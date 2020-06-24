Платные камеры в СИЗО уже принесли более 150 тыс. гривен. ИНФОГРАФИКА

За менее чем 2 месяца существования платных камер бюджет пенитенциарных учреждений пополнился на 153 тысячи гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня за пользование платными камерами в пяти СИЗО уже заплатили более 153 тысяч гривен. Эти средства будут направлены на проведение ремонтов в обычных камерах следственных изоляторов", - сказано в сообщении.

При этом 83% от общей суммы - 128 тысяч гривен - заработало на использовании платных камер киевское СИЗО. Меньше всего денег - 3500 тысячи - получило черниговское СИЗО.

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