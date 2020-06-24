Українці завдяки карантину менше хворіли на ГРВІ та грип, - ЦГЗ

З жовтня 2019 по травень 2020 року на грип та ГРВІ перехворіли 4,9 млн українців, рік тому за ці ж місяці - 5,4 млн. При цьому кількість пневмоній від респіраторних інфекцій порівняно з минулим роком зросла вдвічі.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

"Зниження захворюваності можна пояснити карантинними заходами, які запровадили для боротьби з COVID-19", - сказано в повідомленні.

Понад 160 тис. осіб знадобилася госпіталізація через грип та ГРВІ, більшість із них - діти. Померла від грипу 71 особа.

"Кількість пацієнтів із тяжкою гострою респіраторною інфекцією (ТГРІ), зокрема з пневмоніями, збільшилася удвічі порівняно з минулим сезоном", - додали в ЦГЗ.

При цьому рівень вакцинації від грипу залишається дуже низьким. Щеплення від початку сезону зробили менше 240 тис. осіб - це 0,6% населення. Незатребуваною залишилася половина доз вакцини, яка була в Україні.

У зоні ризику щодо грипу перебувають понад 15 млн українців, але щеплення зробили лише 1,6% з них, зазначили в ЦГЗ.

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