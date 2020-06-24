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Новини
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Платні камери в СІЗО вже принесли понад 150 тис. гривень. ІНФОГРАФІКА

Платні камери в СІЗО вже принесли понад 150 тис. гривень. ІНФОГРАФІКА

За менш ніж 2 місяці існування платних камер бюджет пенітенціарних установ поповнився на 153 тисячі гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні за користування платними камерами у п’яти СІЗО вже заплатили понад 153 тисячі гривень. Ці кошти будуть спрямовані на проведення ремонтів у звичайних камерах слідчих ізоляторів", - йдеться в повідомленні.

Водночас 83% від загальної суми - 128 тисяч гривень - заробило на використанні платних камер київське СІЗО. Найменше грошей - 3500 грн - отримало чернігівське СІЗО.

Також дивіться: Малюська показав "недороге" СІЗО в історичній будівлі в центрі Чернівців. ФОТОрепортаж

Платні камери в СІЗО вже принесли понад 150 тис. гривень 01Платні камери в СІЗО вже принесли понад 150 тис. гривень 02

Автор: 

Мін’юст (1592) СІЗО (726)


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Топ коментарі
+7
150 тысяч за 2 месяца - это да, масштабы государственной деятельности...
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24.06.2020 15:45
+1
ВСЕ! Теперь страна разбогатеет на ЗЕКах. Точно как СССР в своё время!!!
Осталось только всех назначить врагами народа и поселить в платные камеры!
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24.06.2020 15:45
+1
Гарний бізнес - а давайте я переобладнаю свій сарай під такі камери, я навіть можу організувати прогулянки між фруктовими деревами і між грядками з картопею і столовим буряком))
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24.06.2020 15:49
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Налоги заплатили,чеки пробили?
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24.06.2020 15:43 Відповісти
150 тысяч за 2 месяца - это да, масштабы государственной деятельности...
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24.06.2020 15:45 Відповісти
ВСЕ! Теперь страна разбогатеет на ЗЕКах. Точно как СССР в своё время!!!
Осталось только всех назначить врагами народа и поселить в платные камеры!
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24.06.2020 15:45 Відповісти
А они с блекджеком и *люхами?
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24.06.2020 15:45 Відповісти
Гарний бізнес - а давайте я переобладнаю свій сарай під такі камери, я навіть можу організувати прогулянки між фруктовими деревами і між грядками з картопею і столовим буряком))
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24.06.2020 15:49 Відповісти
за помывку в душе, отправление естественных надобностей еще деньги брать можно..... или быть их, дать поспать....
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24.06.2020 15:53 Відповісти
пля этот дебил падло зелёное издевается над людьми?

Его, гниду, наняли для решения юридических вопросов Украины на государственном уровне что несёт миллиардную эффективность.

А это падло, на содержание аппарата которого тратятся миллиарды, звітує о "заработанных" 150 тыс.

пипец - дебилы выбрали во власть дебилов. На голову не налазит "деятельность" этих падлюк.
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24.06.2020 16:02 Відповісти
Санаторий пля..если все измеряется деньгами предлагаю уголовные преступления заменить штрафами и индульгенциями. Заживём..
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24.06.2020 16:12 Відповісти
Уже месяц муссируют эту новость, у которой уже отросла борода. Других задач и проблем в стране уже нет?
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24.06.2020 16:20 Відповісти
*Эти средства будут направлены на проведение ремонтов*

А масюська казала що вже ремонтують
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24.06.2020 16:27 Відповісти
Слишком оптимистичные рапорты от фрик-министра. В реальности все далеко не так радужно. На ремонт и обустройство подобной камеры руководство потратило по разным прикидкам от 150 до 300 тыс. грн. На 100% эти камеры заполнены только в Лукяне, а в целом по Украине заполненность таких камер 30-50%. А теперь представьте сколько эти камеры будут отбиваться, при том, что износ там идет сумасшедший и обычная отремонтированная камера в СИЗО, через 4-5 месяцев становиться похожа на сарай!
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24.06.2020 18:58 Відповісти
Большая часть денег, осядет конечно-же в ваших карманах...
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24.06.2020 20:06 Відповісти
Ну, молодцы. Залатали дыру в бюджете. Но это по мелочевке. Предлагаю верняк. Берете машину времени, чемодан гривен, и в 2012-й год. Берете доллары по 8 на все, возвращаетесь в 2020, продаете по 26.5. И так по кругу. Все-равно, лучше идей у вас нет.
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24.06.2020 22:44 Відповісти
 
 