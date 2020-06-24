РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5580 посетителей онлайн
Новости
6 195 37

Обновленные 25 км трассы Киев-Одесса открыли на Киевщине, - Офис Президента

Обновленные 25 км трассы Киев-Одесса открыли на Киевщине, - Офис Президента

В рамках реализации Национальной программы "Большая стройка" завершился ремонт одного из участков трассы М-05 Киев - Одесса, которая является частью международного транспортного коридора европейского коридора Е-95. Речь идет о 25 км дороги, пролегающей по территории Киевской и Черкасской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Программа Президента "Большая стройка" набирает обороты. Мы начинаем практически каждую неделю открывать новые отрезки трасс: и больших, и малых, и местных, и государственного значения. Киев - Одесса - трасса, которой пользуются не только те, кто живет в Киеве или Одессе. Это одна из главных артерий Украины", - заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко во время официального открытия отрезка трассы в Киевской области.

Как отмечалось, в следующем году Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) планирует полностью обновить трассу М-05. Речь идет, в частности, о проектировании и капитальном ремонте других участков дороги, строительстве двух развязок, развитии придорожной инфраструктуры, а также установлении площадок отдыха и систем взвешивания в движении.

"На трассе Киев - Одесса уже ближе к Киеву установлен пункт автоматического весового контроля. Там уже работают веса. И автоматически фиксируется вес всех проезжающих грузовиков. Пункт проходит сертификацию и стандартизацию. И в ближайшие недели Укртрансбезопасность сможет использовать эти данные и штрафовать тех, кто нарушает весовой контроль", - отметил председатель Укравтодора Александр Кубраков.

Кроме того, планируется внедрение долгосрочных контрактов на содержание трассы М-05.

Читайте также: На дорогах запустят круглосуточный весовой контроль, - Криклий

Автор: 

дороги (2512) Тимошенко Кирилл (432) Офис Президента (1797) Большая стройка (728)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
Брехуны во всей красе.
"Обновлять" начали минимум с начала весны прошлого года и к этой зиме всё уже было готово в общих чертах.

Такшта зелёная банда тут не при делах.
показать весь комментарий
24.06.2020 13:28
+4
опять ремонт. новые есть чего показать строители?
показать весь комментарий
24.06.2020 13:21
+4
Эту трассу ремонтировать начали еще три года назад, за время Порошенка. Но зеленка и тут решила пропиариться!
показать весь комментарий
24.06.2020 13:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
опять ремонт. новые есть чего показать строители?
показать весь комментарий
24.06.2020 13:21 Ответить
Ну там Кропивницкий-Николаев бетоном заливают. Ввиду того, что чинить там уже нечего было, можно считать, что новую делают
показать весь комментарий
24.06.2020 13:36 Ответить
уже два года заливают никак не зальют
показать весь комментарий
24.06.2020 13:39 Ответить
Фуры с зерном успевают разбить быстрее, чем строят новое?
показать весь комментарий
24.06.2020 14:05 Ответить
Брехуны во всей красе.
"Обновлять" начали минимум с начала весны прошлого года и к этой зиме всё уже было готово в общих чертах.

Такшта зелёная банда тут не при делах.
показать весь комментарий
24.06.2020 13:28 Ответить
Зрада!!!Обновленные 25 км трассы Киев-Одесса открыли на Киевщине, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 7030
показать весь комментарий
24.06.2020 13:30 Ответить
Оновлені 25 км траси Київ-Одеса відкрили на Київщині, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 8371
показать весь комментарий
24.06.2020 13:43 Ответить
Эту трассу ремонтировать начали еще три года назад, за время Порошенка. Но зеленка и тут решила пропиариться!
показать весь комментарий
24.06.2020 13:39 Ответить
Ненене. Конкретно тот кусок именно с весны прошлого года. Там реально хороший капитальный ремонт.
показать весь комментарий
24.06.2020 13:44 Ответить
Что значит "тот кусок? Ремонт трассы заложен три года назад, постепенно делал.
показать весь комментарий
24.06.2020 14:17 Ответить
Вот когда едешь Киев-Одесса, то сразу понимаешь, где просто ремонт идёт, а где "тот кусок".

