Антикоррупционный суд будет избирать меру пресечения экс-министру Омеляну 25 июня
В четверг, 25 июня Высший антикоррупционный суд будет рассматривать вопрос об избрании меры пресечения экс-министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказано в сообщении ВАКС в Фейсбуке.
В суде заявили, что в 13:40 следственный судья ВАКС рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения экс-министру инфраструктуры.
Напомним, ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что НАБУ обвиняет его в нанесении ущерба государству из-за принятого решения об уменьшении на 20% портовых сборов в 2018 году, что стимулировало рост доходов морской отрасли.
До этого Федерация работодателей транспорта Украины обращалась к премьер-министру Украины о возможности снижения на 20% размеров портовых сборов в Украине до уровня сравнимых зарубежных портов для обеспечения конкурентоспособности украинского экспорта в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. Комментируя эту инициативу, президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев заявлял, что снижение портовых сборов в условиях кризиса позволит избежать подорожания сельхозпродукции.
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Під час дуркування країну продають оптом і в розницю.
Мне кажется, в Украине надо выборцам такой тест ввести.... А то с такими выборами и страны не станет... Провыбираются.
А з якого дива мільярди для борьби з COVD пішли на будівництво дорог.
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Yevgen Zinchenko
@YevgenZinchenko
політтехнологи президента сподіваються, що скандал з "бабою" у Миколаєві скоро забудуть. маю погані новини для цих наївних людей: скандал подарував нову назву партії президента - " Сосна Народу". у соцмережах її тепер інакше й не називають. і це надовго. дуже надовго.
герус віддав центренерго бєнє й державне підприємство з прибуткового стало мільйярдним банкротом...
так кого тре до буцегарні тягнути???
))
https://twitter.com/eternalrailway
Herman Aksom
@eternalrailway
·https://twitter.com/eternalrailway/status/1275755723331375104 7 ч
На фоні зеленого сміття античні розмови Гепи і Допи вже виглядають як бесіди Платона і Аристотеля.
А от на ще, посмійся: коллайдер, циклотрон...
"Таким образом, после вступления в силу закона, владелец квартиры, земельного участка или дома, не сможет заключить соглашение об отчуждении своего имущества или передачи его в аренду без обращения к риэлтору", говорит адвокат компании DreamDim Юрий Брикайло...
Есть 5 вещей, которые я хотел бы сказатьпо поводу нового закона:
1. Это искусственное ограничение КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА каждого из нас свободно распоряжаться законно принадлежащей нам недвижимостью.
2. Это по-факту введение еще одного незаконного налога. Если отец сыну или сосед соседу хочет продать свой дом -- то им не нужен риэлтор для этой сделки. Только нотариус и госрегистратор. По-сути еще один незаконный побор вот и все...
3. Это лишение права на профессию: чтобы быть брокеров всех обяжут учиться в каких-то школах и покупать лицензии. -- слетим еще на несколько позиций вниз в международных рейтингах по легкости ведения бизнеса.
4. В принципе, все мы прекрасно понимаем чего добивается латентный социалист Гетьманцев -- того же что и все социалисты в мире: усилить контроль за теневыми доходами граждан что сдают свою недвижимость в аренду.
Именно с этой целью "лицензированных риэлторов" УЖЕ ОБЯЗАЛИ СТУЧАТЬ НА СВОИХ КЛИЕНТОВ -- даже о вашем "намерении" посмотреть / подыскать какую-то недвижимость они обязаны докладывать налоговой под угрозой лишения лицензии и штрафа.
5. Попытки государства "залезть" в личную жизнь и кошелек своих граждан, создать какие-то регламенты и построить парвила где их создала сама жизнь и невидимая рука рынка без вмешательства чиновников -- в 21 веке выглядят смешно.
Интересно как он собирается "усадить за парту" и "обложить доп поборами" риэлторское приложение на Apple Store?
Он был бы просто смешон, если бы не был так опасен.
Для бизнес-климата в стране...
А Петра Алексеевича Порошенко, за то, что ФАПы сельские модернизировал, запытали бы до смерти, была бы у них возможность.
Ну что, есть еще желающие осчастливить, улучшить качество жизни 73%-го населения Украины?
И самое главное: ни Венедиктова, ни Портнов, ни Ермак, ни Арахамия, ни один представитель этой преступной власти, и ни один украинский олигарх покинуть Украину не должны! После смены власти все они должны быть судимы и отправиться в СИЗО, в которых должны быть отменены платные ВИП-камеры Малюски. Закон для всех один и потому сроки мотать и слуги народные, и олигархи обязаны в камерах обычных, вместе с представителями простого народа, интересы которого они так яростно 'защищают".