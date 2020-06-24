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Новости Паводки на Западной Украине
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Зеленский о паводках на западе Украины: Нужно укрепить берега рек, чтобы ежегодно не терять людей и деньги

Зеленский о паводках на западе Украины: Нужно укрепить берега рек, чтобы ежегодно не терять людей и деньги

Президент Владимир Зеленский требует от правительства системного решения проблемы ежегодного подтопления в западных областях Украины.

Об этом он заявил во время селекторного совещания, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Мы ежегодно от 500 до 800 млн грн тратим на ликвидацию последствий. А в этом году, видимо, будет более миллиарда гривен. Время найти системное решение, заняться укреплением берегов рек. Чтобы укрепить берега Днестра, Тисы, чтобы решить этот вопрос раз и навсегда. Надо разработать настоящую большую программу с привлечением иностранного опыта, а не ежегодно терять людей и деньги", - заявил Зеленский, обращаясь к главе правительства.

Шмыгаль сообщил, что объемы затопления превосходят масштаб 2008 года. В частности, затоплена районная больница в городе Галиче, проводится эвакуация больных из медицинского учреждения. Ситуация осложняется тем, что в больнице есть больные коронавирусом.

Премьер-министр, в частности, сообщил, что в Верховинский район Ивано-Франковской области на вертолете отправили необходимые запасы воды, хлеба, продуктов питания и медикаментов. В горных районах разрушены дороги и мосты, а доставка грузов воздушным транспортом затруднена из-за погодных условий. Шмыгаль отметил, что в область пока доставлены почти три тонны гуманитарного груза.

Также читайте: Кабмин соберется на внеочередное заседание из-за разгула стихии на западе Украины

Автор: 

Зеленский Владимир (20378) паводок (294) Шмыгаль Денис (2684)


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Топ комментарии
+38
та оно прямо хений!)) А то весь мир думал - что делать? но тут пришел шмаркля и сделал "открытие" - "укрепить берега рек"
Зеленский о паводках на западе Украины: Нужно укрепить берега рек, чтобы ежегодно не терять людей и деньги - Цензор.НЕТ 7324
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24.06.2020 17:35
+30
Та ну на... надо просто что бы перестал идти дождь!
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24.06.2020 17:28
+30
Зеленский о паводках на западе Украины: Нужно укрепить берега рек, чтобы ежегодно не терять людей и деньги - Цензор.НЕТ 6588
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24.06.2020 17:30
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Страница 2 из 2
Найліпше укріплювати береги кістками тих, хто нажився на безжальній вирубці лісів.
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24.06.2020 18:10 Ответить
постукайте это по его зелёной башке
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24.06.2020 18:11 Ответить
Прекрасная идея...Как это мы раньше не додумались.
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24.06.2020 18:17 Ответить
Повезло Пороху что не выбрали презом. Сейчас сидит себе тихо и новости читает на цензоре.
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24.06.2020 18:27 Ответить
Цитаты великих людей:
"Укрепляйте берега и мойте руки перед едой"
В.А.Зеленский
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24.06.2020 18:34 Ответить
Отето голова!
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24.06.2020 18:34 Ответить
Укрепить берега, поднять их выше и углубить дно, а заодно расширить русла и насажать больших зеленых долбней по берегам.
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24.06.2020 18:43 Ответить
і пустіть по нім засранцев на кораблях с соснамі
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24.06.2020 18:46 Ответить
но тока после тавоээээ как посадим Порошенка
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24.06.2020 18:55 Ответить
Нагадує президент Зе товариша Кім Ір Сена. В річці Тедонган не водилась велика риба і товариш Кім сказав не виловлювати рибу, нехай підросте, з тих пір риба стала велика і її стало багато. З кінофільма про КНДР.
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24.06.2020 18:55 Ответить
Як добре що в України є свій Капітан Очевидність
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24.06.2020 18:56 Ответить
Насколько я знаю, президент хочет это сделать. И не исключаю, что сделает. Потому что состав Верховной Рады и поведение "слуг народа" все больше вызывает у него раздражение - глухое и явное. И на сегодня, насколько знаю, он готов распустить Верховную Раду"., - сказал Гордон на 24-ом Он не исключил, что досрочные парламентские выборы состоятся 25 октября 2020 года - вместе с местными выборами.
По информации журналиста, особое раздражение Зеленского вызвал отказ парламента поддержать программу действий правительства Дениса Шмыгаля 18 июня. Тогда свои голоса "за" отдали только 176 народных депутатов от "Слуги народа" (всего во фракции 248 парламентариев).

