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Новини Паводки на Західній Україні
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Штормове попередження оголошено у Вінницькій області, - Гідрометцентр

Штормове попередження оголошено у Вінницькій області, - Гідрометцентр

У Вінницькій області почалися підтоплення у зв'язку з підвищенням рівня річки Дністер. Синоптики оголосили штормове попередження.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Укргідрометцентру.

Як зазначили синоптики, було прийнято рішення підвищити середньодобовий скид із Дністровської ГЕС і встановити витратою 2000 м3/с.

"При цьому рівень води Дністра в створі поста Могилів-Подільський може піднятися до небезпечних відміток початкового затоплення водами р. Дністер прирічкових ділянок і окремих об'єктів у районах міст Могилів-Подільський, Ямпіль та окремих населених пунктів у Вінницькій області, прилеглих до русла річки", - сказано в повідомленні.

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Вінницька область (1016) Гідрометцентр (159) паводок (233)


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Он и в Омане отдыхал, там до сих пор подтопления, штормы и оползни. Где Зеля бедоносец отдыхает, там беда. Пусть падла едет в Западную и помогает людям, раз вырубил все леса Украины. Это же надо сколько беды наделал, сколько загубил природы и все безнаказанно, все деньги себе в карман складывал.
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24.06.2020 18:40 Відповісти
Да засуетился,типа уже,завтра опять спецрейсом на велоЗЕПЕДах с очередной речевой...
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24.06.2020 19:10 Відповісти
Циркач драный.
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24.06.2020 21:17 Відповісти
*речевкой
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24.06.2020 19:11 Відповісти
Ну вот и Могилев-Подольский "поплыл"..жах.😨
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24.06.2020 19:11 Відповісти
 
 