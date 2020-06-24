Львів послаблює карантин: відкрили ресторани і спортклуби, - Садовий
Власників закладів зобов'язали забезпечити системне ІФА-тестування для своїх працівників.
Міська комісія з надзвичайних ситуацій у Львові відновила роботу закладів громадського харчування, спортивних та фітнес-клубів. Про це повідомив на своєму Telegram-каналі мер міста Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.
Дозволили роботу кафе та ресторанів, але до 10 клієнтів, а спортклубів - до 10 відвідувачів.
Аналогічно до Києва у Львові зобов'язали власників цих закладів забезпечити системне ІФА-тестування для своїх працівників.
"Такі послаблення є вимушеним кроком для збереження малого та середнього бізнесу" - додав Садовий.
Нагадаємо, Львів є антилідером по кількості нових випадків коронавірусу у всій країні. Сьогодні повідомили про ще 203 заражених за минулу добу, добою раніше - про 240.
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Как сообщает болгарский телеканал https://nova.bg/news/view/2020/06/24/291839/%D1%83%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/ NOVA , решение было принято по предложению министра здравоохранения Кирилла Ананьева.
"В этот период мы не будем вводить новые или возобновлять действие старых строгих мер. Будем полагаться на те, которые действуют на данный момент", - сказал Ананьев.
По его словам, также будет усилен контроль за соблюдением социальной дистанции и выполнению требований по использованию масок и санитайзеров.
Всего в Болгарии коронавирусом заразились 4,1 тыс человек, из них скончались 208, выздоровели 2,2 тыс.
Всё правильно.
А хочете правду, дивіться на США і їх цифри (там хоч якась картина реальна). За пів року в США COVID-19 виявлено майже у кожної 100-тої людини. Реальний показник навіть важко уявити (може 1:50, може 1:10). До кінця року (+-) буде колективний імунітет.
У них 200+, а они все открывают.
Когда было 20 - все закрыли.
Страна идиотов.
Чи ляшко ще раз має сказати, що не тільки закриття парків було задля психологічного ефекту, а й ресторанів і всього малого бізнесу?