упс!
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16.06.2020 09:50 Відповісти
Пару днів назад біля адміністрації ДП "Антонов" відбувся мітинг проти "Укроборонпрорму", який організував Дубінський, ж*па Коломойського.
Окружний простітутський адмінсуд - все понятно.
Суд поновив Донця на посаді президента ДП "Антонов", - адвокат Марченко - Цензор.НЕТ 4621 Суд поновив Донця на посаді президента ДП "Антонов", - адвокат Марченко - Цензор.НЕТ 295
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16.06.2020 10:19 Відповісти
серьезно Дубинский? Вот же ж мудак, еще в Киев прется) получит почетное предпоследнее место)
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16.06.2020 10:20 Відповісти
Абромавічус - один з небагатьох, хто не сприймає корупцію.
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16.06.2020 10:21 Відповісти
он Украину как державу не сприймае....
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16.06.2020 11:06 Відповісти
В центрі бородатий.
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16.06.2020 10:36 Відповісти
Вчора волосата ж*па Дубінський і проти Стерненка виступав.
Суд поновив Донця на посаді президента ДП "Антонов", - адвокат Марченко - Цензор.НЕТ 7010
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16.06.2020 10:42 Відповісти
Смехотворно читать такое без скана решения суда
Именно таким образом такие как Донец и прочая совковая конъюнктура годами, десятилетиями держат народ за лохов, которые "и так схавают"
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16.06.2020 10:19 Відповісти
"Боинг" в ужасе. После катастроф своих лайнеров и бунтов в Сиэтле руководство компании не уверено в своей способности конкурировать с "Антоновым".
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16.06.2020 09:54 Відповісти
https://www.facebook.com/sternenko?__cft__[0]=AZUgWEvfi-q0VY5UZDdc69pMEh5epVmmzilC3AVkiOt4BmIIVQpAShwUexQeB-GcQKp27LeuElsWz687o9Fr6-*********************************************&__tn__=-UC%2CP-R Сергій Стерненко

https://www.facebook.com/sternenko/posts/2739147719694893?__cft__[0]=AZUgWEvfi-q0VY5UZDdc69pMEh5epVmmzilC3AVkiOt4BmIIVQpAShwUexQeB-GcQKp27LeuElsWz687o9Fr6-*********************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 32 хв. ·

Нема слів.

Щойно телефонувала секретар судді Мєлєшак щодо розгляду клопотання про зміну адреси домашнього арешту.

Засідання призначили на 10:00.

Тобто за 50 хвилин після повідомлення мені про засідання.

Я просто фізично не встигну туди доїхати.

Це неможливо, зважаючи ще й на те що мені не можна пересуватись без охорони.

Тому я не прошу вас туди їхати.

Бо і я не поїду. Біля суду чергують мої адвокати.

А те, що було вчора, і продовжується сьогодні - це невимовний треш.

Як наче ми живемо в росії.

P. S. Суддя Мєлєшак не краща за Бугіля. Вона якось мені відмовила у задоволенні скарги через те що я не уклав сам із собою договір про те щоб я міг представляти себе в суді.

А ще ця суддя нещодавно відпустила потвору, яка вбила дворічного хлопчика. Вбивця втік з України.
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16.06.2020 09:54 Відповісти
Міністр оборони підтвердив інформацію про скорочення Збройних сил України на декілька десятків тисяч осіб, проте обіцяють нікого не звільняти - заповнятимуть вакантні посади, яких вдосталь.
Про це повідомив генерал-лейтенант Забродський, екскомандувач Десантно-штурмових військ, народний депутат дев'ятого скликання, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

"Черговий комітет, на якому більшість запитань моїх колег - народних депутатів України, так і залишилися без відповідей. Точніше відповідь як завжди у двох варіантах: дайте мені час, я розберусь або Ви зробіть депутатський запит, а я доручу його опрацювати.
І все ж таки про найболючище питання: чи планується скорочення чисельності ЗСУ, яке саме та за рахунок кого? По-перше: Пан Міністр підтвердив, що заходи із модною назвою «оптимізація», а саме скорочення - саме так, плануються. По-друге: заходи плануються і будуть проводитись обережно і виважено. І по-третє: враховуючи велике значення саме людського фактору, Міністерством оборони України не планується скорочення невакантних посад. (Цитата, близька до тексту: «по живому різати не дам»)".
Водночас, за інформацією генерала, вже заплановане скорочення чисельності Сухопутних військ більш ніж на десять тисяч осіб, Повітряних Сил, Морської піхоти та ДШВ - по декілька тисяч осіб. Загалом близько сорока тисяч посад. Зокрема мова йде про скорочення декількох ескадрилій тактичної авіації, розвідувальних, артилерійських і танкових підрозділів в ДШВ і Морській піхоті.
Екскомандувач десантно-штурмових військ наголосив, що існуючі структури бойових частин і підрозділів запроваджені у відповідь на виклики часу, які постали перед ЗСУ протягом останніх шести років. І є вкрай небезпечним і безвідповідальним ставлення до існуючих структур як до перевантажених або ангажованих індивідуальними бажаннями відповідних командувачів.
https://uprom.info/news/other/zbrojni-syly-***********-dekilka-aviaeskadrylij-rozvidku-tanky-ta-artyleriyu-desantno-shturmovyh-vijsk-j-morskoyi-pihoty/
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16.06.2020 09:55 Відповісти
Шмаркля впевнено знищує українську державу.
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16.06.2020 10:00 Відповісти
Лютый трэш какой-то! Никого нельзя уволить в Украине - кроме простого народа, конечно.
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16.06.2020 10:12 Відповісти
Суд у нас лучше знает кто и как должен руководить госпредприятиями с многомиллионными оборотами бюджетных денег,не бесплатно естественно ! И дело не в адвокатской канторки с громким именем,а коррупции в чистом виде !
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16.06.2020 11:01 Відповісти
 
 