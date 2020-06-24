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Українці завдяки карантину менше хворіли на ГРВІ та грип, - ЦГЗ

Українці завдяки карантину менше хворіли на ГРВІ та грип, - ЦГЗ

З жовтня 2019 по травень 2020 року на грип та ГРВІ перехворіли 4,9 млн українців, рік тому за ці ж місяці - 5,4 млн. При цьому кількість пневмоній від респіраторних інфекцій порівняно з минулим роком зросла вдвічі.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

"Зниження захворюваності можна пояснити карантинними заходами, які запровадили для боротьби з COVID-19", - сказано в повідомленні.

Понад 160 тис. осіб знадобилася госпіталізація через грип та ГРВІ, більшість із них - діти. Померла від грипу 71 особа.

"Кількість пацієнтів із тяжкою гострою респіраторною інфекцією (ТГРІ), зокрема з пневмоніями, збільшилася удвічі порівняно з минулим сезоном", - додали в ЦГЗ.

При цьому рівень вакцинації від грипу залишається дуже низьким. Щеплення від початку сезону зробили менше 240 тис. осіб - це 0,6% населення. Незатребуваною залишилася половина доз вакцини, яка була в Україні.

У зоні ризику щодо грипу перебувають понад 15 млн українців, але щеплення зробили лише 1,6% з них, зазначили в ЦГЗ.

Читайте також: Пандемія коронавірусу негативно вплинула на програми боротьби з грипом, - глава ВООЗ

Автор: 

грип (309) ГРВІ (144) ЦГЗ (264)


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Топ коментарі
+4
С кем-то на форуме отложили на потом вывод, кто дурак, мы или белорусы. Теперь вывод очевиден. Всем дурантинщикам привет, через четыре года голосуйте за зеленого(можно за его жену), и заготавливайте клевер это будет основная еда на ближайшие пять лет. Формулировку вам не даю, устал. Нашу страну теперь смело можно назвать пристанищем для нищих, которые не способны ничего изменить. И это хуже чем "хотят" или "не хотят". Мы жалкое подобие Киевской Руси и не ассоциируете себя с ней, не смешите людей. 🙁
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24.06.2020 17:44
+3
хоть тут повезло
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24.06.2020 16:22
+3
То ми просто чихати боїмося.
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24.06.2020 16:30
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хоть тут повезло
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24.06.2020 16:22 Відповісти
Именно потому, что не болели сезонным гриппом, респираторные протекают тяжелее и удвоилась пневмония, потому что иммунитет не тренируется. Семья Лыковых в тайге много десятилетий ничем не болела, а после контакта с внешним миром -- трое из четверых членов семьи померли. Совсем не болеть - это плохо. Такие люди долго не живут. Наверное каждому приходилось слышать нарекания:* Да он же такой здоровый был, спортом занимался, ничем не болел, и в 30 лет ни с того ни с сего упал и помер.*(((
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24.06.2020 17:25 Відповісти
А как насчёт избитых женщин и подрезанных мужчин? Я про рост домашнего насилия, если кто не понял.
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24.06.2020 16:25 Відповісти
"Профіт" - аж 10%.

Ну, і порядок цифр вражає. 5млн, локдаун не влаштовували.
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24.06.2020 16:25 Відповісти
Тобто захворюваність на ковід також на 10 % знизили. Мабуть воно того варте....
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24.06.2020 16:38 Відповісти
по данным ляшка в Украине сейчас вообще ничем кроме covid не болеют.
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24.06.2020 16:25 Відповісти
Мы так рады, спасибо успокоили. бла на..
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24.06.2020 16:30 Відповісти
То ми просто чихати боїмося.
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24.06.2020 16:30 Відповісти
Чхання лічиться елементарно - даєш людині пургену і вона боятиметься чхнути.
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24.06.2020 16:35 Відповісти
Не меньше болели, а меньше обращались.
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24.06.2020 16:34 Відповісти
Не изза масочного ли режима количество пневмоний выросло вдвое? В количественном выражении почему то не написали. Очевидно оно гораздо больше чем кол-во осложнений от ковида
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24.06.2020 16:37 Відповісти
32-летний обман: ВОЗ внедряла непроверенные вакцины

https://www.youtube.com/watch?v=X5AAwRdAYrc&t=1s
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24.06.2020 16:42 Відповісти
С кем-то на форуме отложили на потом вывод, кто дурак, мы или белорусы. Теперь вывод очевиден. Всем дурантинщикам привет, через четыре года голосуйте за зеленого(можно за его жену), и заготавливайте клевер это будет основная еда на ближайшие пять лет. Формулировку вам не даю, устал. Нашу страну теперь смело можно назвать пристанищем для нищих, которые не способны ничего изменить. И это хуже чем "хотят" или "не хотят". Мы жалкое подобие Киевской Руси и не ассоциируете себя с ней, не смешите людей. 🙁
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24.06.2020 17:44 Відповісти
Ось і офіційна статистика є. Тепер повністю зрозуміло, що зелена влада використала карантин для виправдання падіння економіки, до якого призвело їх недолуге керування.
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24.06.2020 21:57 Відповісти
 
 