РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5912 посетителей онлайн
Новости Паводки на Западной Украине
3 195 36
Гидрометцентр (665) наводнение (443) паводок (294) Ивано-Франковская область (901)

За двое суток на Ивано-Франковщине выпало до двух с половиной месячных норм дождя, такого не наблюдалось 20 лет, - Укргидрометцентр

За двое суток на Ивано-Франковщине выпало до двух с половиной месячных норм дождя, такого не наблюдалось 20 лет, - Укргидрометцентр

В Ивано-Франковской области за двое суток выпало 200-235 миллиметров осадков, это 2-2,5 месячные нормы.

Об этом сообщила Радіо Свобода заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, передает Цензор.НЕТ.

"Это достаточно большие, экстремальные осадки, выпавшие в Ивано-Франковской области за двое суток - это 200-235 миллиметров осадков, это в 2-2,5 месячных норм практически за все это дождливый период. За двое суток это довольно большое количество осадков. Нельзя сказать, что это аномалия такая для этого региона, там и до этого были такие осадки, но в последнее время, последние 20 лет таких осадков не наблюдалось", - сказала голени.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, из-за непогоды разрушено 110 километров автодорог, 1850 метров береговых и 90 мостов в Ивано-Франковской области. Повреждено 429,7 км автодорог и 130 мостов всего в Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях. Нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами. Кроме официально подтвержденных трех жертв, еще один человек считается пропавшим без вести.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Государство не оставит вас в беде, - Зеленский обратился к пострадавшим от наводнения. ВИДЕО

В результате наводнений, от которых пострадали Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и Закарпатская области, по официальным данным, погибли три человека, еще один - считается пропавшим без вести

