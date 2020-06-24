Штормовое предупреждение объявлено в Винницкой области, - Гидрометцентр

В Винницкой области начались подтопления в связи с повышением уровня реки Днестр. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

Как отметили синоптики, было принято решение повысить среднесуточный сброс с Днестровской ГЭС и установить расходом 2000 м3/с.

"При этом уровень воды Днестра в створе поста Могилев-Подольский может подняться до опасных отметок начального затопления водами р. Днестр приречных участков и отдельных объектов в районах городов Могилев-Подольский, Ямполь и отдельных населенных пунктов в Винницкой области, прилегающих к руслу реки", - говорится в сообщении.

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