Штормовое предупреждение объявлено в Винницкой области, - Гидрометцентр
В Винницкой области начались подтопления в связи с повышением уровня реки Днестр. Синоптики объявили штормовое предупреждение.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.
Как отметили синоптики, было принято решение повысить среднесуточный сброс с Днестровской ГЭС и установить расходом 2000 м3/с.
"При этом уровень воды Днестра в створе поста Могилев-Подольский может подняться до опасных отметок начального затопления водами р. Днестр приречных участков и отдельных объектов в районах городов Могилев-Подольский, Ямполь и отдельных населенных пунктов в Винницкой области, прилегающих к руслу реки", - говорится в сообщении.
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