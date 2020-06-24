Обновленные 25 км трассы Киев-Одесса открыли на Киевщине, - Офис Президента

В рамках реализации Национальной программы "Большая стройка" завершился ремонт одного из участков трассы М-05 Киев - Одесса, которая является частью международного транспортного коридора европейского коридора Е-95. Речь идет о 25 км дороги, пролегающей по территории Киевской и Черкасской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Программа Президента "Большая стройка" набирает обороты. Мы начинаем практически каждую неделю открывать новые отрезки трасс: и больших, и малых, и местных, и государственного значения. Киев - Одесса - трасса, которой пользуются не только те, кто живет в Киеве или Одессе. Это одна из главных артерий Украины", - заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко во время официального открытия отрезка трассы в Киевской области.

Как отмечалось, в следующем году Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) планирует полностью обновить трассу М-05. Речь идет, в частности, о проектировании и капитальном ремонте других участков дороги, строительстве двух развязок, развитии придорожной инфраструктуры, а также установлении площадок отдыха и систем взвешивания в движении.

"На трассе Киев - Одесса уже ближе к Киеву установлен пункт автоматического весового контроля. Там уже работают веса. И автоматически фиксируется вес всех проезжающих грузовиков. Пункт проходит сертификацию и стандартизацию. И в ближайшие недели Укртрансбезопасность сможет использовать эти данные и штрафовать тех, кто нарушает весовой контроль", - отметил председатель Укравтодора Александр Кубраков.

Кроме того, планируется внедрение долгосрочных контрактов на содержание трассы М-05.

Читайте также: На дорогах запустят круглосуточный весовой контроль, - Криклий