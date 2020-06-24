Львов ослабляет карантин: открыли рестораны и спортклубы, - Садовый

Владельцев заведений обязали обеспечить системное ИФА-тестирование для своих работников.

Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям во Львове возобновила работу заведений общественного питания, спортивных и фитнес-клубов. Об этом сообщил на своем Telegram-канале мэр города Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

Разрешили работу кафе и ресторанов, но до 10 клиентов, а спортклубов - до 10 посетителей.

Аналогично, как и в Киев, во Львове обязали владельцев этих заведений обеспечить системное ИФА-тестирование для своих работников.

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"Такие ослабления являются вынужденным шагом для сохранения малого и среднего бизнеса", - добавил Садовый.

Напомним, Львовщина почти две недели является антилидером по количеству новых случаев коронавируса среди регионов страны. Сегодня сообщили об еще 203 зараженных за минувшие сутки, сутками ранее - о 240.