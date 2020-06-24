Паводки на Західній Україні: без газу залишилися 10 тисяч осіб

В Івано-Франківській та Чернівецькій областях через негоду без газопостачання залишилися 10 тисяч осіб.

Про це йдеться в повідомленні газової служби 104.ua, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що внаслідок негоди зруйновано опори газопроводів, які проходять над річкою Черемош. Крім того, на газопроводі-відводі, який веде до ГРС Брусниця, стався обрив.

"Високий рівень води та розмиті дороги ускладнюють доступ до газопроводів. Найскладніша ситуація в Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Понад 30 бригад АДС працюють цілодобово. Внаслідок негоди без газопостачання залишились 10 тис. людей", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що за останню добу від клієнтів Івано-Франківської та Чернівецької областей надійшло 17 повідомлень про пошкодження вуличних газопроводів, а також 16 дзвінків про відсутність газу.

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