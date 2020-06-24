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Новини Паводки на Західній Україні
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Паводки на Західній Україні: без газу залишилися 10 тисяч осіб

Паводки на Західній Україні: без газу залишилися 10 тисяч осіб

В Івано-Франківській та Чернівецькій областях через негоду без газопостачання залишилися 10 тисяч осіб.

Про це йдеться в повідомленні газової служби 104.ua, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що внаслідок негоди зруйновано опори газопроводів, які проходять над річкою Черемош. Крім того, на газопроводі-відводі, який веде до ГРС Брусниця, стався обрив.

"Високий рівень води та розмиті дороги ускладнюють доступ до газопроводів. Найскладніша ситуація в Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Понад 30 бригад АДС працюють цілодобово. Внаслідок негоди без газопостачання залишились 10 тис. людей", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що за останню добу від клієнтів Івано-Франківської та Чернівецької областей надійшло 17 повідомлень про пошкодження вуличних газопроводів, а також 16 дзвінків про відсутність газу.

Також читайте: Шмигаль про паводок на Прикарпатті: Ситуація критична, затоплення перевершує масштаб 2008 року. ВIДЕО

Автор: 

паводок (233) Івано-Франківська область (950)


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Топ коментарі
+6
Паводки на Западной Украине: без газа остались 10 тысяч человек - Цензор.НЕТ 1400
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24.06.2020 13:39
+3
Статьи должны называться -" Последствия незаконных вырубок леса на Западной Украине: без газа остались 10 тысяч человек"
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24.06.2020 13:55
+2
На букових дровах їжу приготовлять, головне піти в ліс і зрізати, ні спочатку в церкву , побити лоба об ікону, а потім в ліс з бензопилою.
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24.06.2020 14:25
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Паводки на Западной Украине: без газа остались 10 тысяч человек - Цензор.НЕТ 1400
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24.06.2020 13:39 Відповісти
Статьи должны называться -" Последствия незаконных вырубок леса на Западной Украине: без газа остались 10 тысяч человек"
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24.06.2020 13:55 Відповісти
каким образом вырубки принесли циклон и постоянные ливни?
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24.06.2020 14:07 Відповісти
А ты тупэнький!
Еще скажи что вырубки не влияют на оползни, сели и влажность почвы и подземные воды!!!!
Ну не учили тебя Природоведению в школе..... Бывает!
Но хвастаться этим - моветон!!!!
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24.06.2020 14:50 Відповісти
поток воды с гор многотонные камни сносит, деревья корчует, там дожди щас неделями льют, вырубки сук
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24.06.2020 15:54 Відповісти
на эрозию грунта вырубки влияют, плодородный шар ветром уносит, вот это природоведение если за него речь зашла, а не на поток воды и подтопления.
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24.06.2020 15:57 Відповісти
Так ты не тупэнький....
Ты просто ИДИОТ
Читать умеешь?
Пункт 2

