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Новости Фото Паводки на Западной Украине
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МВД перебрасывает крупногабаритную технику Нацгвардии в пострадавшие от паводка районы Западной Украины, - Аваков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пострадавшим в результате паводка на Ивано-Франковщине доставят еду, а также перебросят крупногабаритную технику Нацгвардии для ликвидации последствий стихии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом заявил глава ведомства Арсен Аваков во время визита в наиболее пострадавшие от паводка районы Ивано-Франковской области.

"Сейчас эвакуированы более 200 человек, остальные отказались от эвакуации и остались на месте, мы обеспечиваем их жизнедеятельность. Отсутствуют газ и электроснабжение, поскольку не выдержали электроопоры, идет замыкание, работают электрики. Два потока поменяли русло течения, то есть полностью пошли на село", - отметил Аваков.

Глава МВД добавил, что сегодня важно ликвидировать последствия стихии, речь идет о финансовом и техническом обеспечении.

"В ближайшее время направим сюда крупногабаритную технику НГУ (Национальной гвардии Украины. - Ред.), чтобы расчистить русла. Перекинем дополнительные силы спасателей и полиции. Доставим еду. Люди почувствуют защиту и помощь государства!" - подчеркнул Аваков.

Всего в Надворнянском районе подтоплено 16 населенных пунктов, 604 жилых дома, 26 автомобильных мостов, 18,1 км дорожного покрытия. Отсутствует сообщение с двумя населенными пунктами.

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МВД перебрасывает крупногабаритную технику Нацгвардии в пострадавшие от паводка районы Западной Украины, - Аваков 01
МВД перебрасывает крупногабаритную технику Нацгвардии в пострадавшие от паводка районы Западной Украины, - Аваков 02
МВД перебрасывает крупногабаритную технику Нацгвардии в пострадавшие от паводка районы Западной Украины, - Аваков 03
МВД перебрасывает крупногабаритную технику Нацгвардии в пострадавшие от паводка районы Западной Украины, - Аваков 04
МВД перебрасывает крупногабаритную технику Нацгвардии в пострадавшие от паводка районы Западной Украины, - Аваков 05

Автор: 

Аваков Арсен (3444) МВД (9319) паводок (294) Национальная гвардия (2124)


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Топ комментарии
+7
Аваков в модных кроссовках вещает с бордюра
Интересно, кто и как его туда перенес через эту воду.

МВД перебрасывает крупногабаритную технику Нацгвардии в пострадавшие от паводка районы Западной Украины, - Аваков - Цензор.НЕТ 6697
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24.06.2020 15:10
+7
Показательное фото, сегодня в Карпатах
МВД перебрасывает крупногабаритную технику Нацгвардии в пострадавшие от паводка районы Западной Украины, - Аваков - Цензор.НЕТ 7214
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24.06.2020 15:16
+3
Это надо было делать еще 4 дня назад...Профукать ситуацию которую прогнозировали .Или есть вариант внести законопроект в ВР запретить дождь
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24.06.2020 15:07
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Правила форума Совет форумчан
Это надо было делать еще 4 дня назад...Профукать ситуацию которую прогнозировали .Или есть вариант внести законопроект в ВР запретить дождь
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24.06.2020 15:07 Ответить
отаке (як приклад) потрібно було всі ці 29-ть років БУДУВАТИ...- та припинити (крім САНІТАРНОЇ) вирубку ЛІСІВ...
МВД перебрасывает крупногабаритную технику Нацгвардии в пострадавшие от паводка районы Западной Украины, - Аваков - Цензор.НЕТ 3485
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24.06.2020 15:15 Ответить
под Баныловом где дамбу прорвало, года два назад укрепляли берег мешками с песком, так местные его пистили на стройки
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24.06.2020 15:25 Ответить
украсти у самих себе - це наше все....
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24.06.2020 18:47 Ответить
Венеция, ****. Давайте туристов.
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24.06.2020 15:10 Ответить
Аваков в модных кроссовках вещает с бордюра
Интересно, кто и как его туда перенес через эту воду.

МВД перебрасывает крупногабаритную технику Нацгвардии в пострадавшие от паводка районы Западной Украины, - Аваков - Цензор.НЕТ 6697
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24.06.2020 15:10 Ответить
жаль местные не пустили эту лживую шкуру за водой
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24.06.2020 15:17 Ответить
невольно - бАрин приехали...
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24.06.2020 18:48 Ответить
барє всі на раша-паРаші, а це для українців просто нахабний вірменчик, можна послухати його маячню кацапською, посміятись, а потім плюнути йому межи очі.))
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25.06.2020 09:14 Ответить
барЄ -пан- суті не міняє....- але оте плюнути йому межи очі - воно при потребі, і як уже не раз, скаже , що , то Роса Божа - а він на Землі його Помазаник....
Таких - Зріле Суспільство у Владу не повинно пропускати...
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25.06.2020 11:11 Ответить
так само, як і бабу Ю в 2008 на табуретку виставили вєщать у лабутєнах
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24.06.2020 15:32 Ответить
ага та **** в 2008 вещала что "все видбудуе та компенсуе" в итоге всех кинула
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24.06.2020 15:50 Ответить
Вот эта местная жительница.
Интересно, что она говорит Авакову, учитывая реакцию мужиков.

