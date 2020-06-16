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Суд восстановил Донца в должности президента ГП "Антонов", - адвокат Марченко

Суд восстановил Донца в должности президента ГП

Окружной административный суд города Киева приостановил действие решения генерального директора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса от 9 июня 2020 года об увольнении президента госпредприятия "Антонов" Александра Донца.

Об этом сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", представляющей интересы ГП "Антонов", передает Цензор.НЕТ.

"Тем самым суд удовлетворил ходатайство А. Донца по его иску о незаконности приказа Абромавичуса. Также суд запретил осуществлять любые действия по изменению данных о президенте ГП "Антонов" в государственном реестре, в том числе исключать из госреестра сведения о том, что Александр Донец является руководителем госпредприятия", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" с 15 июня прекратил полномочия президента ГП "Антонов" Донца

По словам старшего партнера фирмы "Ильяшев и Партнеры" Романа Марченко, согласно Кодексу административного судопроизводства, решение суда вступило в законную силу немедленно с момента его вынесения, то есть Донец пока является единственным законным руководителем ГП "Антонов", а любые лица, которые будут препятствовать деятельности президента ГП "Антонов", будут подлежать уголовной ответственности по ст. 382 Уголовного кодекса "Невыполнение судебного решения", что наказывается лишением свободы на срок до восьми лет".

В связи с решением суда "Укроборонпром" с 15 июня прекратил полномочия президента ГП "Антонов" Донца.

Ранее "Укроборонпром" уволил директора ГП "Антонов" Донца после проверки предприятия

Автор: 

Укроборонпром (1238) ГП "Антонов" (142) Донец Александр (4)


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Топ комментарии
+4
ооо.. "Ильяшов и партнеры" заказали рекламную статейку на Цензоре..
но вроде, как дело пошло не тем путем, и вчера Донец был снова уволен..
упс!
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16.06.2020 09:50
+4
Шмаркля впевнено знищує українську державу.
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16.06.2020 10:00
+3
Лютый трэш какой-то! Никого нельзя уволить в Украине - кроме простого народа, конечно.
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16.06.2020 10:12
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ооо.. "Ильяшов и партнеры" заказали рекламную статейку на Цензоре..
но вроде, как дело пошло не тем путем, и вчера Донец был снова уволен..
упс!
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16.06.2020 09:50 Ответить
Пару днів назад біля адміністрації ДП "Антонов" відбувся мітинг проти "Укроборонпрорму", який організував Дубінський, ж*па Коломойського.
Окружний простітутський адмінсуд - все понятно.
Суд поновив Донця на посаді президента ДП "Антонов", - адвокат Марченко - Цензор.НЕТ 4621 Суд поновив Донця на посаді президента ДП "Антонов", - адвокат Марченко - Цензор.НЕТ 295
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16.06.2020 10:19 Ответить
серьезно Дубинский? Вот же ж мудак, еще в Киев прется) получит почетное предпоследнее место)
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16.06.2020 10:20 Ответить
Абромавічус - один з небагатьох, хто не сприймає корупцію.
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16.06.2020 10:21 Ответить
он Украину как державу не сприймае....
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16.06.2020 11:06 Ответить
В центрі бородатий.
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16.06.2020 10:36 Ответить
Вчора волосата ж*па Дубінський і проти Стерненка виступав.
Суд поновив Донця на посаді президента ДП "Антонов", - адвокат Марченко - Цензор.НЕТ 7010
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16.06.2020 10:42 Ответить
Смехотворно читать такое без скана решения суда
Именно таким образом такие как Донец и прочая совковая конъюнктура годами, десятилетиями держат народ за лохов, которые "и так схавают"
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16.06.2020 10:19 Ответить
"Боинг" в ужасе. После катастроф своих лайнеров и бунтов в Сиэтле руководство компании не уверено в своей способности конкурировать с "Антоновым".
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16.06.2020 09:54 Ответить
https://www.facebook.com/sternenko?__cft__[0]=AZUgWEvfi-q0VY5UZDdc69pMEh5epVmmzilC3AVkiOt4BmIIVQpAShwUexQeB-GcQKp27LeuElsWz687o9Fr6-*********************************************&__tn__=-UC%2CP-R Сергій Стерненко

https://www.facebook.com/sternenko/posts/2739147719694893?__cft__[0]=AZUgWEvfi-q0VY5UZDdc69pMEh5epVmmzilC3AVkiOt4BmIIVQpAShwUexQeB-GcQKp27LeuElsWz687o9Fr6-*********************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 32 хв. ·

Нема слів.

