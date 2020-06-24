На Ивано-Франковщине задержан мужчина, угрожавший ружьем в пиццерии, - патрульная полиция
На Прикарпатье Патрульные, совместно со службой охраны задержали франковца, который угрожал продавщице ружьем.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук патрульной полиции Ивано-Франковской области.
Сообщение об угрозе физической расправой на улице Галицкой патрульные получили вчера около 19 часов. На месте происшествия патрульные выяснили: У 43-летнего мужчины возник конфликт с продавщицей пиццерии и он начал угрожать ружьем.
На уговоры патрульных опустить оружие мужчина не реагировал и угрожал выстрелить.
Уже через 5 минут, благодаря слаженным и четким действиям правоохранителей мужчина был задержан. Как сообщили экспетры, оружие было заряжено.
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Mola Adebisi
показать весь комментарий24.06.2020 18:14 Ответить Мне нравится 0
Гундяй Крестовоздвиженский
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Ali Hasan
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Старый Столяр
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Андрей Яковлев #174338
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