МВС перекидає великогабаритну техніку Нацгвардії в постраждалі від паводку райони Західної України, - Аваков - Цензор.НЕТ 8280
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24.06.2020 15:56 Ответить
Щиро посилає нахабного вірменчика з його вказівками кацапською.))
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25.06.2020 09:15 Ответить
одразу залиште ту техніку там - "дороги" лісорубські теж розмиті - допога витягувати лісовози теж знадобиться....
Ну про таке як противо-розмивочні укріпні СПОРУДИ та ДАМБИ і не питаю...
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24.06.2020 15:12 Ответить
Почему бубочки там нет? такие события в любой стране сопровождаются визитом президента,стихия,землетресение,пожары,почему нет хотябы видео не о засранцах с ехидной мордой а о паводке с поддержкой там людей?
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24.06.2020 15:12 Ответить
Показательное фото, сегодня в Карпатах
МВД перебрасывает крупногабаритную технику Нацгвардии в пострадавшие от паводка районы Западной Украины, - Аваков - Цензор.НЕТ 7214
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24.06.2020 15:16 Ответить
Бред. Скриншот взят отсюда 2013 год
https://www.youtube.com/watch?v=KzmGRWGvrmU&feature=emb_title
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24.06.2020 16:12 Ответить
Зараз літо, а на фото дерева без листя, так що не постіть муйню, хоча вуйки як пиляли ліс, так і будуть пиляти, поки не витиснуть все зі своєї землі.
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24.06.2020 17:35 Ответить
йолопе в Карпатах сьогодні листя на деревах є
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24.06.2020 21:40 Ответить
Что там клован верещал на стадионе? "Чому вирубуються українські Карпати?" А вот действительно, почему? Нелох 42, на видосик дальнобойщикам тебя хватило, а на видосик лесорубам? Поборем паводок видосиком! Больше видосиков разных и нужных!
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24.06.2020 15:25 Ответить
видосик - ГУНДОСИК
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24.06.2020 15:42 Ответить
Денег - и пострадавшим и спасающим!! желательно побольше и навсегда, как врачам!
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24.06.2020 15:32 Ответить
Осел Апокалипсиса сказал нужно лиш чтобы перестал дождь.
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24.06.2020 15:39 Ответить
А нахрена вы лес вырубали?У нас бы давно туда спецназ отправили,который всех бы положил и арестовал.В белорусском полесье почему то никто янтарь не добывает,а если бы попробывали..Расстреливали бы с вертолетов
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24.06.2020 15:43 Ответить
понятна вся эта хрень, про то что людям надо помочь и т.д. простой вопрос-если она знают, что каждые 3 года у них пиZ@ец, почему не страхуют свое имущество и жилье? жалко 1000грн в год? потом за мои деньги восстанавливают то, что смыло из-за вырубки лесов! а завтра будут проблемы, где копают янтарь, тоже подкинем бабла?
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24.06.2020 15:47 Ответить
Хрен что ты получишь потом с этих страховщиков, замучаешься, почти все они мошенники.
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25.06.2020 09:17 Ответить
И нахрена нам мчс???😕
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24.06.2020 15:48 Ответить
Че то я не поняла.....
А где МЧС и их техника? Или авакян уже прихватизировал эту структуру?
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24.06.2020 16:05 Ответить
Обратите внимание на реакцию мужиков!
Интересно, что эта женщина говорит Авакову?


МВС перекидає великогабаритну техніку Нацгвардії в постраждалі від паводку райони Західної України, - Аваков - Цензор.НЕТ 5418
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24.06.2020 16:06 Ответить
А можно уточнить про милицейскую технику?
Это танки, дирижабли или драги?
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24.06.2020 16:27 Ответить
На острове Пасхи был райский уголок в тихом океане, был роскошный лес, но тупые аборигены уничтожили его на строительство никому не нужные муралы, то же самое происходит в закарпатье, современные аборигены уничтожают свою среду обитания для, сиюминутного обогащения, теперь пусть сосут лапу дебилы.
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24.06.2020 16:47 Ответить
 
 