Украинцы благодаря карантину меньше болели ОРВИ и гриппом, - ЦОЗ. ИНФОГРАФИКА

С октября 2019 по май 2020 года гриппом и ОРВИ переболели 4,9 млн украинцев, год назад за эти же месяцы - 5,4 млн. При этом количество пневмоний от респираторных инфекций по сравнению с прошлым годом выросло вдвое.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья, информирует Цензор.НЕТ.

"Снижением заболеваемости можно объяснить карантинными мерами, которые ввели для борьбы с COVID-19", - сказано в сообщении.

Более 160 тыс. человек понадобилась госпитализация из-за гриппа и ОРВИ, большинство из них - дети. Умер от гриппа 71 человек.

"Количество пациентов с тяжелой острой респираторной инфекцией (ТОРИ), в том числе с пневмониями, увеличился вдвое по сравнению с прошлым сезоном", - добавили в ЦОЗ.

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При этом уровень вакцинации от гриппа остается очень низким. Прививки с начала сезона сделали менее 240 тыс. человек - это 0,6% населения. Невостребованной осталась половина доз вакцины, которая была в Украине.

В зоне риска по гриппу находятся более 15 млн украинцев, но прививки сделали только 1,6% из них, отметили в ЦОЗ.