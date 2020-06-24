Платні камери в СІЗО вже принесли понад 150 тис. гривень. ІНФОГРАФІКА

За менш ніж 2 місяці існування платних камер бюджет пенітенціарних установ поповнився на 153 тисячі гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні за користування платними камерами у п’яти СІЗО вже заплатили понад 153 тисячі гривень. Ці кошти будуть спрямовані на проведення ремонтів у звичайних камерах слідчих ізоляторів", - йдеться в повідомленні.

Водночас 83% від загальної суми - 128 тисяч гривень - заробило на використанні платних камер київське СІЗО. Найменше грошей - 3500 грн - отримало чернігівське СІЗО.

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