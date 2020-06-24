Паводки на Западной Украине: без газа остались 10 тысяч человек
В Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за непогоды без газоснабжения остались 10 тысяч человек.
Об этом говорится в сообщении газовой службы 104.ua, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в результате непогоды разрушены опоры газопроводов, которые проходят над рекой Черемош. Кроме того, на газопроводе-отводе, который ведет к ГРС Брусница, произошел обрыв.
"Высокий уровень воды и размытые дороги затрудняют доступ к газопроводам. Самая сложная ситуация в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Более 30 бригад работают круглосуточно. В результате непогоды без газоснабжения остались 10 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что за последние сутки от потребителей в этих областях поступило 17 сообщений о повреждении уличных газопроводов, а также 16 звонков об отсутствии газа.
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Еще скажи что вырубки не влияют на оползни, сели и влажность почвы и подземные воды!!!!
Ну не учили тебя Природоведению в школе..... Бывает!
Но хвастаться этим - моветон!!!!
Ты просто ИДИОТ
Читать умеешь?
Пункт 2
https://ru.wikipedia.org/wiki/Обезлесение
Ты бы хоть не позорилось малограмотное!!!!
Ты про ветер что то слышал? Облака?!!!!
Он же у тебя в башке постоянно дует!!!!
Клоун блин!!!
Склоны карпатских гор это многолетний лес, с травяной и лиственной подстилкой, слой веток и валежника, большой "подшерсток" молодняка. Любой дождь сначала протекает по всей этой массе, задерживается вода в этом слое и не так быстро стекает вниз. Корневая система деревьев поднимает слой грунта и вода частично впитывается и задерживается этим слоем. Много и других факторов о которых не стоит долго говорить. Вода после дождя никуда не денется, просто МЕДЛЕННЕЕ стекает.
Самое веселое это когда дождь с лысой горы просто мчится вниз и сразу В РАЗЫ поднимая уровень рек. К тому же это не просто вода а пульпа, смесь воды грязи песка и камней которая просто распилит любую трещину в дамбе или опоре моста в 1000 раз быстрее чем чистая вода.
Я постарался понизить уровень сообщения учитывая уровень аудитории к которой обращаюсь.
Ваш уровень знаний всем виден, не надо, идите смотрите Квартал, все пропустите.
Я поел, лег на диван и жду новые Ваши опусы.
Напишите про триэтилмелилгидратхлорид коагулирующий в седиментации.
Поразвлекайте нас уровнем знаний. Можно и про мох с еловыми иголками, тоже годится.
-Доктор едет едет снежною равниной
Порошок целебный людям он везё-о-т.
Человек и кошка порошок тот примут
И печаль отступит ииии тоска пройдё-о-о-т.
Не бабу, а БЭБУ! Я все правильно написал. Школота, мало образования.
В стенах туалета человек кричит.
Но не слышат стены - трубы словно вены
И бачок сливной как сердце бешено стучит.
Доктор едет, едет сквозь снежную равнину.
Порошок целебный людям он везет.
Человек и кошка порошок тот примут,
И печаль отступит, и тоска пройдет
Я живого Брежнева видел.
Я бы водки с тобой может выпил бы.
Жаль, поговорить будет не о чем.
Тупому идиоту ничего не докажешь!!!