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ОАСК просят признать противоправным въезд в РФ на основании загранпаспорта

ОАСК просят признать противоправным въезд в РФ на основании загранпаспорта

В Окружной административный суд города Киева поступило два иска к Кабинету Министров Украины относительно обжалования постановления, которым были внесены изменения в порядок пересечения гражданами Украины государственной границы с Российской Федерацией.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Окружного админсуда, истцы просят суд признать противоправным и недействительным постановление правительства от 18 декабря 2019 года №1056 "О действии отдельных положений международных договоров Украины с Российской Федерацией".

"В соответствии с указанным документом, украинцам с 1 марта 2020 года запрещено въезжать, следовать транзитом, пребывать и передвигаться по территории Российской Федерации на основании паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении для детей до 16 лет. А для выезда на территорию РФ гражданам Украины нужен загранпаспорт", - сказано в сообщении.

Так, сейчас судом решается вопрос об открытии производств по административным делам.

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паспорт (1180) россия (95569) Окружной админсуд Киева (399)


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Топ комментарии
+28
нефиг туда вообще ездить,дебилы
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24.06.2020 17:12
+16
і що за одоробло позивається? блок ********?
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24.06.2020 17:12
+14
Надо вообще визовый режим с РФ вводить!
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24.06.2020 17:20
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Правила форума Совет форумчан
нефиг туда вообще ездить,дебилы
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24.06.2020 17:12 Ответить
родных проведывать зв могилами следить подзаработать
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24.06.2020 19:03 Ответить
Где там "подзаработать"? Они сами все нищие, на подачках живут.
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25.06.2020 02:01 Ответить
На границе отстреливать нежно как изменников РОДИНЫ.
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24.06.2020 22:26 Ответить
і що за одоробло позивається? блок ********?
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24.06.2020 17:12 Ответить
слюги наріда думаю.
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24.06.2020 17:15 Ответить
ОпЗЕжопы "Родина"😂
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24.06.2020 17:15 Ответить
Надо вообще визовый режим с РФ вводить!
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24.06.2020 17:20 Ответить
І шоб віза коштувала кілька тисяч УО. І термін дії не більше 5 днів
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24.06.2020 17:27 Ответить
Оаск - гімно нікчемне і не потрібне
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24.06.2020 17:20 Ответить
І жиють же серед нас... ***** кацапські...
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24.06.2020 17:21 Ответить
мало того, це ще і правляча партія.
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24.06.2020 17:23 Ответить
а мають жити вверх ногами
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24.06.2020 20:49 Ответить
ОАСК просят признать противоправным въезд в РФ на основании загранпаспорта

- тут три останні слова зайві.
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24.06.2020 17:34 Ответить
Тю, для закордонних поїздок є закордонний паспорт. Що за ідіотизм? Я б взагалі закрив кордони з кацапією... Невже у вати немає 600 грн на закордонний паспорт?
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24.06.2020 17:40 Ответить
пусть получают паспорт ************ и чемодан..вокзал..россия..
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24.06.2020 17:47 Ответить
ты думаеш его так легко получить
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24.06.2020 19:05 Ответить
Раздают без проблем налево и направо всякому сброду. Убийцам, насильникам, предателям. Ворам, взяточникам и просто тупицам. Ты что, к этим категориям не относишься, что тебе не дают? Тю. Идешь, грохаешь топором какую-нибудь старушку, едешь в россию, плачешь о политических преследованиях. Получаешь русский паспорт. Мне кажется, что это легко.
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24.06.2020 21:26 Ответить
А хто ж то так сильно просить,можна поцікавитись?
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24.06.2020 17:50 Ответить
надо же както на паспортах зарабатывать дебилизм сделалм родных неудлбно ездить проведывать паспорт им тепеб оформлять надеюсь отменят этот дебилизм
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24.06.2020 19:02 Ответить
Отменят, отменят. Как России не станет, так и отменят. Ты главное не волнуйся.
PS Надо ещё с тех, кто пересекал границу России, за каждый штампик брать военный сбор. 1000грн я думаю хватит для начала. У нас с ними война, а им видите ли родных неудобно проведывать.
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24.06.2020 21:29 Ответить
И кто-же это подал? Никак Портняжка опять?
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24.06.2020 19:34 Ответить
Что-то не понял:
Кто запретил "пребывать и передвигаться по территории Российской Федерации на основании паспорта гражданина Украины"? Неужто Кабинет Министров Украины? Так можно было?
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24.06.2020 19:58 Ответить
1. Паспорт громадянина України є документом, що посвідчує
особу власника та підтверджує громадянство України. Паспорт є
дійсним для укладання цивільно-правових угод, здійснення
банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для
представництва перед третьою особою лише на території України,
якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
Документом, що посвідчує особу громадянина України за
кордоном і при перетинанні державного кордону України, є паспорт
громадянина України для виїзду за кордон або дипломатичний і
службовий паспорти, посвідчення особи моряка і проїзний документ
дитини.

Це з постанови Верховної Ради України від 26 червня 1992 року N 2503-XII
Тобто закон дозволяє це робити тільки в разі підписаних міжнародних угод, який дозволяють використовувати внутрішній паспорт як закордонний.
А Кабінет Міністрів України тільки відмінив міжнародну угоду с кацапами, це входить в їх повноваження, укладати і розривати міжнародні угоди.
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24.06.2020 21:47 Ответить
Как можно что-то запретить на чужой территории?
Цитирую из вражеской прессы:
"Действие внутренних паспортов граждан Украины сохранится в России после 1 марта."
"Согласно решению украинского правительства, украинцы при поездках в РФ должны будут использовать исключительно загранпаспорта."
"Россия сохранит действие на территории страны внутренних паспортов граждан Украины после 1 марта, когда, согласно решению украинского правительства, украинцы при поездках в РФ должны будут использовать исключительно загранпаспорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России."
"Таким образом, несмотря на запрет правительства Украины ездить в Россию по внутренним паспортам, украинцы по-прежнему смогут въезжать в РФ и оформлять необходимые в России документы по национальным паспортам."
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24.06.2020 22:41 Ответить
Получается, выезжаешь по загранпаспорту, а там въезжай и передвигайся по чем хочешь, хоть по ветеринарному...
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24.06.2020 23:09 Ответить
Да, только есть нюанс. Спросят "кто таков", ты показываешь в раше украинский внутренний паспорт, кацапы этим удовлетворяются, а вот с точки зрения нашего государства - это ты уже неизвестно кто. И любые сделки, к примеру, оформленные с использованием внутреннего паспорта, Украиной будут признаваться юридически никчемными.
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25.06.2020 11:49 Ответить
вїзд з параші для касабів тільки по візах, Зедебіли
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24.06.2020 20:48 Ответить
Чергова ляпа ..........
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24.06.2020 20:49 Ответить
 
 