Паводки на Западной Украине: без газа остались 10 тысяч человек

В Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за непогоды без газоснабжения остались 10 тысяч человек.

Об этом говорится в сообщении газовой службы 104.ua, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в результате непогоды разрушены опоры газопроводов, которые проходят над рекой Черемош. Кроме того, на газопроводе-отводе, который ведет к ГРС Брусница, произошел обрыв.

"Высокий уровень воды и размытые дороги затрудняют доступ к газопроводам. Самая сложная ситуация в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Более 30 бригад работают круглосуточно. В результате непогоды без газоснабжения остались 10 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что за последние сутки от потребителей в этих областях поступило 17 сообщений о повреждении уличных газопроводов, а также 16 звонков об отсутствии газа.

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