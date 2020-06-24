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Новости Силовики
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На Ивано-Франковщине задержан мужчина, угрожавший ружьем в пиццерии, - патрульная полиция

На Ивано-Франковщине задержан мужчина, угрожавший ружьем в пиццерии, - патрульная полиция

На Прикарпатье Патрульные, совместно со службой охраны задержали франковца, который угрожал продавщице ружьем.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук патрульной полиции Ивано-Франковской области.

Сообщение об угрозе физической расправой на улице Галицкой патрульные получили вчера около 19 часов. На месте происшествия патрульные выяснили: У 43-летнего мужчины возник конфликт с продавщицей пиццерии и он начал угрожать ружьем.

На уговоры патрульных опустить оружие мужчина не реагировал и угрожал выстрелить.

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Уже через 5 минут, благодаря слаженным и четким действиям правоохранителей мужчина был задержан. Как сообщили экспетры, оружие было заряжено.

На Ивано-Франковщине задержан мужчина, угрожавший ружьем в пиццерии, - патрульная полиция 01

Автор: 

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Несмачна піца була, - стопудово
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24.06.2020 18:14 Ответить
ніколи не їв несмачної піци
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24.06.2020 18:21 Ответить
Ти злий, бо їсиш піцу.
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24.06.2020 18:29 Ответить
Требовал побольше колбасы в пицу???
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24.06.2020 18:50 Ответить
за те, що був без масочки?
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24.06.2020 19:39 Ответить
 
 