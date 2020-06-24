Львов ослабляет карантин: открыли рестораны и спортклубы, - Садовый
Владельцев заведений обязали обеспечить системное ИФА-тестирование для своих работников.
Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям во Львове возобновила работу заведений общественного питания, спортивных и фитнес-клубов. Об этом сообщил на своем Telegram-канале мэр города Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.
Разрешили работу кафе и ресторанов, но до 10 клиентов, а спортклубов - до 10 посетителей.
Аналогично, как и в Киев, во Львове обязали владельцев этих заведений обеспечить системное ИФА-тестирование для своих работников.
"Такие ослабления являются вынужденным шагом для сохранения малого и среднего бизнеса", - добавил Садовый.
Напомним, Львовщина почти две недели является антилидером по количеству новых случаев коронавируса среди регионов страны. Сегодня сообщили об еще 203 зараженных за минувшие сутки, сутками ранее - о 240.
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Как сообщает болгарский телеканал https://nova.bg/news/view/2020/06/24/291839/%D1%83%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/ NOVA , решение было принято по предложению министра здравоохранения Кирилла Ананьева.
"В этот период мы не будем вводить новые или возобновлять действие старых строгих мер. Будем полагаться на те, которые действуют на данный момент", - сказал Ананьев.
По его словам, также будет усилен контроль за соблюдением социальной дистанции и выполнению требований по использованию масок и санитайзеров.
Всего в Болгарии коронавирусом заразились 4,1 тыс человек, из них скончались 208, выздоровели 2,2 тыс.
Всё правильно.
А хочете правду, дивіться на США і їх цифри (там хоч якась картина реальна). За пів року в США COVID-19 виявлено майже у кожної 100-тої людини. Реальний показник навіть важко уявити (може 1:50, може 1:10). До кінця року (+-) буде колективний імунітет.
У них 200+, а они все открывают.
Когда было 20 - все закрыли.
Страна идиотов.
Чи ляшко ще раз має сказати, що не тільки закриття парків було задля психологічного ефекту, а й ресторанів і всього малого бізнесу?