Зеленский о паводках на западе Украины: Нужно укрепить берега рек, чтобы ежегодно не терять людей и деньги

Президент Владимир Зеленский требует от правительства системного решения проблемы ежегодного подтопления в западных областях Украины.

Об этом он заявил во время селекторного совещания, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Мы ежегодно от 500 до 800 млн грн тратим на ликвидацию последствий. А в этом году, видимо, будет более миллиарда гривен. Время найти системное решение, заняться укреплением берегов рек. Чтобы укрепить берега Днестра, Тисы, чтобы решить этот вопрос раз и навсегда. Надо разработать настоящую большую программу с привлечением иностранного опыта, а не ежегодно терять людей и деньги", - заявил Зеленский, обращаясь к главе правительства.

Шмыгаль сообщил, что объемы затопления превосходят масштаб 2008 года. В частности, затоплена районная больница в городе Галиче, проводится эвакуация больных из медицинского учреждения. Ситуация осложняется тем, что в больнице есть больные коронавирусом.

Премьер-министр, в частности, сообщил, что в Верховинский район Ивано-Франковской области на вертолете отправили необходимые запасы воды, хлеба, продуктов питания и медикаментов. В горных районах разрушены дороги и мосты, а доставка грузов воздушным транспортом затруднена из-за погодных условий. Шмыгаль отметил, что в область пока доставлены почти три тонны гуманитарного груза.

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