Щойно телефонувала секретар судді Мєлєшак щодо розгляду клопотання про зміну адреси домашнього арешту.

Засідання призначили на 10:00.

Тобто за 50 хвилин після повідомлення мені про засідання.

Я просто фізично не встигну туди доїхати.

Це неможливо, зважаючи ще й на те що мені не можна пересуватись без охорони.

Тому я не прошу вас туди їхати.

Бо і я не поїду. Біля суду чергують мої адвокати.

А те, що було вчора, і продовжується сьогодні - це невимовний треш.

Як наче ми живемо в росії.

P. S. Суддя Мєлєшак не краща за Бугіля. Вона якось мені відмовила у задоволенні скарги через те що я не уклав сам із собою договір про те щоб я міг представляти себе в суді.

А ще ця суддя нещодавно відпустила потвору, яка вбила дворічного хлопчика. Вбивця втік з України.
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16.06.2020 09:54 Ответить
Міністр оборони підтвердив інформацію про скорочення Збройних сил України на декілька десятків тисяч осіб, проте обіцяють нікого не звільняти - заповнятимуть вакантні посади, яких вдосталь.
Про це повідомив генерал-лейтенант Забродський, екскомандувач Десантно-штурмових військ, народний депутат дев'ятого скликання, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

"Черговий комітет, на якому більшість запитань моїх колег - народних депутатів України, так і залишилися без відповідей. Точніше відповідь як завжди у двох варіантах: дайте мені час, я розберусь або Ви зробіть депутатський запит, а я доручу його опрацювати.
І все ж таки про найболючище питання: чи планується скорочення чисельності ЗСУ, яке саме та за рахунок кого? По-перше: Пан Міністр підтвердив, що заходи із модною назвою «оптимізація», а саме скорочення - саме так, плануються. По-друге: заходи плануються і будуть проводитись обережно і виважено. І по-третє: враховуючи велике значення саме людського фактору, Міністерством оборони України не планується скорочення невакантних посад. (Цитата, близька до тексту: «по живому різати не дам»)".
Водночас, за інформацією генерала, вже заплановане скорочення чисельності Сухопутних військ більш ніж на десять тисяч осіб, Повітряних Сил, Морської піхоти та ДШВ - по декілька тисяч осіб. Загалом близько сорока тисяч посад. Зокрема мова йде про скорочення декількох ескадрилій тактичної авіації, розвідувальних, артилерійських і танкових підрозділів в ДШВ і Морській піхоті.
Екскомандувач десантно-штурмових військ наголосив, що існуючі структури бойових частин і підрозділів запроваджені у відповідь на виклики часу, які постали перед ЗСУ протягом останніх шести років. І є вкрай небезпечним і безвідповідальним ставлення до існуючих структур як до перевантажених або ангажованих індивідуальними бажаннями відповідних командувачів.
https://uprom.info/news/other/zbrojni-syly-***********-dekilka-aviaeskadrylij-rozvidku-tanky-ta-artyleriyu-desantno-shturmovyh-vijsk-j-morskoyi-pihoty/
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16.06.2020 09:55 Ответить
Шмаркля впевнено знищує українську державу.
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16.06.2020 10:00 Ответить
Лютый трэш какой-то! Никого нельзя уволить в Украине - кроме простого народа, конечно.
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16.06.2020 10:12 Ответить
Суд у нас лучше знает кто и как должен руководить госпредприятиями с многомиллионными оборотами бюджетных денег,не бесплатно естественно ! И дело не в адвокатской канторки с громким именем,а коррупции в чистом виде !
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16.06.2020 11:01 Ответить
 
 