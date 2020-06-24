На Івано-Франківщині затримано чоловіка, який погрожував рушницею в піцерії, - патрульна поліція

На Прикарпатті патрульні, спільно зі службою охорони затримали франківця, який погрожував продавчині рушницею.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук патрульної поліції Івано-Франківської області.

Повідомлення про погрозу фізичної розправи на вулиці Галицькій патрульні отримали вчора близько 19-ї години. На місці події патрульні з'ясували: у 43-річного чоловіка виник конфлікт із продавщицею піцерії і він почав погрожувати рушницею.

На вмовляння патрульних опустити зброю чоловік не реагував і погрожував вистрілити.

Вже через 5 хвилин, завдяки злагодженим та чітким діям правоохоронців чоловіка було затримано. Як повідомили експерти, ​​зброя була заряджена.

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