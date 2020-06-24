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Новости Паводки на Западной Украине
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Кличко: Столица готова отправить спасателей на Прикарпатье для борьбы с последствиями стихии

Кличко: Столица готова отправить спасателей на Прикарпатье для борьбы с последствиями стихии

Столица готова отправить спасателей в западный регион Украины на помощь в борьбе с последствиями стихии.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время брифинга 14 июня, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу сообщить, что столичная власть готова оказать помощь и отправить спасателей в западный регион Украины, в Карпаты, для борьбы с последствиями стихии. Все видели, какой там паводок и как страдают люди. Я убежден, мы не имеем права стоять в стороне", - сказал Кличко.

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Автор: 

дожди (229) Кличко Виталий (4640) паводок (294) Ивано-Франковская область (921)


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Да они, спасатели, уже там должны быть.
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24.06.2020 13:27 Ответить
пусть теперь бараны из срубаных деревьев плотины делают.
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24.06.2020 13:43 Ответить
Скажите тупому, что они там нужны были еще вчера!
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24.06.2020 13:53 Ответить
З бензопилою в Карпати, на допомогу!
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24.06.2020 15:19 Ответить
 
 