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Платные камеры в СИЗО уже принесли более 150 тыс. гривен. ИНФОГРАФИКА

Платные камеры в СИЗО уже принесли более 150 тыс. гривен. ИНФОГРАФИКА

За менее чем 2 месяца существования платных камер бюджет пенитенциарных учреждений пополнился на 153 тысячи гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня за пользование платными камерами в пяти СИЗО уже заплатили более 153 тысяч гривен. Эти средства будут направлены на проведение ремонтов в обычных камерах следственных изоляторов", - сказано в сообщении.

При этом 83% от общей суммы - 128 тысяч гривен - заработало на использовании платных камер киевское СИЗО. Меньше всего денег - 3500 тысячи - получило черниговское СИЗО.

Также на Цензор.НЕТ: Малюська показал "недорогое" СИЗО в историческом здании в центре Черновцов. ФОТОрепортаж

Платные камеры в СИЗО уже принесли более 150 тыс. гривен 01Платные камеры в СИЗО уже принесли более 150 тыс. гривен 02

Автор: 

Минюст (1750) СИЗО (1362)


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Топ комментарии
+7
150 тысяч за 2 месяца - это да, масштабы государственной деятельности...
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24.06.2020 15:45
+1
ВСЕ! Теперь страна разбогатеет на ЗЕКах. Точно как СССР в своё время!!!
Осталось только всех назначить врагами народа и поселить в платные камеры!
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24.06.2020 15:45
+1
Гарний бізнес - а давайте я переобладнаю свій сарай під такі камери, я навіть можу організувати прогулянки між фруктовими деревами і між грядками з картопею і столовим буряком))
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24.06.2020 15:49
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Налоги заплатили,чеки пробили?
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24.06.2020 15:43 Ответить
150 тысяч за 2 месяца - это да, масштабы государственной деятельности...
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24.06.2020 15:45 Ответить
ВСЕ! Теперь страна разбогатеет на ЗЕКах. Точно как СССР в своё время!!!
Осталось только всех назначить врагами народа и поселить в платные камеры!
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24.06.2020 15:45 Ответить
А они с блекджеком и *люхами?
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24.06.2020 15:45 Ответить
Гарний бізнес - а давайте я переобладнаю свій сарай під такі камери, я навіть можу організувати прогулянки між фруктовими деревами і між грядками з картопею і столовим буряком))
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24.06.2020 15:49 Ответить
за помывку в душе, отправление естественных надобностей еще деньги брать можно..... или быть их, дать поспать....
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24.06.2020 15:53 Ответить
пля этот дебил падло зелёное издевается над людьми?

Его, гниду, наняли для решения юридических вопросов Украины на государственном уровне что несёт миллиардную эффективность.

А это падло, на содержание аппарата которого тратятся миллиарды, звітує о "заработанных" 150 тыс.

пипец - дебилы выбрали во власть дебилов. На голову не налазит "деятельность" этих падлюк.
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24.06.2020 16:02 Ответить
Санаторий пля..если все измеряется деньгами предлагаю уголовные преступления заменить штрафами и индульгенциями. Заживём..
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24.06.2020 16:12 Ответить
Уже месяц муссируют эту новость, у которой уже отросла борода. Других задач и проблем в стране уже нет?
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24.06.2020 16:20 Ответить
*Эти средства будут направлены на проведение ремонтов*

А масюська казала що вже ремонтують
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24.06.2020 16:27 Ответить
Слишком оптимистичные рапорты от фрик-министра. В реальности все далеко не так радужно. На ремонт и обустройство подобной камеры руководство потратило по разным прикидкам от 150 до 300 тыс. грн. На 100% эти камеры заполнены только в Лукяне, а в целом по Украине заполненность таких камер 30-50%. А теперь представьте сколько эти камеры будут отбиваться, при том, что износ там идет сумасшедший и обычная отремонтированная камера в СИЗО, через 4-5 месяцев становиться похожа на сарай!
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24.06.2020 18:58 Ответить
Большая часть денег, осядет конечно-же в ваших карманах...
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24.06.2020 20:06 Ответить
Ну, молодцы. Залатали дыру в бюджете. Но это по мелочевке. Предлагаю верняк. Берете машину времени, чемодан гривен, и в 2012-й год. Берете доллары по 8 на все, возвращаетесь в 2020, продаете по 26.5. И так по кругу. Все-равно, лучше идей у вас нет.
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24.06.2020 22:44 Ответить
 
 