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Новости Паводки на Западной Украине
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Штормовое предупреждение объявлено в Винницкой области, - Гидрометцентр

Штормовое предупреждение объявлено в Винницкой области, - Гидрометцентр

В Винницкой области начались подтопления в связи с повышением уровня реки Днестр. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

Как отметили синоптики, было принято решение повысить среднесуточный сброс с Днестровской ГЭС и установить расходом 2000 м3/с.

"При этом уровень воды Днестра в створе поста Могилев-Подольский может подняться до опасных отметок начального затопления водами р. Днестр приречных участков и отдельных объектов в районах городов Могилев-Подольский, Ямполь и отдельных населенных пунктов в Винницкой области, прилегающих к руслу реки", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за дождей на Западной Украине началось подтопление населенных пунктов в Винницкой области

Автор: 

Винницкая область (1035) Гидрометцентр (665) паводок (294)


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Он и в Омане отдыхал, там до сих пор подтопления, штормы и оползни. Где Зеля бедоносец отдыхает, там беда. Пусть падла едет в Западную и помогает людям, раз вырубил все леса Украины. Это же надо сколько беды наделал, сколько загубил природы и все безнаказанно, все деньги себе в карман складывал.
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24.06.2020 18:40 Ответить
Да засуетился,типа уже,завтра опять спецрейсом на велоЗЕПЕДах с очередной речевой...
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24.06.2020 19:10 Ответить
Циркач драный.
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24.06.2020 21:17 Ответить
*речевкой
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24.06.2020 19:11 Ответить
Ну вот и Могилев-Подольский "поплыл"..жах.😨
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24.06.2020 19:11 Ответить
 
 