За двое суток на Ивано-Франковщине выпало до двух с половиной месячных норм дождя, такого не наблюдалось 20 лет, - Укргидрометцентр

В Ивано-Франковской области за двое суток выпало 200-235 миллиметров осадков, это 2-2,5 месячные нормы.

Об этом сообщила Радіо Свобода заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, передает Цензор.НЕТ.

"Это достаточно большие, экстремальные осадки, выпавшие в Ивано-Франковской области за двое суток - это 200-235 миллиметров осадков, это в 2-2,5 месячных норм практически за все это дождливый период. За двое суток это довольно большое количество осадков. Нельзя сказать, что это аномалия такая для этого региона, там и до этого были такие осадки, но в последнее время, последние 20 лет таких осадков не наблюдалось", - сказала голени.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, из-за непогоды разрушено 110 километров автодорог, 1850 метров береговых и 90 мостов в Ивано-Франковской области. Повреждено 429,7 км автодорог и 130 мостов всего в Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях. Нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами. Кроме официально подтвержденных трех жертв, еще один человек считается пропавшим без вести.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Государство не оставит вас в беде, - Зеленский обратился к пострадавшим от наводнения. ВИДЕО

В результате наводнений, от которых пострадали Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и Закарпатская области, по официальным данным, погибли три человека, еще один - считается пропавшим без вести

В западный регион вылетела правительственная делегация во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем.