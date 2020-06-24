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Новини Коронавірус і карантин
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Львів послаблює карантин: відкрили ресторани і спортклуби, - Садовий

Львів послаблює карантин: відкрили ресторани і спортклуби, - Садовий

Власників закладів зобов'язали забезпечити системне ІФА-тестування для своїх працівників.

Міська комісія з надзвичайних ситуацій у Львові відновила роботу закладів громадського харчування, спортивних та фітнес-клубів. Про це повідомив на своєму Telegram-каналі мер міста Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.

Дозволили роботу кафе та ресторанів, але до 10 клієнтів, а спортклубів - до 10 відвідувачів.

Аналогічно до Києва у Львові зобов'язали власників цих закладів забезпечити системне ІФА-тестування для своїх працівників.

"Такі послаблення є вимушеним кроком для збереження малого та середнього бізнесу" - додав Садовий.

Також читайте: Київ і 13 областей України не готові до пом'якшення карантинних заходів, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Нагадаємо, Львів є антилідером по кількості нових випадків коронавірусу у всій країні. Сьогодні повідомили про ще 203 заражених за минулу добу, добою раніше - про 240.

Львів послаблює карантин: відкрили ресторани і спортклуби, - Садовий 01

Автор: 

карантин (18172) Львів (3071) ресторани (334) Садовий Андрій (536) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Это правильно! ведь заболеваемость упала практически до нуля.....
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24.06.2020 14:42
+2
Пир во время чумы
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24.06.2020 14:37
+2
Молодцы!
Всё правильно.
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24.06.2020 14:40
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спасйся хто как может
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24.06.2020 14:36 Відповісти
Пир во время чумы
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24.06.2020 14:37 Відповісти
Совет министров Болгарии на сегодняшнем заседании продлил действие режима чрезвычайной ситуации в стране до 15 июля.
Как сообщает болгарский телеканал https://nova.bg/news/view/2020/06/24/291839/%D1%83%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/ NOVA , решение было принято по предложению министра здравоохранения Кирилла Ананьева.
"В этот период мы не будем вводить новые или возобновлять действие старых строгих мер. Будем полагаться на те, которые действуют на данный момент", - сказал Ананьев.
По его словам, также будет усилен контроль за соблюдением социальной дистанции и выполнению требований по использованию масок и санитайзеров.
Всего в Болгарии коронавирусом заразились 4,1 тыс человек, из них скончались 208, выздоровели 2,2 тыс.
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24.06.2020 14:38 Відповісти
Молодцы!
Всё правильно.
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24.06.2020 14:40 Відповісти
Это правильно! ведь заболеваемость упала практически до нуля.....
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24.06.2020 14:42 Відповісти
карантин не помогает, заболеваемость растет, решили пусть все плывет по течению.
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24.06.2020 14:45 Відповісти
Хлопці, ну що ви, як діти з тими тестами і цифрами. Очевидно, чим більше тестів - тим більше виявлених.

А хочете правду, дивіться на США і їх цифри (там хоч якась картина реальна). За пів року в США COVID-19 виявлено майже у кожної 100-тої людини. Реальний показник навіть важко уявити (може 1:50, може 1:10). До кінця року (+-) буде колективний імунітет.
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24.06.2020 14:45 Відповісти
Немає слів((( Львів б'є усі рекорди...
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24.06.2020 14:47 Відповісти
Більше тестів - більше рекордів
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24.06.2020 14:49 Відповісти
Ну якби логічно, вводити карантин при 20 хворих в день і послабляти при 200, просто логіка інша.
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24.06.2020 15:34 Відповісти
Еще один город ( регион) кроме Киева, где все "прекрасно".
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24.06.2020 15:51 Відповісти
придурки.
У них 200+, а они все открывают.
Когда было 20 - все закрыли.

Страна идиотов.
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24.06.2020 16:19 Відповісти
Може хоч так до "наріда" дійде, що їх постійно найобують?
Чи ляшко ще раз має сказати, що не тільки закриття парків було задля психологічного ефекту, а й ресторанів і всього малого бізнесу?
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24.06.2020 17:08 Відповісти
Ну а **** ? Всього по 200 людей кожен день.
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24.06.2020 17:38 Відповісти
В области и городе заболеваемость возрастает,а Садик ,решил дать вирусу еще больше шансов...
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24.06.2020 18:18 Відповісти
Зато с 1-го июля украинцам в ЕС зась ибо мы в красной зоне мля...
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24.06.2020 18:19 Відповісти
 
 