МВД перебрасывает крупногабаритную технику Нацгвардии в пострадавшие от паводка районы Западной Украины, - Аваков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пострадавшим в результате паводка на Ивано-Франковщине доставят еду, а также перебросят крупногабаритную технику Нацгвардии для ликвидации последствий стихии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом заявил глава ведомства Арсен Аваков во время визита в наиболее пострадавшие от паводка районы Ивано-Франковской области.

"Сейчас эвакуированы более 200 человек, остальные отказались от эвакуации и остались на месте, мы обеспечиваем их жизнедеятельность. Отсутствуют газ и электроснабжение, поскольку не выдержали электроопоры, идет замыкание, работают электрики. Два потока поменяли русло течения, то есть полностью пошли на село", - отметил Аваков.

Глава МВД добавил, что сегодня важно ликвидировать последствия стихии, речь идет о финансовом и техническом обеспечении.

"В ближайшее время направим сюда крупногабаритную технику НГУ (Национальной гвардии Украины. - Ред.), чтобы расчистить русла. Перекинем дополнительные силы спасателей и полиции. Доставим еду. Люди почувствуют защиту и помощь государства!" - подчеркнул Аваков.

Всего в Надворнянском районе подтоплено 16 населенных пунктов, 604 жилых дома, 26 автомобильных мостов, 18,1 км дорожного покрытия. Отсутствует сообщение с двумя населенными пунктами.

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