В западный регион вылетела правительственная делегация во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
Так и Зеленых идиотов в Украине лет 20 не наблюдалось.
показать весь комментарий
24.06.2020 21:04
+9
Зато всё 20 лет наблюдалась неконтролированная и незаконная вырубка лесов с последующей перепродажей в Румынию под видом дров. Чего жаловаться ежели 20 лет за счёт криминала себе карманы набивали?
показать весь комментарий
24.06.2020 21:05
+3
За двое суток на Ивано-Франковщине выпало до 2,5 месячных норм дождя, такого не наблюдалось 20 лет, - Укргидрометцентр - Цензор.НЕТ 9017
показать весь комментарий
24.06.2020 21:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так и Зеленых идиотов в Украине лет 20 не наблюдалось.
показать весь комментарий
24.06.2020 21:04 Ответить
А я писала зеленым рептилиям много месяцев назад, что в мире климатические катастрофы, меняется планета, могут быть всякие природные катаклизмы, которые происходят уже давно во всех странах мира. Могут быть переселения народов, голод, недостаток воды. Не время сейчас землей торговать, не время делать разные эксперименты. Никто не слушает, не читает, люди как зомби и Зеленский как зомби, при чем управляемое и тупое зомби. Его видно уже чипировали.)
показать весь комментарий
24.06.2020 21:23 Ответить
Правильно.Багато тижнів,аж 29-ть років попідряд грабують зелені зелене.Скільки вже можна дощі слати,короновіруси,війни?Нема на них святого петра-усіх побив би.
показать весь комментарий
25.06.2020 05:31 Ответить
Були сині з лозунгом "Почую кожного" не так давно... Але не такі нахабні, зарозумілі і неосвічені... Кажуть, що ГМО-насіння або не родить, або слабшає з кожним врожаєм. (тут не впевнений - краще до спеців звернутись)
От і вийшло, що ГМО московитів синього кольору "почую кожного" переродилось (втративши не тілько колір) в зелене "зробимо їх"...
показать весь комментарий
24.06.2020 21:28 Ответить
Меняется только цвет, а идиоты живут и размножаются. Очень боязно за будущее Украины и наших детей в ней.
показать весь комментарий
24.06.2020 22:05 Ответить
Зато всё 20 лет наблюдалась неконтролированная и незаконная вырубка лесов с последующей перепродажей в Румынию под видом дров. Чего жаловаться ежели 20 лет за счёт криминала себе карманы набивали?
показать весь комментарий
24.06.2020 21:05 Ответить
дальнобойщиков ищет
показать весь комментарий
24.06.2020 21:10 Ответить
пошукай на верфі, де корабельні сосни.
показать весь комментарий
24.06.2020 21:16 Ответить
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/06/24/7257010/ Треба законодавчо врегулювати обсяг рубок, саме суцільних рубок, і нарешті врегулювати забудову в заплавах . Звичайно, люди хочуть там селитися, не думають головою, але держава таки має думати.
Колись держава має подумати за людей, які не думають. Владу обирають, зокрема, щоб вона займалася безпекою людей.
показать весь комментарий
25.06.2020 03:35 Ответить
Ты скажешь: ветреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила.
показать весь комментарий
24.06.2020 21:14 Ответить
гидромет явно не знаком с мировыми мифами о всемирном потопе. а то мог бы сравнить и выдать, во сколько раз превышены нормы осадков этого классического события.
показать весь комментарий
24.06.2020 21:18 Ответить
Лес утешался той мыслью, что из него сделают гроб для дровосека...
показать весь комментарий
24.06.2020 21:21 Ответить
в 2007-му було гірше і дощі сильніші,в місті позносило всі містки і один великий(його зробили в 2018-му,зараз річки з гір в місті піднялись але з берегів не вийшли-місто під горами,може нижче по течії і розлились
показать весь комментарий
24.06.2020 22:52 Ответить
Житомирські гранітні карєри переповнені відвалом бутового камня а фури при замираючій економіці часто йдуть з Києва на захід порожняком.Оце буде дійсно ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО-УКРІПИТИ ГІРСЬКІ РІЧКИ ГРАНІТНИМИ ГЛИБАМИ.І добра справа і робочі місця.
показать весь комментарий
24.06.2020 21:26 Ответить
))). В Карпатах свого каменю аж забагато.
показать весь комментарий
24.06.2020 21:43 Ответить
Карпатський успішно продають за грубі гроші.Не ламайте хлопцям бізнес.Житомирський -на шару.Відмиють пів-бюджету.І так помирим "засранців" і ЗАСРАНЦЯ.
показать весь комментарий
24.06.2020 21:46 Ответить
За двое суток на Ивано-Франковщине выпало до 2,5 месячных норм дождя, такого не наблюдалось 20 лет, - Укргидрометцентр - Цензор.НЕТ 9017
показать весь комментарий
24.06.2020 21:27 Ответить
Зато чмо Бурбак пилил 5 лет Карпаты ,что бобер .под крышей Кроля .
показать весь комментарий
24.06.2020 21:32 Ответить
Карпати занадто мало пиляють, дерева падають від старості і не придатні навіть на дрова. Нормальний темп пиляння Карпат - 70% приросту у рік, а реальний - 30-35%.
показать весь комментарий
24.06.2020 21:46 Ответить
Такого рубання лісу яке спостерігається з початку 90х теж не спостерігалося досить давно...
показать весь комментарий
24.06.2020 21:49 Ответить
не давно,а ніколи
показать весь комментарий
24.06.2020 22:54 Ответить
Брехня, был обычный сильный дождь, неправда что выпало до 2,5 месячных норм дождя, это 100% брехня.
показать весь комментарий
24.06.2020 22:06 Ответить
я там вище писав-в2007му гірше було
показать весь комментарий
24.06.2020 22:55 Ответить
москалі підараси... кліматична зброя в дії
показать весь комментарий
24.06.2020 22:27 Ответить
не пей вина , Гертруда(С)
показать весь комментарий
25.06.2020 12:23 Ответить
А чого всі обсирають клоуна? Обсирайте себе і рагулів що не можуть захистити свій ліс. Рубайте, нищіть, панове... Ковбасу ви купите а от потім вашу хату з ковбасою знесе в дощ і нічого не буде пити в засуху
показать весь комментарий
24.06.2020 22:33 Ответить
Дорубались. Тепер нехай не скиглять.
показать весь комментарий
24.06.2020 22:33 Ответить
Наслідки можна було передбачити ще тижнів три тому . 31 травня я телефонував своєму родичу у Франківськ по особистих справах і він ще тоді сказав , що нас заливає і якшо так буде і надалі , - то 2008 рік покажеться дєтським садом . Сбулось ... .
показать весь комментарий
24.06.2020 23:17 Ответить
Ми не можемо не вирубувати ліси... Ми підписали історичний документ про економічну співпрацю з ЄС... Ми повинні виконувати свої зобовязання щодо лісу перед ЄС.... Дорубались. Коли олігофрени при владі, то країні кірдик і поанап дупа, а природа лісів стане природою Калахарі.
показать весь комментарий
25.06.2020 06:47 Ответить
2 месячных нормы? а может надо нормы другие?
показать весь комментарий
25.06.2020 07:14 Ответить
Дамбы советские ещё рушатся. Это вам дэсоветизация в действии!
Велик Господь в своей справедливости!
Это вам за Донбасс, который вас спасал и дома вам когда-то восстанавливал, а вы его теперь расстреляли.
показать весь комментарий
25.06.2020 12:21 Ответить
То австрійські дамби, при чому тут безрукі динирійці.
показать весь комментарий
29.06.2020 16:18 Ответить
 
 