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Сложившая полномочия нардепа "Батькивщины" Белькова возглавила международный отдел Оператора ГТС

Сложившая полномочия нардепа

Экс-нардеп "Батькивщины" Ольга Белькова, которая на прошлой неделе отказалась от мандата, возглавила международное направление деятельности Оператора ГТС Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Оператора ГТС Украины.

"Ольга Белькова стала руководителем направления по международной деятельности и работы с государственными органами Оператора ГТС Украины. Основной задачей Бельковой на этой должности будет продвижение и защита интересов ОГТСУ на международной арене, в первую очередь по вопросам реализации проектов "Северный поток – 2″ и других обходных газопроводов. Также ее приоритетной задачей станет завершение процесса полной интеграции Украины в европейский газовый рынок", – говорится в сообщении.

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Напомним, выступая перед сложением мандата в Раде, Белькова заявляла, что "теперь собирается проверить, как написанные ею законопроекты работают на практике в реальном секторе экономики".

Сложившая полномочия нардепа Батькивщины Белькова возглавила международный отдел Оператора ГТС 01

Белькова Ольга (9) Оператор ГТС (87)


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Сосна-2
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24.06.2020 13:39 Ответить
возле газовой трубы явно кормят лучше, чем под куполом цирка парламента.
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24.06.2020 13:39 Ответить
Стесняюсь спросить, а она "баба хорошая"?
Сложившая полномочия нардепа "Батькивщины" Белькова возглавила международный отдел Оператора ГТС - Цензор.НЕТ 7351
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24.06.2020 13:44 Ответить
Жулькины кадры всё возле газовой трубы околачиваются.
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24.06.2020 13:52 Ответить
она той трубы не боится со времён заокеанского Лазаря-сидельца!!!
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24.06.2020 13:56 Ответить
Та да, так присосалась что невозможно оторвать.
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24.06.2020 14:05 Ответить
Бєлькова, яка склала повноваження нардепа "Батьківщини", очолила міжнародний відділ Оператора ГТС - Цензор.НЕТ 6382
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24.06.2020 14:16 Ответить
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24.06.2020 20:59 Ответить
Від кормушки в корито!
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24.06.2020 16:08 Ответить
 
 