МВД перебрасывает крупногабаритную технику Нацгвардии в пострадавшие от паводка районы Западной Украины, - Аваков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Пострадавшим в результате паводка на Ивано-Франковщине доставят еду, а также перебросят крупногабаритную технику Нацгвардии для ликвидации последствий стихии.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом заявил глава ведомства Арсен Аваков во время визита в наиболее пострадавшие от паводка районы Ивано-Франковской области.
"Сейчас эвакуированы более 200 человек, остальные отказались от эвакуации и остались на месте, мы обеспечиваем их жизнедеятельность. Отсутствуют газ и электроснабжение, поскольку не выдержали электроопоры, идет замыкание, работают электрики. Два потока поменяли русло течения, то есть полностью пошли на село", - отметил Аваков.
Глава МВД добавил, что сегодня важно ликвидировать последствия стихии, речь идет о финансовом и техническом обеспечении.
"В ближайшее время направим сюда крупногабаритную технику НГУ (Национальной гвардии Украины. - Ред.), чтобы расчистить русла. Перекинем дополнительные силы спасателей и полиции. Доставим еду. Люди почувствуют защиту и помощь государства!" - подчеркнул Аваков.
Всего в Надворнянском районе подтоплено 16 населенных пунктов, 604 жилых дома, 26 автомобильных мостов, 18,1 км дорожного покрытия. Отсутствует сообщение с двумя населенными пунктами.
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Интересно, кто и как его туда перенес через эту воду.
Таких - Зріле Суспільство у Владу не повинно пропускати...
Интересно, что она говорит Авакову, учитывая реакцию мужиков.
Ну про таке як противо-розмивочні укріпні СПОРУДИ та ДАМБИ і не питаю...
https://www.youtube.com/watch?v=KzmGRWGvrmU&feature=emb_title
А где МЧС и их техника? Или авакян уже прихватизировал эту структуру?
Интересно, что эта женщина говорит Авакову?
Это танки, дирижабли или драги?