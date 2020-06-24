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Украинцы благодаря карантину меньше болели ОРВИ и гриппом, - ЦОЗ. ИНФОГРАФИКА

Украинцы благодаря карантину меньше болели ОРВИ и гриппом, - ЦОЗ. ИНФОГРАФИКА

С октября 2019 по май 2020 года гриппом и ОРВИ переболели 4,9 млн украинцев, год назад за эти же месяцы - 5,4 млн. При этом количество пневмоний от респираторных инфекций по сравнению с прошлым годом выросло вдвое.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья, информирует Цензор.НЕТ.

"Снижением заболеваемости можно объяснить карантинными мерами, которые ввели для борьбы с COVID-19", - сказано в сообщении.

Более 160 тыс. человек понадобилась госпитализация из-за гриппа и ОРВИ, большинство из них - дети. Умер от гриппа 71 человек.

"Количество пациентов с тяжелой острой респираторной инфекцией (ТОРИ), в том числе с пневмониями, увеличился вдвое по сравнению с прошлым сезоном", - добавили в ЦОЗ.

Украинцы благодаря карантину меньше болели ОРВИ и гриппом, - ЦОЗ 01

Также на Цензор.НЕТ: С начала года в мире из-за коронавируса умерло больше людей, чем от малярии, гриппа, алкоголизма и наркотиков. ИНФОГРАФИКА

При этом уровень вакцинации от гриппа остается очень низким. Прививки с начала сезона сделали менее 240 тыс. человек - это 0,6% населения. Невостребованной осталась половина доз вакцины, которая была в Украине.

В зоне риска по гриппу находятся более 15 млн украинцев, но прививки сделали только 1,6% из них, отметили в ЦОЗ.

Автор: 

грипп (573) ОРВИ (207) ЦОЗ (269)


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Топ комментарии
+4
С кем-то на форуме отложили на потом вывод, кто дурак, мы или белорусы. Теперь вывод очевиден. Всем дурантинщикам привет, через четыре года голосуйте за зеленого(можно за его жену), и заготавливайте клевер это будет основная еда на ближайшие пять лет. Формулировку вам не даю, устал. Нашу страну теперь смело можно назвать пристанищем для нищих, которые не способны ничего изменить. И это хуже чем "хотят" или "не хотят". Мы жалкое подобие Киевской Руси и не ассоциируете себя с ней, не смешите людей. 🙁
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24.06.2020 17:44
+3
хоть тут повезло
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24.06.2020 16:22
+3
То ми просто чихати боїмося.
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24.06.2020 16:30
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хоть тут повезло
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24.06.2020 16:22 Ответить
Именно потому, что не болели сезонным гриппом, респираторные протекают тяжелее и удвоилась пневмония, потому что иммунитет не тренируется. Семья Лыковых в тайге много десятилетий ничем не болела, а после контакта с внешним миром -- трое из четверых членов семьи померли. Совсем не болеть - это плохо. Такие люди долго не живут. Наверное каждому приходилось слышать нарекания:* Да он же такой здоровый был, спортом занимался, ничем не болел, и в 30 лет ни с того ни с сего упал и помер.*(((
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24.06.2020 17:25 Ответить
А как насчёт избитых женщин и подрезанных мужчин? Я про рост домашнего насилия, если кто не понял.
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24.06.2020 16:25 Ответить
"Профіт" - аж 10%.

Ну, і порядок цифр вражає. 5млн, локдаун не влаштовували.
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24.06.2020 16:25 Ответить
Тобто захворюваність на ковід також на 10 % знизили. Мабуть воно того варте....
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24.06.2020 16:38 Ответить
по данным ляшка в Украине сейчас вообще ничем кроме covid не болеют.
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24.06.2020 16:25 Ответить
Мы так рады, спасибо успокоили. бла на..
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24.06.2020 16:30 Ответить
То ми просто чихати боїмося.
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24.06.2020 16:30 Ответить
Чхання лічиться елементарно - даєш людині пургену і вона боятиметься чхнути.
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24.06.2020 16:35 Ответить
Не меньше болели, а меньше обращались.
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24.06.2020 16:34 Ответить
Не изза масочного ли режима количество пневмоний выросло вдвое? В количественном выражении почему то не написали. Очевидно оно гораздо больше чем кол-во осложнений от ковида
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24.06.2020 16:37 Ответить
32-летний обман: ВОЗ внедряла непроверенные вакцины

https://www.youtube.com/watch?v=X5AAwRdAYrc&t=1s
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24.06.2020 16:42 Ответить
С кем-то на форуме отложили на потом вывод, кто дурак, мы или белорусы. Теперь вывод очевиден. Всем дурантинщикам привет, через четыре года голосуйте за зеленого(можно за его жену), и заготавливайте клевер это будет основная еда на ближайшие пять лет. Формулировку вам не даю, устал. Нашу страну теперь смело можно назвать пристанищем для нищих, которые не способны ничего изменить. И это хуже чем "хотят" или "не хотят". Мы жалкое подобие Киевской Руси и не ассоциируете себя с ней, не смешите людей. 🙁
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24.06.2020 17:44 Ответить
Ось і офіційна статистика є. Тепер повністю зрозуміло, що зелена влада використала карантин для виправдання падіння економіки, до якого призвело їх недолуге керування.
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24.06.2020 21:57 Ответить
 
 