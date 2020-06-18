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ВР (27371) Батькивщина (2010) Белькова (9)

Нардеп "Батькивщины" Белькова отказалась от мандата

Нардеп

Верховная Рада поддержала досрочное прекращение полномочий народного депутата фракции "Батькивщина" Ольги Бельковой.

За соответствующее решение проголосовали 343 народных депутата, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ. Отпускать Белькову из парламента отказались два депутата, еще пятеро воздержались.

"Это были чрезвычайные 8 лет моей профессиональной жизни. Но я влюблена в идею парламентаризма, а не в себя саму в этом зале. Даже лучшие профессионалы должны проводить определенную перезагрузку, и время от времени сверять теоретические концепции с реалиями", — сказала Белькова перед голосованием.

По словам экс-нардепа, она теперь собирается проверить, как написанные ею законопроекты работают на практике в реальном секторе экономики.

Читайте на Цензор.НЕТ: Рада не поддержала досрочное прекращение полномочий нардепа "Голоса" Вакарчука

"Я планирую использовать мой парламентский опыт для защиты крупных украинских интересов. Вот по этим причинам я и слагаю полномочия", — пояснила Белькова.

Ольга Белькова была председателем подкомитета по вопросам банковской деятельности, монетарной стабильности, взаимодействия с НБУ и защиты прав потребителей финансовых услуг парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Место Бельковой в парламенте может занять Сергей Евтушок.

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Топ комментарии
+6
Нема Юліної партії в коаліції ні з ким. Юля - єдина справжня опозиція. А всі інші тільки удають суперництво один з одним, а насправді є шахраями і українофобами.
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18.06.2020 12:59
+4
Походу единственная из матькывщины, которая поняла, что у тимошенко теперь коалиция с мертведчуком
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18.06.2020 12:23
+3
Умнейшая тетка между прочим, но абсолютно непубличная.
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18.06.2020 12:36
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Походу единственная из матькывщины, которая поняла, что у тимошенко теперь коалиция с мертведчуком
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18.06.2020 12:23 Ответить
Нема Юліної партії в коаліції ні з ким. Юля - єдина справжня опозиція. А всі інші тільки удають суперництво один з одним, а насправді є шахраями і українофобами.
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18.06.2020 12:59 Ответить

И один лишь рынок особой категории жуликов, именующих себя детьми лейтенанта Шмидта, находился в хаотическом состоянии. Анархия раздирала корпорацию детей лейтенанта.
У лейтенанта Шмидта оказалось тридцать сыновей в возрасте от восемнадцати до пятидесяти двух лет и четыре дочки, глупые, немолодые и некрасивые... (с)
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18.06.2020 13:13 Ответить
Все они все понимают, просто она единственная кто не держится за мандат.
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18.06.2020 12:30 Ответить
А Вакарчук за що тримається?
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18.06.2020 14:55 Ответить
Умнейшая тетка между прочим, но абсолютно непубличная.
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18.06.2020 12:36 Ответить
публичных женщин там хватает
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18.06.2020 12:50 Ответить
Гарвард.
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18.06.2020 14:55 Ответить
Крупные украинские интересы это, конечно, двусмысленно звучит...
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18.06.2020 12:47 Ответить
Ось цей Євтушок і заплатив їй "відпускні" (місце в списку у Юльки коштує від 2 до 5 мільйонів доларів (Бродський та інші свідки про це розповідають багато років). З цього і живуть такі "засновники партій")
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18.06.2020 12:56 Ответить
І чому ж у Юліних нардепів далеко нема сьогодні таких грошей? Все витратили на мандат?
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18.06.2020 13:01 Ответить
Читайте їх декларації по списку. Вас очікує чимало цікавого.
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18.06.2020 13:07 Ответить
Ну і де там мільонери? Юля і Власєнко не рахуються, там прибутки зрозумілі. Ще є якийсь мільонер, але гривневий. Все?
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18.06.2020 16:00 Ответить
Вона "влюблєна в ідею"...Такі слова в її віці або махрове лицемірство,або підстава зацікавитись психіатрами...
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18.06.2020 13:12 Ответить
Мабуть на неї Вакарчук випадково чхнув.
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18.06.2020 13:39 Ответить
 
 