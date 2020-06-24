Обновленные 25 км трассы Киев-Одесса открыли на Киевщине, - Офис Президента
В рамках реализации Национальной программы "Большая стройка" завершился ремонт одного из участков трассы М-05 Киев - Одесса, которая является частью международного транспортного коридора европейского коридора Е-95. Речь идет о 25 км дороги, пролегающей по территории Киевской и Черкасской областей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Программа Президента "Большая стройка" набирает обороты. Мы начинаем практически каждую неделю открывать новые отрезки трасс: и больших, и малых, и местных, и государственного значения. Киев - Одесса - трасса, которой пользуются не только те, кто живет в Киеве или Одессе. Это одна из главных артерий Украины", - заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко во время официального открытия отрезка трассы в Киевской области.
Как отмечалось, в следующем году Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) планирует полностью обновить трассу М-05. Речь идет, в частности, о проектировании и капитальном ремонте других участков дороги, строительстве двух развязок, развитии придорожной инфраструктуры, а также установлении площадок отдыха и систем взвешивания в движении.
"На трассе Киев - Одесса уже ближе к Киеву установлен пункт автоматического весового контроля. Там уже работают веса. И автоматически фиксируется вес всех проезжающих грузовиков. Пункт проходит сертификацию и стандартизацию. И в ближайшие недели Укртрансбезопасность сможет использовать эти данные и штрафовать тех, кто нарушает весовой контроль", - отметил председатель Укравтодора Александр Кубраков.
Кроме того, планируется внедрение долгосрочных контрактов на содержание трассы М-05.
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"Обновлять" начали минимум с начала весны прошлого года и к этой зиме всё уже было готово в общих чертах.
Такшта зелёная банда тут не при делах.
Потомучто "тот кусок" - это новое дорожное полотно сантиметров 30 асфальта, новые отбойники, местами бетонные бордюрчики итп, а ремонт - ну километров за 20 перед Уманью перестелили асфальт - да, ям нет, но неровно было сразуже.
В этом году еще не ездил. Ремонт точно не заслуга зеленского, не он его начинал!
Реальная жопа была в николаевской области только пока не взяли за эту самую жопу начальника ихнего облавтодора. В других местах было терпимо.
А зелёную банду я не нахваливаю, так что не переживай
А так да, с зелёными соплями много не наработаешь... Зато попиарицца на готовом - это всегда и запросто