Суд восстановил Донца в должности президента ГП "Антонов", - адвокат Марченко

Окружной административный суд города Киева приостановил действие решения генерального директора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса от 9 июня 2020 года об увольнении президента госпредприятия "Антонов" Александра Донца.

Об этом сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", представляющей интересы ГП "Антонов", передает Цензор.НЕТ.

"Тем самым суд удовлетворил ходатайство А. Донца по его иску о незаконности приказа Абромавичуса. Также суд запретил осуществлять любые действия по изменению данных о президенте ГП "Антонов" в государственном реестре, в том числе исключать из госреестра сведения о том, что Александр Донец является руководителем госпредприятия", - говорится в сообщении.

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По словам старшего партнера фирмы "Ильяшев и Партнеры" Романа Марченко, согласно Кодексу административного судопроизводства, решение суда вступило в законную силу немедленно с момента его вынесения, то есть Донец пока является единственным законным руководителем ГП "Антонов", а любые лица, которые будут препятствовать деятельности президента ГП "Антонов", будут подлежать уголовной ответственности по ст. 382 Уголовного кодекса "Невыполнение судебного решения", что наказывается лишением свободы на срок до восьми лет".

В связи с решением суда "Укроборонпром" с 15 июня прекратил полномочия президента ГП "Антонов" Донца.

Ранее "Укроборонпром" уволил директора ГП "Антонов" Донца после проверки предприятия.