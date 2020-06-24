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Оновлені 25 км траси Київ-Одеса відкрили на Київщині, - Офіс Президента

Оновлені 25 км траси Київ-Одеса відкрили на Київщині, - Офіс Президента

У межах реалізації Національної програми "Велике будівництво завершився ремонт однієї з ділянок траси М-05 Київ – Одеса, яка є складовою міжнародного транспортного коридору європейського коридору Е-95. Ідеться про 25 км дороги, що пролягає територією Київської та Черкаської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Програма Президента "Велике будівництво" набирає обертів. Ми починаємо практично кожного тижня відкривати нові відрізки трас: і великих, і малих, і місцевих, і державного значення. Київ – Одеса – траса, якою користуються не лише ті, хто живе в Києві чи Одесі. Це одна з головних артерій України", – заявив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко під час офіційного відкриття відрізка траси в Київській області.

Як зазначалося, до наступного року Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) планує повністю оновити трасу М-05. Ідеться, зокрема, про проєктування та капітальний ремонт інших ділянок дороги, зведення двох розв'язок, розвиток придорожньої інфраструктури, а також встановлення майданчиків відпочинку та систем зважування в русі.

"На трасі Київ – Одеса вже ближче до Києва встановлений пункт автоматичного вагового контролю. Там уже працюють ваги. І автоматично фіксується вага всіх вантажівок, які проїжджають. Пункт проходить сертифікацію та стандартизацію. І в найближчі тижні Укртрансбезпека зможе використовувати ці дані та штрафувати тих, хто порушує ваговий контроль", – зазначив голова Укравтодору Олександр Кубраков.

Крім того, планується впровадження довгострокових контрактів на утримання траси М-05.

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Автор: 

дороги (3061) Тимошенко Кирило (558) Офіс Президента (2022) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+5
Брехуны во всей красе.
"Обновлять" начали минимум с начала весны прошлого года и к этой зиме всё уже было готово в общих чертах.

Такшта зелёная банда тут не при делах.
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24.06.2020 13:28
+4
опять ремонт. новые есть чего показать строители?
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24.06.2020 13:21
+4
Эту трассу ремонтировать начали еще три года назад, за время Порошенка. Но зеленка и тут решила пропиариться!
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24.06.2020 13:39
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опять ремонт. новые есть чего показать строители?
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24.06.2020 13:21 Відповісти
Ну там Кропивницкий-Николаев бетоном заливают. Ввиду того, что чинить там уже нечего было, можно считать, что новую делают
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24.06.2020 13:36 Відповісти
уже два года заливают никак не зальют
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24.06.2020 13:39 Відповісти
Фуры с зерном успевают разбить быстрее, чем строят новое?
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24.06.2020 14:05 Відповісти
Брехуны во всей красе.
"Обновлять" начали минимум с начала весны прошлого года и к этой зиме всё уже было готово в общих чертах.

Такшта зелёная банда тут не при делах.
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24.06.2020 13:28 Відповісти
Зрада!!!Обновленные 25 км трассы Киев-Одесса открыли на Киевщине, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 7030
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24.06.2020 13:30 Відповісти
Оновлені 25 км траси Київ-Одеса відкрили на Київщині, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 8371
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24.06.2020 13:43 Відповісти
Эту трассу ремонтировать начали еще три года назад, за время Порошенка. Но зеленка и тут решила пропиариться!
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24.06.2020 13:39 Відповісти
Ненене. Конкретно тот кусок именно с весны прошлого года. Там реально хороший капитальный ремонт.
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24.06.2020 13:44 Відповісти
Что значит "тот кусок? Ремонт трассы заложен три года назад, постепенно делал.
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24.06.2020 14:17 Відповісти
Вот когда едешь Киев-Одесса, то сразу понимаешь, где просто ремонт идёт, а где "тот кусок".

