Кличко: Столица готова отправить спасателей на Прикарпатье для борьбы с последствиями стихии

Столица готова отправить спасателей в западный регион Украины на помощь в борьбе с последствиями стихии.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время брифинга 14 июня, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу сообщить, что столичная власть готова оказать помощь и отправить спасателей в западный регион Украины, в Карпаты, для борьбы с последствиями стихии. Все видели, какой там паводок и как страдают люди. Я убежден, мы не имеем права стоять в стороне", - сказал Кличко.

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