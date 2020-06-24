ОАСК просят признать противоправным въезд в РФ на основании загранпаспорта
В Окружной административный суд города Киева поступило два иска к Кабинету Министров Украины относительно обжалования постановления, которым были внесены изменения в порядок пересечения гражданами Украины государственной границы с Российской Федерацией.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Окружного админсуда, истцы просят суд признать противоправным и недействительным постановление правительства от 18 декабря 2019 года №1056 "О действии отдельных положений международных договоров Украины с Российской Федерацией".
"В соответствии с указанным документом, украинцам с 1 марта 2020 года запрещено въезжать, следовать транзитом, пребывать и передвигаться по территории Российской Федерации на основании паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении для детей до 16 лет. А для выезда на территорию РФ гражданам Украины нужен загранпаспорт", - сказано в сообщении.
Так, сейчас судом решается вопрос об открытии производств по административным делам.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- тут три останні слова зайві.
PS Надо ещё с тех, кто пересекал границу России, за каждый штампик брать военный сбор. 1000грн я думаю хватит для начала. У нас с ними война, а им видите ли родных неудобно проведывать.
Кто запретил "пребывать и передвигаться по территории Российской Федерации на основании паспорта гражданина Украины"? Неужто Кабинет Министров Украины? Так можно было?
особу власника та підтверджує громадянство України. Паспорт є
дійсним для укладання цивільно-правових угод, здійснення
банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для
представництва перед третьою особою лише на території України,
якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
Документом, що посвідчує особу громадянина України за
кордоном і при перетинанні державного кордону України, є паспорт
громадянина України для виїзду за кордон або дипломатичний і
службовий паспорти, посвідчення особи моряка і проїзний документ
дитини.
Це з постанови Верховної Ради України від 26 червня 1992 року N 2503-XII
Тобто закон дозволяє це робити тільки в разі підписаних міжнародних угод, який дозволяють використовувати внутрішній паспорт як закордонний.
А Кабінет Міністрів України тільки відмінив міжнародну угоду с кацапами, це входить в їх повноваження, укладати і розривати міжнародні угоди.
Цитирую из вражеской прессы:
"Действие внутренних паспортов граждан Украины сохранится в России после 1 марта."
"Согласно решению украинского правительства, украинцы при поездках в РФ должны будут использовать исключительно загранпаспорта."
"Россия сохранит действие на территории страны внутренних паспортов граждан Украины после 1 марта, когда, согласно решению украинского правительства, украинцы при поездках в РФ должны будут использовать исключительно загранпаспорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России."
"Таким образом, несмотря на запрет правительства Украины ездить в Россию по внутренним паспортам, украинцы по-прежнему смогут въезжать в РФ и оформлять необходимые в России документы по национальным паспортам."