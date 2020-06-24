ОАСК просят признать противоправным въезд в РФ на основании загранпаспорта

В Окружной административный суд города Киева поступило два иска к Кабинету Министров Украины относительно обжалования постановления, которым были внесены изменения в порядок пересечения гражданами Украины государственной границы с Российской Федерацией.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Окружного админсуда, истцы просят суд признать противоправным и недействительным постановление правительства от 18 декабря 2019 года №1056 "О действии отдельных положений международных договоров Украины с Российской Федерацией".

"В соответствии с указанным документом, украинцам с 1 марта 2020 года запрещено въезжать, следовать транзитом, пребывать и передвигаться по территории Российской Федерации на основании паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении для детей до 16 лет. А для выезда на территорию РФ гражданам Украины нужен загранпаспорт", - сказано в сообщении.

Так, сейчас судом решается вопрос об открытии производств по административным делам.

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