Нардеп "Батькивщины" Белькова отказалась от мандата

Верховная Рада поддержала досрочное прекращение полномочий народного депутата фракции "Батькивщина" Ольги Бельковой.

За соответствующее решение проголосовали 343 народных депутата, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ. Отпускать Белькову из парламента отказались два депутата, еще пятеро воздержались.

"Это были чрезвычайные 8 лет моей профессиональной жизни. Но я влюблена в идею парламентаризма, а не в себя саму в этом зале. Даже лучшие профессионалы должны проводить определенную перезагрузку, и время от времени сверять теоретические концепции с реалиями", — сказала Белькова перед голосованием.

По словам экс-нардепа, она теперь собирается проверить, как написанные ею законопроекты работают на практике в реальном секторе экономики.

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"Я планирую использовать мой парламентский опыт для защиты крупных украинских интересов. Вот по этим причинам я и слагаю полномочия", — пояснила Белькова.

Ольга Белькова была председателем подкомитета по вопросам банковской деятельности, монетарной стабильности, взаимодействия с НБУ и защиты прав потребителей финансовых услуг парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Место Бельковой в парламенте может занять Сергей Евтушок.

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