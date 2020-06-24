Штормове попередження оголошено у Вінницькій області, - Гідрометцентр
У Вінницькій області почалися підтоплення у зв'язку з підвищенням рівня річки Дністер. Синоптики оголосили штормове попередження.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Укргідрометцентру.
Як зазначили синоптики, було прийнято рішення підвищити середньодобовий скид із Дністровської ГЕС і встановити витратою 2000 м3/с.
"При цьому рівень води Дністра в створі поста Могилів-Подільський може піднятися до небезпечних відміток початкового затоплення водами р. Дністер прирічкових ділянок і окремих об'єктів у районах міст Могилів-Подільський, Ямпіль та окремих населених пунктів у Вінницькій області, прилеглих до русла річки", - сказано в повідомленні.
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Лариса #401376
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