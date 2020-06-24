Сложившая полномочия нардепа "Батькивщины" Белькова возглавила международный отдел Оператора ГТС

Экс-нардеп "Батькивщины" Ольга Белькова, которая на прошлой неделе отказалась от мандата, возглавила международное направление деятельности Оператора ГТС Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Оператора ГТС Украины.

"Ольга Белькова стала руководителем направления по международной деятельности и работы с государственными органами Оператора ГТС Украины. Основной задачей Бельковой на этой должности будет продвижение и защита интересов ОГТСУ на международной арене, в первую очередь по вопросам реализации проектов "Северный поток – 2″ и других обходных газопроводов. Также ее приоритетной задачей станет завершение процесса полной интеграции Украины в европейский газовый рынок", – говорится в сообщении.

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Напомним, выступая перед сложением мандата в Раде, Белькова заявляла, что "теперь собирается проверить, как написанные ею законопроекты работают на практике в реальном секторе экономики".