Потомучто "тот кусок" - это новое дорожное полотно сантиметров 30 асфальта, новые отбойники, местами бетонные бордюрчики итп, а ремонт - ну километров за 20 перед Уманью перестелили асфальт - да, ям нет, но неровно было сразуже.
показать весь комментарий
24.06.2020 14:24 Ответить
Это потому что там 200км дороги вся раздолбаная в хлам и потому делают "те куски" которые приходиться по полю обьезжать особенно в р-не Жашкова.
показать весь комментарий
24.06.2020 14:27 Ответить
Ой, не надо стоко страху то нагонять. От Киева до поворота на Первомайск осталось примерно 40км трясучки и та без ям. Какраз от БЦ до "того куска". Остальное сейчас на 4 по нашим меркам.
показать весь комментарий
24.06.2020 14:32 Ответить
Ниче я не нагоняю страху. В прошлом году когда ездил в Жашков, ехал по обочине ( по полю).
В этом году еще не ездил. Ремонт точно не заслуга зеленского, не он его начинал!
показать весь комментарий
24.06.2020 14:49 Ответить
Я в прошлом и этом году каждый месяц Киев-Херсон ездил. Ну развечто январь-март 19 пропустил - может тогда гдето и надо было по обочине.

Реальная жопа была в николаевской области только пока не взяли за эту самую жопу начальника ихнего облавтодора. В других местах было терпимо.

А зелёную банду я не нахваливаю, так что не переживай
показать весь комментарий
24.06.2020 15:05 Ответить
Тем не менее участие зелёной банды там минимальное.
показать весь комментарий
24.06.2020 13:45 Ответить
Точно! Ведь солнце-то поднимает Порошенко! А в темноте много не наработаешь....
показать весь комментарий
24.06.2020 14:07 Ответить
Заметь, ты первый за Порошенко начал, ято больше Гросю в этом подозревал. Ремонт окружной Броваров+оттуда до Козельца тоже в те времена затевался.

А так да, с зелёными соплями много не наработаешь... Зато попиарицца на готовом - это всегда и запросто
показать весь комментарий
24.06.2020 14:14 Ответить
Як це Бубочка не пропіарився на цьому і не виклав відосик?
показать весь комментарий
24.06.2020 13:30 Ответить
Точно! Без перерізання лєнточки нізачот!Обновленные 25 км трассы Киев-Одесса открыли на Киевщине, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 5662
показать весь комментарий
24.06.2020 13:32 Ответить
Ти котиш бочку на Вовку?
показать весь комментарий
24.06.2020 13:39 Ответить
Ага.Оновлені 25 км траси Київ-Одеса відкрили на Київщині, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 6575
показать весь комментарий
24.06.2020 13:58 Ответить
Фулюган.
показать весь комментарий
24.06.2020 14:10 Ответить
Оновлені 25 км траси Київ-Одеса відкрили на Київщині, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 4637
показать весь комментарий
24.06.2020 14:13 Ответить
Эээээх! А первый среди равных точно бы перерезал....
показать весь комментарий
24.06.2020 14:09 Ответить
Пів шостого ще не доріс до цього.
показать весь комментарий
24.06.2020 14:11 Ответить
Большегрузы , умоляю не пускайте, только мотоколяски после взвешивания.
показать весь комментарий
24.06.2020 13:31 Ответить
Большегрузы , умоляю не пускайте, только мотоколяски после взвешивания.
показать весь комментарий
24.06.2020 13:31 Ответить
Рабочая сосна курит айкос ?
показать весь комментарий
24.06.2020 13:38 Ответить
янелох рассказывал на видосике о постройке "тысячи дорог", а тут какойто жалкий участочек в 25 км так пиарят в ОП))
показать весь комментарий
24.06.2020 13:38 Ответить
"Обновленные 25 км трассы Киев-Одесса открыли на Киевщине, - Офис Президента" - ещё осталось 449 км обновить и открыть.
показать весь комментарий
24.06.2020 13:55 Ответить
Такими темпами...это на 9 лет удовольствие....большая стройка это просто громкий пук...
показать весь комментарий
24.06.2020 13:58 Ответить
Это круто.. Учитывая тот факт что весна и половина лета уже прошли....и всего 25 км....значит к зиме еще 25... и на этом большая стройка сдуется....
показать весь комментарий
24.06.2020 13:57 Ответить
Эти 25 - в прошлом году сделали. В этом - километров пять максимум одну половину колупают там же по состоянию на конец мая.
показать весь комментарий
24.06.2020 14:02 Ответить
Як вже остогидла брехня цієї зеленої мразі.
показать весь комментарий
24.06.2020 14:13 Ответить
Цэ пэремога. Правда вы достроили только 5км.Но кто на эти мелочи будет обратить внимание.
показать весь комментарий
14.10.2020 18:17 Ответить
 
 