Оновлені 25 км траси Київ-Одеса відкрили на Київщині, - Офіс Президента

У межах реалізації Національної програми "Велике будівництво завершився ремонт однієї з ділянок траси М-05 Київ – Одеса, яка є складовою міжнародного транспортного коридору європейського коридору Е-95. Ідеться про 25 км дороги, що пролягає територією Київської та Черкаської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Програма Президента "Велике будівництво" набирає обертів. Ми починаємо практично кожного тижня відкривати нові відрізки трас: і великих, і малих, і місцевих, і державного значення. Київ – Одеса – траса, якою користуються не лише ті, хто живе в Києві чи Одесі. Це одна з головних артерій України", – заявив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко під час офіційного відкриття відрізка траси в Київській області.

Як зазначалося, до наступного року Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) планує повністю оновити трасу М-05. Ідеться, зокрема, про проєктування та капітальний ремонт інших ділянок дороги, зведення двох розв'язок, розвиток придорожньої інфраструктури, а також встановлення майданчиків відпочинку та систем зважування в русі.

"На трасі Київ – Одеса вже ближче до Києва встановлений пункт автоматичного вагового контролю. Там уже працюють ваги. І автоматично фіксується вага всіх вантажівок, які проїжджають. Пункт проходить сертифікацію та стандартизацію. І в найближчі тижні Укртрансбезпека зможе використовувати ці дані та штрафувати тих, хто порушує ваговий контроль", – зазначив голова Укравтодору Олександр Кубраков.

Крім того, планується впровадження довгострокових контрактів на утримання траси М-05.

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