"Что вызвало очень сильную реакцию президента? Реакцию обиды и человеческого непонимания. То, что депутаты от "Слуги народа" не проголосовали за программу Шмыгаля. Это удар ниже пояса. "Я вас привел (а в большинстве своем - звать вас никак), на моем горбу вы пришли в Верховную Раду, - справедливо размышляет президент. - И вы теперь мне будете ультиматумы ставить?". А это, по сути, ультиматум. Потому что там есть ряд групп влияния, которые хотят показать президенту, мол, ты с нами считайся, а то мы тебе покажем", - считает Гордон.
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24.06.2020 18:57 Ответить
Зеленський про паводки на заході України: Потрібно укріпити береги річок, щоб щорічно не втрачати людей і гроші - Цензор.НЕТ 5184
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24.06.2020 19:05 Ответить
Не. Сейчас придумали еще круче.
Оказывается это Икея виновата, что местные дебилы вырубают свои же леса.
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25.06.2020 08:56 Ответить
Ти бач який мммуу...дрий... враз все зрозумів...
тепер попроси бєню, щоби зміцнив...
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24.06.2020 19:08 Ответить
Когда Украина экспортирует за границу такое сырье как лес-кругляк, металлолом и т.п., то, фактически, дарит другим странам рабочие места, налоги, развитие, а себе оставляет бедность, кредиты от МВФ и ЕС!
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24.06.2020 19:11 Ответить
100%
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24.06.2020 19:35 Ответить
Лучшее что он может сделать это ******** нах вместе со своим цирком.
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24.06.2020 19:27 Ответить
Да что ты? Вот это совершенно новое умозаключение и, главное, своевременное !
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24.06.2020 19:31 Ответить
Ты прав. Вот токо опоздал зильоный клован. Сизоносый гетьман за пять лет все берега рек давно укрепил. И лес в Карпатах запретил вырубывать. А клован просто пиарится, хочет себе приписать всю работу, шо Петро проделал.
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24.06.2020 20:31 Ответить
аЧО... такая себе набережная, вдоль ВСЕЙ реки )))
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24.06.2020 19:56 Ответить
Нужно "просто перестать..." вырубать леса!!!!!
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24.06.2020 19:58 Ответить
перестать вырубать леса и начать укреплять берега...
о, как...
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24.06.2020 23:19 Ответить
При Порошенко був розроблений закон, що забороняв рубки лісу в Карпатському регіоні на 10 років, але прийшли ЗеБіли...прийшли ЗеБіли і в листопаді того року прийняли цей закон, але перед прийняттям внесли в нього такі правки:.

правками Бондаренка (слуга урода) дозволяються:

-Рубки головного користування у високогірних лісах (вище 1100 метрів над рівнем моря). Ще їх називають промисловими рубками, бо вони проводяться для заготівлі деревини;

-Поступові рубки - рубки, під час яких дерева вирубують за кілька прийомів;

-Використання будь-яких видів техніки під час лісозаготівлі.
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24.06.2020 20:10 Ответить
Ще один грамотій знайшовся який знає що треба робити. То перестати стріляти, то перестати фуєм по піаніно гатити, тепер знає що береги укріпляти потрібно. Мабуть енциклопедію з рук не випускає.
Зе бидлота беріть лопату в руки і пиз.....те укріпляти береги, як казав Великий Кіля Азіров, поки Поярков за вас зегнид не взявся
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24.06.2020 20:15 Ответить
На борьбу с реально стихийным бедствием небывалого масштаба - наводнением в западной Украине - правительство выделит 0,5 млрд гривен.

На борьбу с простудой и фейковой пандемией - 65 млрд гривен.

У меня всё.
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25.06.2020 02:42 Ответить
Хлочик Вова не зналь що дерева не можна рубати, а бояре теж не розіборались.
А накпи старій владі, взяв і дозволив.
Не винуватий хлопчик то усе бояри........
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24.06.2020 20:26 Ответить
Хлочик Вова не зналь що дерева не можна рубати, а бояре теж не розіборались.
А накпи старій владі, взяв і дозволив.
Не винуватий хлопчик то усе бояри........
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24.06.2020 20:44 Ответить
чим більше сьорбаєш водиці з річки, тим менше води у річці !!!
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24.06.2020 21:08 Ответить
логично
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24.06.2020 23:20 Ответить
Лучше укреплять армию чтобы не терять людей и территории.
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24.06.2020 21:25 Ответить
краще б пояснив чому за цей рік вирубка лісу зросла у сім разів
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24.06.2020 22:08 Ответить
Может лучше высадить миллион деревьев и ввести уголовную и высокую материальную ответственность за воровскую вырубку леса?!
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24.06.2020 22:35 Ответить
рожденный олухом оманским им и помрет ))))))
интересно, когда уже этот цирк" 95 квартал" кончится? )))
сил уже нет смеяться с этой шоблы (корабельные сосны однако) ))))
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24.06.2020 23:40 Ответить
А ви смійтеся на кутні-в людей все ж горе-не до сміху.
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25.06.2020 05:19 Ответить
Зеленський ще й на гідрології знається.
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25.06.2020 03:12 Ответить
Зелепень,май же ж ти бога в череві.Скільки можна дощі слати,короновіруси,війни?
Так же ж і все нажите за 29-ть років непосильною чесною офшорною працею мародери в укріплення берегів України вгатять.І що ж це бідному людові без тих мільярдів по 3-и тони гуманітаркою робити?
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25.06.2020 05:14 Ответить
Он просто гений!! набережные по всей длине рек и гулять будет где)
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25.06.2020 07:12 Ответить
Ну нарешті перший раз щось адекватне було сказано
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25.06.2020 08:13 Ответить
Адекватное только для тех, кто никогда сам не видел, что в Прикарпатьле и Закарпатье творится во время паводков.
Ручеек за пару часов превращается в бурную реку. Сетки з гравием и бетонные конструкции просто смывает к чертям вместе с берегами.
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25.06.2020 08:55 Ответить
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