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Новости Коронавирус и карантин
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Львов ослабляет карантин: открыли рестораны и спортклубы, - Садовый

Львов ослабляет карантин: открыли рестораны и спортклубы, - Садовый

Владельцев заведений обязали обеспечить системное ИФА-тестирование для своих работников.

Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям во Львове возобновила работу заведений общественного питания, спортивных и фитнес-клубов. Об этом сообщил на своем Telegram-канале мэр города Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

Разрешили работу кафе и ресторанов, но до 10 клиентов, а спортклубов - до 10 посетителей.

Аналогично, как и в Киев, во Львове обязали владельцев этих заведений обеспечить системное ИФА-тестирование для своих работников.

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"Такие ослабления являются вынужденным шагом для сохранения малого и среднего бизнеса", - добавил Садовый.

Напомним, Львовщина почти две недели является антилидером по количеству новых случаев коронавируса среди регионов страны. Сегодня сообщили об еще 203 зараженных за минувшие сутки, сутками ранее - о 240.

Львов ослабляет карантин: открыли рестораны и спортклубы, - Садовый 01

Автор: 

карантин (16729) Львов (4583) рестораны (279) Садовый Андрей (651) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Это правильно! ведь заболеваемость упала практически до нуля.....
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24.06.2020 14:42
+2
Пир во время чумы
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24.06.2020 14:37
+2
Молодцы!
Всё правильно.
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24.06.2020 14:40
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спасйся хто как может
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24.06.2020 14:36 Ответить
Пир во время чумы
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24.06.2020 14:37 Ответить
Совет министров Болгарии на сегодняшнем заседании продлил действие режима чрезвычайной ситуации в стране до 15 июля.
Как сообщает болгарский телеканал https://nova.bg/news/view/2020/06/24/291839/%D1%83%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/ NOVA , решение было принято по предложению министра здравоохранения Кирилла Ананьева.
"В этот период мы не будем вводить новые или возобновлять действие старых строгих мер. Будем полагаться на те, которые действуют на данный момент", - сказал Ананьев.
По его словам, также будет усилен контроль за соблюдением социальной дистанции и выполнению требований по использованию масок и санитайзеров.
Всего в Болгарии коронавирусом заразились 4,1 тыс человек, из них скончались 208, выздоровели 2,2 тыс.
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24.06.2020 14:38 Ответить
Молодцы!
Всё правильно.
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24.06.2020 14:40 Ответить
Это правильно! ведь заболеваемость упала практически до нуля.....
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24.06.2020 14:42 Ответить
карантин не помогает, заболеваемость растет, решили пусть все плывет по течению.
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24.06.2020 14:45 Ответить
Хлопці, ну що ви, як діти з тими тестами і цифрами. Очевидно, чим більше тестів - тим більше виявлених.

А хочете правду, дивіться на США і їх цифри (там хоч якась картина реальна). За пів року в США COVID-19 виявлено майже у кожної 100-тої людини. Реальний показник навіть важко уявити (може 1:50, може 1:10). До кінця року (+-) буде колективний імунітет.
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24.06.2020 14:45 Ответить
Немає слів((( Львів б'є усі рекорди...
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24.06.2020 14:47 Ответить
Більше тестів - більше рекордів
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24.06.2020 14:49 Ответить
Ну якби логічно, вводити карантин при 20 хворих в день і послабляти при 200, просто логіка інша.
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24.06.2020 15:34 Ответить
Еще один город ( регион) кроме Киева, где все "прекрасно".
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24.06.2020 15:51 Ответить
придурки.
У них 200+, а они все открывают.
Когда было 20 - все закрыли.

Страна идиотов.
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24.06.2020 16:19 Ответить
Може хоч так до "наріда" дійде, що їх постійно найобують?
Чи ляшко ще раз має сказати, що не тільки закриття парків було задля психологічного ефекту, а й ресторанів і всього малого бізнесу?
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24.06.2020 17:08 Ответить
Ну а **** ? Всього по 200 людей кожен день.
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24.06.2020 17:38 Ответить
В области и городе заболеваемость возрастает,а Садик ,решил дать вирусу еще больше шансов...
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24.06.2020 18:18 Ответить
Зато с 1-го июля украинцам в ЕС зась ибо мы в красной зоне мля...
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24.06.2020 18:19 Ответить
 
 