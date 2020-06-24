РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6393 посетителя онлайн
Новости Паводки на Западной Украине
1 137 3

Кабмин соберется на внеочередное заседание из-за разгула стихии на западе Украины

Кабмин соберется на внеочередное заседание из-за разгула стихии на западе Украины

В четверг, 25 июня Кабинет Министров проведет внеочередное заседание, на котором рассмотрит вопрос ликвидации последствий непогоды в западных областях страны.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что завтра, 25 июня, состоится внеочередное заседание правительства, на котором будет рассмотрен вопрос ликвидации последствий непогоды", - говорится в сообщении по результатам заседания Госкомиссии ТЭБ и ЧС.

Министерству экономики поручено подготовить ориентировочный расчет, какие средства нужно выделить для ликвидации последствий стихии.

Смотрите на Цензор.НЕТ: На Тернопольщине произошел перелив через дамбу на Днестре: проводится отселение жителей двух сел, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

"По мере того, как будем вести расчеты и разрабатывать проектно-сметную документацию, будем определяться и выделять дополнительные средства в случае необходимости. Завтра этот вопрос должен быть рассмотрен на Кабмине безотлагательно", - заявил Шмыгаль.

Также глава правительства поручил ГСЧС направить усилия на сохранение инфраструктуры, в частности, мостов.

Также на Цензор.НЕТ: МВД перебрасывает крупногабаритную технику Нацгвардии в пострадавшие от паводка районы Западной Украины, - Аваков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Кабмин (14027) паводок (294) Шмыгаль Денис (2684)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кабмин соберется на внеочередное заседание из-за разгула стихии на западе Украины

Ну, слава богу. Лучшие головы. Эти не дадут пропасть.
показать весь комментарий
24.06.2020 17:24 Ответить
І тут мешканці Прикарпаття зрозуміли, цього разу їм піз.дец!
показать весь комментарий
24.06.2020 17:27 Ответить
Треба бензопили замінити на електричні пилки на акумуляторні, як в б/у зеленого премєра самокат .
показать весь комментарий
24.06.2020 18:07 Ответить
 
 