Паводки на Західній Україні: без газу залишилися 10 тисяч осіб
В Івано-Франківській та Чернівецькій областях через негоду без газопостачання залишилися 10 тисяч осіб.
Про це йдеться в повідомленні газової служби 104.ua, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що внаслідок негоди зруйновано опори газопроводів, які проходять над річкою Черемош. Крім того, на газопроводі-відводі, який веде до ГРС Брусниця, стався обрив.
"Високий рівень води та розмиті дороги ускладнюють доступ до газопроводів. Найскладніша ситуація в Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Понад 30 бригад АДС працюють цілодобово. Внаслідок негоди без газопостачання залишились 10 тис. людей", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що за останню добу від клієнтів Івано-Франківської та Чернівецької областей надійшло 17 повідомлень про пошкодження вуличних газопроводів, а також 16 дзвінків про відсутність газу.
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Еще скажи что вырубки не влияют на оползни, сели и влажность почвы и подземные воды!!!!
Ну не учили тебя Природоведению в школе..... Бывает!
Но хвастаться этим - моветон!!!!
Ты просто ИДИОТ
Читать умеешь?
Пункт 2
https://ru.wikipedia.org/wiki/Обезлесение
Ты бы хоть не позорилось малограмотное!!!!
Ты про ветер что то слышал? Облака?!!!!
Он же у тебя в башке постоянно дует!!!!
Клоун блин!!!
Склоны карпатских гор это многолетний лес, с травяной и лиственной подстилкой, слой веток и валежника, большой "подшерсток" молодняка. Любой дождь сначала протекает по всей этой массе, задерживается вода в этом слое и не так быстро стекает вниз. Корневая система деревьев поднимает слой грунта и вода частично впитывается и задерживается этим слоем. Много и других факторов о которых не стоит долго говорить. Вода после дождя никуда не денется, просто МЕДЛЕННЕЕ стекает.
Самое веселое это когда дождь с лысой горы просто мчится вниз и сразу В РАЗЫ поднимая уровень рек. К тому же это не просто вода а пульпа, смесь воды грязи песка и камней которая просто распилит любую трещину в дамбе или опоре моста в 1000 раз быстрее чем чистая вода.
Я постарался понизить уровень сообщения учитывая уровень аудитории к которой обращаюсь.
Ваш уровень знаний всем виден, не надо, идите смотрите Квартал, все пропустите.
Я поел, лег на диван и жду новые Ваши опусы.
Напишите про триэтилмелилгидратхлорид коагулирующий в седиментации.
Поразвлекайте нас уровнем знаний. Можно и про мох с еловыми иголками, тоже годится.
-Доктор едет едет снежною равниной
Порошок целебный людям он везё-о-т.
Человек и кошка порошок тот примут
И печаль отступит ииии тоска пройдё-о-о-т.
Не бабу, а БЭБУ! Я все правильно написал. Школота, мало образования.
В стенах туалета человек кричит.
Но не слышат стены - трубы словно вены
И бачок сливной как сердце бешено стучит.
Доктор едет, едет сквозь снежную равнину.
Порошок целебный людям он везет.
Человек и кошка порошок тот примут,
И печаль отступит, и тоска пройдет
Я живого Брежнева видел.
Я бы водки с тобой может выпил бы.
Жаль, поговорить будет не о чем.
Тупому идиоту ничего не докажешь!!!