Платные камеры в СИЗО уже принесли более 150 тыс. гривен. ИНФОГРАФИКА
За менее чем 2 месяца существования платных камер бюджет пенитенциарных учреждений пополнился на 153 тысячи гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня за пользование платными камерами в пяти СИЗО уже заплатили более 153 тысяч гривен. Эти средства будут направлены на проведение ремонтов в обычных камерах следственных изоляторов", - сказано в сообщении.
При этом 83% от общей суммы - 128 тысяч гривен - заработало на использовании платных камер киевское СИЗО. Меньше всего денег - 3500 тысячи - получило черниговское СИЗО.
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Осталось только всех назначить врагами народа и поселить в платные камеры!
Его, гниду, наняли для решения юридических вопросов Украины на государственном уровне что несёт миллиардную эффективность.
А это падло, на содержание аппарата которого тратятся миллиарды, звітує о "заработанных" 150 тыс.
пипец - дебилы выбрали во власть дебилов. На голову не налазит "деятельность" этих падлюк.
А масюська казала що вже ремонтують