Потомучто "тот кусок" - это новое дорожное полотно сантиметров 30 асфальта, новые отбойники, местами бетонные бордюрчики итп, а ремонт - ну километров за 20 перед Уманью перестелили асфальт - да, ям нет, но неровно было сразуже.
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24.06.2020 14:24 Відповісти
Это потому что там 200км дороги вся раздолбаная в хлам и потому делают "те куски" которые приходиться по полю обьезжать особенно в р-не Жашкова.
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24.06.2020 14:27 Відповісти
Ой, не надо стоко страху то нагонять. От Киева до поворота на Первомайск осталось примерно 40км трясучки и та без ям. Какраз от БЦ до "того куска". Остальное сейчас на 4 по нашим меркам.
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24.06.2020 14:32 Відповісти
Ниче я не нагоняю страху. В прошлом году когда ездил в Жашков, ехал по обочине ( по полю).
В этом году еще не ездил. Ремонт точно не заслуга зеленского, не он его начинал!
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24.06.2020 14:49 Відповісти
Я в прошлом и этом году каждый месяц Киев-Херсон ездил. Ну развечто январь-март 19 пропустил - может тогда гдето и надо было по обочине.

Реальная жопа была в николаевской области только пока не взяли за эту самую жопу начальника ихнего облавтодора. В других местах было терпимо.

А зелёную банду я не нахваливаю, так что не переживай
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24.06.2020 15:05 Відповісти
Тем не менее участие зелёной банды там минимальное.
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24.06.2020 13:45 Відповісти
Точно! Ведь солнце-то поднимает Порошенко! А в темноте много не наработаешь....
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24.06.2020 14:07 Відповісти
Заметь, ты первый за Порошенко начал, ято больше Гросю в этом подозревал. Ремонт окружной Броваров+оттуда до Козельца тоже в те времена затевался.

А так да, с зелёными соплями много не наработаешь... Зато попиарицца на готовом - это всегда и запросто
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24.06.2020 14:14 Відповісти
Як це Бубочка не пропіарився на цьому і не виклав відосик?
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24.06.2020 13:30 Відповісти
Точно! Без перерізання лєнточки нізачот!Обновленные 25 км трассы Киев-Одесса открыли на Киевщине, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 5662
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24.06.2020 13:32 Відповісти
Ти котиш бочку на Вовку?
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24.06.2020 13:39 Відповісти
Ага.Оновлені 25 км траси Київ-Одеса відкрили на Київщині, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 6575
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24.06.2020 13:58 Відповісти
Фулюган.
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24.06.2020 14:10 Відповісти
Оновлені 25 км траси Київ-Одеса відкрили на Київщині, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 4637
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24.06.2020 14:13 Відповісти
Эээээх! А первый среди равных точно бы перерезал....
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24.06.2020 14:09 Відповісти
Пів шостого ще не доріс до цього.
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24.06.2020 14:11 Відповісти
Большегрузы , умоляю не пускайте, только мотоколяски после взвешивания.
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24.06.2020 13:31 Відповісти
Большегрузы , умоляю не пускайте, только мотоколяски после взвешивания.
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24.06.2020 13:31 Відповісти
Рабочая сосна курит айкос ?
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24.06.2020 13:38 Відповісти
янелох рассказывал на видосике о постройке "тысячи дорог", а тут какойто жалкий участочек в 25 км так пиарят в ОП))
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24.06.2020 13:38 Відповісти
"Обновленные 25 км трассы Киев-Одесса открыли на Киевщине, - Офис Президента" - ещё осталось 449 км обновить и открыть.
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24.06.2020 13:55 Відповісти
Такими темпами...это на 9 лет удовольствие....большая стройка это просто громкий пук...
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24.06.2020 13:58 Відповісти
Это круто.. Учитывая тот факт что весна и половина лета уже прошли....и всего 25 км....значит к зиме еще 25... и на этом большая стройка сдуется....
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24.06.2020 13:57 Відповісти
Эти 25 - в прошлом году сделали. В этом - километров пять максимум одну половину колупают там же по состоянию на конец мая.
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24.06.2020 14:02 Відповісти
Як вже остогидла брехня цієї зеленої мразі.
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24.06.2020 14:13 Відповісти
Цэ пэремога. Правда вы достроили только 5км.Но кто на эти мелочи будет обратить внимание.
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14.10.2020 18:17 Відповісти
 
 