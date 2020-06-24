Львів послаблює карантин: відкрили ресторани і спортклуби, - Садовий

Власників закладів зобов'язали забезпечити системне ІФА-тестування для своїх працівників.

Міська комісія з надзвичайних ситуацій у Львові відновила роботу закладів громадського харчування, спортивних та фітнес-клубів. Про це повідомив на своєму Telegram-каналі мер міста Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.

Дозволили роботу кафе та ресторанів, але до 10 клієнтів, а спортклубів - до 10 відвідувачів.

Аналогічно до Києва у Львові зобов'язали власників цих закладів забезпечити системне ІФА-тестування для своїх працівників.

"Такі послаблення є вимушеним кроком для збереження малого та середнього бізнесу" - додав Садовий.

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Нагадаємо, Львів є антилідером по кількості нових випадків коронавірусу у всій країні. Сьогодні повідомили про ще 203 заражених за минулу добу, добою раніше - про 240.