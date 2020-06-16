Суд восстановил Донца в должности президента ГП "Антонов", - адвокат Марченко
Окружной административный суд города Киева приостановил действие решения генерального директора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса от 9 июня 2020 года об увольнении президента госпредприятия "Антонов" Александра Донца.
Об этом сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", представляющей интересы ГП "Антонов", передает Цензор.НЕТ.
"Тем самым суд удовлетворил ходатайство А. Донца по его иску о незаконности приказа Абромавичуса. Также суд запретил осуществлять любые действия по изменению данных о президенте ГП "Антонов" в государственном реестре, в том числе исключать из госреестра сведения о том, что Александр Донец является руководителем госпредприятия", - говорится в сообщении.
По словам старшего партнера фирмы "Ильяшев и Партнеры" Романа Марченко, согласно Кодексу административного судопроизводства, решение суда вступило в законную силу немедленно с момента его вынесения, то есть Донец пока является единственным законным руководителем ГП "Антонов", а любые лица, которые будут препятствовать деятельности президента ГП "Антонов", будут подлежать уголовной ответственности по ст. 382 Уголовного кодекса "Невыполнение судебного решения", что наказывается лишением свободы на срок до восьми лет".
В связи с решением суда "Укроборонпром" с 15 июня прекратил полномочия президента ГП "Антонов" Донца.
Ранее "Укроборонпром" уволил директора ГП "Антонов" Донца после проверки предприятия.
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но вроде, как дело пошло не тем путем, и вчера Донец был снова уволен..
упс!
Окружний простітутський адмінсуд - все понятно.
Именно таким образом такие как Донец и прочая совковая конъюнктура годами, десятилетиями держат народ за лохов, которые "и так схавают"
https://www.facebook.com/sternenko/posts/2739147719694893?__cft__[0]=AZUgWEvfi-q0VY5UZDdc69pMEh5epVmmzilC3AVkiOt4BmIIVQpAShwUexQeB-GcQKp27LeuElsWz687o9Fr6-*********************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 32 хв. ·
Нема слів.
Щойно телефонувала секретар судді Мєлєшак щодо розгляду клопотання про зміну адреси домашнього арешту.
Засідання призначили на 10:00.
Тобто за 50 хвилин після повідомлення мені про засідання.
Я просто фізично не встигну туди доїхати.
Це неможливо, зважаючи ще й на те що мені не можна пересуватись без охорони.
Тому я не прошу вас туди їхати.
Бо і я не поїду. Біля суду чергують мої адвокати.
А те, що було вчора, і продовжується сьогодні - це невимовний треш.
Як наче ми живемо в росії.
P. S. Суддя Мєлєшак не краща за Бугіля. Вона якось мені відмовила у задоволенні скарги через те що я не уклав сам із собою договір про те щоб я міг представляти себе в суді.
А ще ця суддя нещодавно відпустила потвору, яка вбила дворічного хлопчика. Вбивця втік з України.
Про це повідомив генерал-лейтенант Забродський, екскомандувач Десантно-штурмових військ, народний депутат дев'ятого скликання, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
"Черговий комітет, на якому більшість запитань моїх колег - народних депутатів України, так і залишилися без відповідей. Точніше відповідь як завжди у двох варіантах: дайте мені час, я розберусь або Ви зробіть депутатський запит, а я доручу його опрацювати.
І все ж таки про найболючище питання: чи планується скорочення чисельності ЗСУ, яке саме та за рахунок кого? По-перше: Пан Міністр підтвердив, що заходи із модною назвою «оптимізація», а саме скорочення - саме так, плануються. По-друге: заходи плануються і будуть проводитись обережно і виважено. І по-третє: враховуючи велике значення саме людського фактору, Міністерством оборони України не планується скорочення невакантних посад. (Цитата, близька до тексту: «по живому різати не дам»)".
Водночас, за інформацією генерала, вже заплановане скорочення чисельності Сухопутних військ більш ніж на десять тисяч осіб, Повітряних Сил, Морської піхоти та ДШВ - по декілька тисяч осіб. Загалом близько сорока тисяч посад. Зокрема мова йде про скорочення декількох ескадрилій тактичної авіації, розвідувальних, артилерійських і танкових підрозділів в ДШВ і Морській піхоті.
Екскомандувач десантно-штурмових військ наголосив, що існуючі структури бойових частин і підрозділів запроваджені у відповідь на виклики часу, які постали перед ЗСУ протягом останніх шести років. І є вкрай небезпечним і безвідповідальним ставлення до існуючих структур як до перевантажених або ангажованих індивідуальними бажаннями відповідних командувачів.
https://uprom.info/news/other/zbrojni-syly-***********-dekilka-aviaeskadrylij-rozvidku-tanky-ta-artyleriyu-desantno-shturmovyh-vijsk-j-morskoyi-pihoty/