https://ru.wikipedia.org/wiki/Обезлесение
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24.06.2020 16:02 Відповісти
давай нах со своим бредом из вики
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24.06.2020 16:04 Відповісти
Ой ржу не могу!!!!!
Ты бы хоть не позорилось малограмотное!!!!Паводки на Західній Україні: без газу залишилися 10 тисяч осіб - Цензор.НЕТ 4974
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24.06.2020 16:09 Відповісти
смотри изиком своим не подавись, долбойоб
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24.06.2020 16:10 Відповісти
говно, из вики- При вырубке леса этот процесс https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F транспирации прекращается, что приводит к тому, что климат становится более сухим. Следовательно меньше леса меньше дождя, долбойоб
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24.06.2020 16:12 Відповісти
Неуч!!!
Ты про ветер что то слышал? Облака?!!!!
Он же у тебя в башке постоянно дует!!!!
Клоун блин!!!
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24.06.2020 16:25 Відповісти
в твоей википедии так написано куда сам мне и указал в п2. главное больше знаков восклицательных поставь
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24.06.2020 16:27 Відповісти
и еще, тупой говнюк, попробуй вилами выбрать воду с лужи, вот примерно так деревья задерживают воду
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24.06.2020 16:03 Відповісти
Объясняю как школьнику:
Склоны карпатских гор это многолетний лес, с травяной и лиственной подстилкой, слой веток и валежника, большой "подшерсток" молодняка. Любой дождь сначала протекает по всей этой массе, задерживается вода в этом слое и не так быстро стекает вниз. Корневая система деревьев поднимает слой грунта и вода частично впитывается и задерживается этим слоем. Много и других факторов о которых не стоит долго говорить. Вода после дождя никуда не денется, просто МЕДЛЕННЕЕ стекает.
Самое веселое это когда дождь с лысой горы просто мчится вниз и сразу В РАЗЫ поднимая уровень рек. К тому же это не просто вода а пульпа, смесь воды грязи песка и камней которая просто распилит любую трещину в дамбе или опоре моста в 1000 раз быстрее чем чистая вода.
Я постарался понизить уровень сообщения учитывая уровень аудитории к которой обращаюсь.
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24.06.2020 16:42 Відповісти
Карпаты пока еще не совсем лысые и такими не будут, эти гипернаучные теории про скорость протекания воды сквозь шишки, траву и между деревьев оставьте какому нибудь блогеру ютуба он найдет применение для просмотров
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24.06.2020 17:14 Відповісти
АлександИр, вы напрасно напрягаетесь.
Ваш уровень знаний всем виден, не надо, идите смотрите Квартал, все пропустите.
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24.06.2020 18:31 Відповісти
ой ой конечно виден, видно сколько буков кто накалякал от ненапряжения.... так шо там с замерами скорости схода воды с гор сквозь хвою и мох ахахаха
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24.06.2020 18:35 Відповісти
ОлександОр, развлекайте дальше.
Я поел, лег на диван и жду новые Ваши опусы.
Напишите про триэтилмелилгидратхлорид коагулирующий в седиментации.
Поразвлекайте нас уровнем знаний. Можно и про мох с еловыми иголками, тоже годится.
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24.06.2020 18:46 Відповісти
про лесную подстилку уже ты насмешил это не мои слова
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24.06.2020 19:00 Відповісти
Помню Чистяков пел:
-Доктор едет едет снежною равниной
Порошок целебный людям он везё-о-т.
Человек и кошка порошок тот примут
И печаль отступит ииии тоска пройдё-о-о-т.
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24.06.2020 19:19 Відповісти
Ты сделал мой день, спасибо друг!
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24.06.2020 19:20 Відповісти
хавай на здоровье, лиственная подстилка бггг
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24.06.2020 19:27 Відповісти
Нюхай бэбу любитель иголок. Развлекай дальше)))
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24.06.2020 19:34 Відповісти
ну согласись ведь ты животное, случаем калоцапов в роду не замечено? зачем мне свои же слова приписываешь долбень?
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24.06.2020 19:37 Відповісти
вот посмотри че ты тут вытворяешь, старая кляча, сначала весь такой раскультурный- Вам Вы, а потом нюхай бэбу... свинособака, у тебя давно крыша на почве троллинга поехала?
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24.06.2020 19:46 Відповісти
Фуу, ты здесь корабельная сосна, а я думал ты пропал. Давай развлекай дальше а я пока сварю кофе. Только чур, не пропадать!
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24.06.2020 19:50 Відповісти
Ты не в материалах! Ха-ха-ха!!!!
Не бабу, а БЭБУ! Я все правильно написал. Школота, мало образования.
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24.06.2020 19:51 Відповісти
не, я с лишнехромосомными тролями вроде тебя не общаюсь, поэтому пропаду , броди накуй, цап
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24.06.2020 20:02 Відповісти
«Где ты, где ты, где ты - белая карета?»
В стенах туалета человек кричит.
Но не слышат стены - трубы словно вены
И бачок сливной как сердце бешено стучит.

Доктор едет, едет сквозь снежную равнину.
Порошок целебный людям он везет.
Человек и кошка порошок тот примут,
И печаль отступит, и тоска пройдет
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24.06.2020 20:04 Відповісти
Не пугай.
Я живого Брежнева видел.
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24.06.2020 20:05 Відповісти
До речі. Куди подівались твої знання з лісової гідроденаміки? Ти мабуть і самі ліси бачив лише у підручнику, ото ж і пишеш усіляку несинітницю...
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24.06.2020 20:07 Відповісти
АлександЕр, я Вас прошу, чем что попало молоть своим языком, лучше читайте научную литературу и повышайте свой уровень знаний.
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24.06.2020 16:18 Відповісти
ссылочку на вики не забудь, один уже обосрался с пунктом два где написано; При вырубке леса этот процесс https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F транспирации прекращается, что приводит к тому, что климат становится более сухим..... В Карпатах уже веют суховеи и осадков 1мм в год?
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24.06.2020 16:23 Відповісти
Хороший ты мужик.
Я бы водки с тобой может выпил бы.
Жаль, поговорить будет не о чем.
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24.06.2020 20:57 Відповісти
Правду говорят ....
Тупому идиоту ничего не докажешь!!!
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24.06.2020 16:26 Відповісти
Отселять надо людей из опасных мест.Можно на Донбасс.там засухи.
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24.06.2020 14:08 Відповісти
На букових дровах їжу приготовлять, головне піти в ліс і зрізати, ні спочатку в церкву , побити лоба об ікону, а потім в ліс з бензопилою.
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24.06.2020 14:25 Відповісти
Правильно писати на заході, сході, півночі...України.
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24.06.2020 14:28 Відповісти
 
 