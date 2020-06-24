Кабмин соберется на внеочередное заседание из-за разгула стихии на западе Украины

В четверг, 25 июня Кабинет Министров проведет внеочередное заседание, на котором рассмотрит вопрос ликвидации последствий непогоды в западных областях страны.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что завтра, 25 июня, состоится внеочередное заседание правительства, на котором будет рассмотрен вопрос ликвидации последствий непогоды", - говорится в сообщении по результатам заседания Госкомиссии ТЭБ и ЧС.

Министерству экономики поручено подготовить ориентировочный расчет, какие средства нужно выделить для ликвидации последствий стихии.

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"По мере того, как будем вести расчеты и разрабатывать проектно-сметную документацию, будем определяться и выделять дополнительные средства в случае необходимости. Завтра этот вопрос должен быть рассмотрен на Кабмине безотлагательно", - заявил Шмыгаль.

Также глава правительства поручил ГСЧС направить усилия на сохранение инфраструктуры, в частности, мостов.

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