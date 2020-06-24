Зеленский о паводках на западе Украины: Нужно укрепить берега рек, чтобы ежегодно не терять людей и деньги
Президент Владимир Зеленский требует от правительства системного решения проблемы ежегодного подтопления в западных областях Украины.
Об этом он заявил во время селекторного совещания, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Мы ежегодно от 500 до 800 млн грн тратим на ликвидацию последствий. А в этом году, видимо, будет более миллиарда гривен. Время найти системное решение, заняться укреплением берегов рек. Чтобы укрепить берега Днестра, Тисы, чтобы решить этот вопрос раз и навсегда. Надо разработать настоящую большую программу с привлечением иностранного опыта, а не ежегодно терять людей и деньги", - заявил Зеленский, обращаясь к главе правительства.
Шмыгаль сообщил, что объемы затопления превосходят масштаб 2008 года. В частности, затоплена районная больница в городе Галиче, проводится эвакуация больных из медицинского учреждения. Ситуация осложняется тем, что в больнице есть больные коронавирусом.
Премьер-министр, в частности, сообщил, что в Верховинский район Ивано-Франковской области на вертолете отправили необходимые запасы воды, хлеба, продуктов питания и медикаментов. В горных районах разрушены дороги и мосты, а доставка грузов воздушным транспортом затруднена из-за погодных условий. Шмыгаль отметил, что в область пока доставлены почти три тонны гуманитарного груза.
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"Укрепляйте берега и мойте руки перед едой"
В.А.Зеленский
По информации журналиста, особое раздражение Зеленского вызвал отказ парламента поддержать программу действий правительства Дениса Шмыгаля 18 июня. Тогда свои голоса "за" отдали только 176 народных депутатов от "Слуги народа" (всего во фракции 248 парламентариев).
"Что вызвало очень сильную реакцию президента? Реакцию обиды и человеческого непонимания. То, что депутаты от "Слуги народа" не проголосовали за программу Шмыгаля. Это удар ниже пояса. "Я вас привел (а в большинстве своем - звать вас никак), на моем горбу вы пришли в Верховную Раду, - справедливо размышляет президент. - И вы теперь мне будете ультиматумы ставить?". А это, по сути, ультиматум. Потому что там есть ряд групп влияния, которые хотят показать президенту, мол, ты с нами считайся, а то мы тебе покажем", - считает Гордон.
Оказывается это Икея виновата, что местные дебилы вырубают свои же леса.
тепер попроси бєню, щоби зміцнив...
о, как...
правками Бондаренка (слуга урода) дозволяються:
-Рубки головного користування у високогірних лісах (вище 1100 метрів над рівнем моря). Ще їх називають промисловими рубками, бо вони проводяться для заготівлі деревини;
-Поступові рубки - рубки, під час яких дерева вирубують за кілька прийомів;
-Використання будь-яких видів техніки під час лісозаготівлі.
Зе бидлота беріть лопату в руки і пиз.....те укріпляти береги, як казав Великий Кіля Азіров, поки Поярков за вас зегнид не взявся
На борьбу с простудой и фейковой пандемией - 65 млрд гривен.
У меня всё.
А накпи старій владі, взяв і дозволив.
Не винуватий хлопчик то усе бояри........
А накпи старій владі, взяв і дозволив.
Не винуватий хлопчик то усе бояри........
интересно, когда уже этот цирк" 95 квартал" кончится? )))
сил уже нет смеяться с этой шоблы (корабельные сосны однако) ))))
Так же ж і все нажите за 29-ть років непосильною чесною офшорною працею мародери в укріплення берегів України вгатять.І що ж це бідному людові без тих мільярдів по 3-и тони гуманітаркою робити?
Ручеек за пару часов превращается в бурную реку. Сетки з гравием и бетонные конструкции просто смывает к чертям вместе с берегами.