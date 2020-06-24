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Новини Силовики
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На Івано-Франківщині затримано чоловіка, який погрожував рушницею в піцерії, - патрульна поліція

На Івано-Франківщині затримано чоловіка, який погрожував рушницею в піцерії, - патрульна поліція

На Прикарпатті патрульні, спільно зі службою охорони затримали франківця, який погрожував продавчині рушницею.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук патрульної поліції Івано-Франківської області.

Повідомлення про погрозу фізичної розправи на вулиці Галицькій патрульні отримали вчора близько 19-ї години. На місці події патрульні з'ясували: у 43-річного чоловіка виник конфлікт із продавщицею піцерії і він почав погрожувати рушницею.

На вмовляння патрульних опустити зброю чоловік не реагував і погрожував вистрілити.

Вже через 5 хвилин, завдяки злагодженим та чітким діям правоохоронців чоловіка було затримано. Як повідомили експерти, ​​зброя була заряджена.

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На Івано-Франківщині затримано чоловіка, який погрожував рушницею в піцерії, - патрульна поліція 01

Автор: 

зброя (7466) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) патрульна поліція (1442) Івано-Франківська область (950)


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Несмачна піца була, - стопудово
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24.06.2020 18:14 Відповісти
ніколи не їв несмачної піци
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24.06.2020 18:21 Відповісти
Ти злий, бо їсиш піцу.
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24.06.2020 18:29 Відповісти
Требовал побольше колбасы в пицу???
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24.06.2020 18:50 Відповісти
за те, що був без масочки?
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24.06.2020 19:39 Відповісти
 
 