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ВР (14812) Батьківщина (583) Бєлькова (13)

Нардепка "Батьківщини" Бєлькова відмовилася від мандата

Нардепка

Верховна Рада підтримала дострокове припинення повноважень народного депутата фракції "Батьківщина" Ольги Бєлькової.

За відповідне рішення проголосували 343 народні депутати, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ. Відпускати Бєлькову з парламенту відмовилися два депутати, ще п'ятеро утрималися.

"Це були надзвичайні 8 років мого професійного життя. Але я закохана в ідею парламентаризму, а не в себе саму в цьому залі. Навіть найкращі професіонали повинні проводити певне перезавантаження, і час від часу звіряти теоретичні концепції з реаліями", - сказала Бєлькова перед голосуванням .

За словами екснардепа, вона тепер збирається перевірити, як написані нею законопроекти працюють на практиці в реальному секторі економіки.

Читайте: Рада не підтримала дострокове припинення повноважень нардепа "Голосу" Вакарчука

"Я планую використовувати мій парламентський досвід для захисту великих українських інтересів. Ось з цих причин я і складаю повноваження", - пояснила Бєлькова.

Ольга Бєлькова була головою підкомітету з питань банківської діяльності, монетарної стабільності, взаємодії з НБУ і захисту прав споживачів фінансових послуг парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Місце Бєлькової в парламенті може зайняти Сергій Євтушок.

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Топ коментарі
+6
Нема Юліної партії в коаліції ні з ким. Юля - єдина справжня опозиція. А всі інші тільки удають суперництво один з одним, а насправді є шахраями і українофобами.
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18.06.2020 12:59
+4
Походу единственная из матькывщины, которая поняла, что у тимошенко теперь коалиция с мертведчуком
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18.06.2020 12:23
+3
Умнейшая тетка между прочим, но абсолютно непубличная.
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18.06.2020 12:36
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Походу единственная из матькывщины, которая поняла, что у тимошенко теперь коалиция с мертведчуком
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18.06.2020 12:23 Відповісти
Нема Юліної партії в коаліції ні з ким. Юля - єдина справжня опозиція. А всі інші тільки удають суперництво один з одним, а насправді є шахраями і українофобами.
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18.06.2020 12:59 Відповісти

И один лишь рынок особой категории жуликов, именующих себя детьми лейтенанта Шмидта, находился в хаотическом состоянии. Анархия раздирала корпорацию детей лейтенанта.
У лейтенанта Шмидта оказалось тридцать сыновей в возрасте от восемнадцати до пятидесяти двух лет и четыре дочки, глупые, немолодые и некрасивые... (с)
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18.06.2020 13:13 Відповісти
Все они все понимают, просто она единственная кто не держится за мандат.
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18.06.2020 12:30 Відповісти
А Вакарчук за що тримається?
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18.06.2020 14:55 Відповісти
Умнейшая тетка между прочим, но абсолютно непубличная.
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18.06.2020 12:36 Відповісти
публичных женщин там хватает
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18.06.2020 12:50 Відповісти
Гарвард.
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18.06.2020 14:55 Відповісти
Крупные украинские интересы это, конечно, двусмысленно звучит...
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18.06.2020 12:47 Відповісти
Ось цей Євтушок і заплатив їй "відпускні" (місце в списку у Юльки коштує від 2 до 5 мільйонів доларів (Бродський та інші свідки про це розповідають багато років). З цього і живуть такі "засновники партій")
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18.06.2020 12:56 Відповісти
І чому ж у Юліних нардепів далеко нема сьогодні таких грошей? Все витратили на мандат?
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18.06.2020 13:01 Відповісти
Читайте їх декларації по списку. Вас очікує чимало цікавого.
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18.06.2020 13:07 Відповісти
Ну і де там мільонери? Юля і Власєнко не рахуються, там прибутки зрозумілі. Ще є якийсь мільонер, але гривневий. Все?
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18.06.2020 16:00 Відповісти
Вона "влюблєна в ідею"...Такі слова в її віці або махрове лицемірство,або підстава зацікавитись психіатрами...
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18.06.2020 13:12 Відповісти
Мабуть на неї Вакарчук випадково чхнув.
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18.06.2020 13:39 Відповісти
 
 