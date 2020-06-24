Платні камери в СІЗО вже принесли понад 150 тис. гривень. ІНФОГРАФІКА
За менш ніж 2 місяці існування платних камер бюджет пенітенціарних установ поповнився на 153 тисячі гривень.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції, інформує Цензор.НЕТ.
"На сьогодні за користування платними камерами у п’яти СІЗО вже заплатили понад 153 тисячі гривень. Ці кошти будуть спрямовані на проведення ремонтів у звичайних камерах слідчих ізоляторів", - йдеться в повідомленні.
Водночас 83% від загальної суми - 128 тисяч гривень - заробило на використанні платних камер київське СІЗО. Найменше грошей - 3500 грн - отримало чернігівське СІЗО.
Топ коментарі
+7 Tierre
показати весь коментар24.06.2020 15:45
+1 Eugeniusz 1
показати весь коментар24.06.2020 15:45
+1 Oljik
показати весь коментар24.06.2020 15:49
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Осталось только всех назначить врагами народа и поселить в платные камеры!
Его, гниду, наняли для решения юридических вопросов Украины на государственном уровне что несёт миллиардную эффективность.
А это падло, на содержание аппарата которого тратятся миллиарды, звітує о "заработанных" 150 тыс.
пипец - дебилы выбрали во власть дебилов. На голову не налазит "деятельность" этих падлюк.
А масюська казала що вже ремонтують