Украинцы благодаря карантину меньше болели ОРВИ и гриппом, - ЦОЗ. ИНФОГРАФИКА
С октября 2019 по май 2020 года гриппом и ОРВИ переболели 4,9 млн украинцев, год назад за эти же месяцы - 5,4 млн. При этом количество пневмоний от респираторных инфекций по сравнению с прошлым годом выросло вдвое.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья, информирует Цензор.НЕТ.
"Снижением заболеваемости можно объяснить карантинными мерами, которые ввели для борьбы с COVID-19", - сказано в сообщении.
Более 160 тыс. человек понадобилась госпитализация из-за гриппа и ОРВИ, большинство из них - дети. Умер от гриппа 71 человек.
"Количество пациентов с тяжелой острой респираторной инфекцией (ТОРИ), в том числе с пневмониями, увеличился вдвое по сравнению с прошлым сезоном", - добавили в ЦОЗ.
Также на Цензор.НЕТ: С начала года в мире из-за коронавируса умерло больше людей, чем от малярии, гриппа, алкоголизма и наркотиков. ИНФОГРАФИКА
При этом уровень вакцинации от гриппа остается очень низким. Прививки с начала сезона сделали менее 240 тыс. человек - это 0,6% населения. Невостребованной осталась половина доз вакцины, которая была в Украине.
В зоне риска по гриппу находятся более 15 млн украинцев, но прививки сделали только 1,6% из них, отметили в ЦОЗ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну, і порядок цифр вражає. 5млн, локдаун не влаштовували.
https://www.youtube.com/watch?v=X5AAwRdAYrc&t=1s