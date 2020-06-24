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Антикоррупционный суд будет избирать меру пресечения экс-министру Омеляну 25 июня

Антикоррупционный суд будет избирать меру пресечения экс-министру Омеляну 25 июня

В четверг, 25 июня Высший антикоррупционный суд будет рассматривать вопрос об избрании меры пресечения экс-министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказано в сообщении ВАКС в Фейсбуке.

В суде заявили, что в 13:40 следственный судья ВАКС рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения экс-министру инфраструктуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Омелян не имел права уменьшать портовые сборы приказом. Он нарушил требования Бюджетного кодекса, - НАБУ

Напомним, ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что НАБУ обвиняет его в нанесении ущерба государству из-за принятого решения об уменьшении на 20% портовых сборов в 2018 году, что стимулировало рост доходов морской отрасли.

До этого Федерация работодателей транспорта Украины обращалась к премьер-министру Украины о возможности снижения на 20% размеров портовых сборов в Украине до уровня сравнимых зарубежных портов для обеспечения конкурентоспособности украинского экспорта в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. Комментируя эту инициативу, президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев заявлял, что снижение портовых сборов в условиях кризиса позволит избежать подорожания сельхозпродукции.

Автор: 

Омелян Владимир (712) Антикоррупционный суд (1211) мера пресечения (458)


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Топ комментарии
+30
При поддержке дебилов страну захватили дебилы.
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24.06.2020 21:46
+25
умных, адекватных людей будут привлекать к ответственности корабельные шлюхи и просто безмозглые идиоты, страну ждет коллапс! Дуже дякую инфузориям, которым нужно было запретить голосовать
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24.06.2020 21:48
+17
Їх задач-під відосики і хохмочки - демонтувати українську державу.
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24.06.2020 21:52
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При поддержке дебилов страну захватили дебилы.
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24.06.2020 21:46 Ответить
Дурні, дурні - та хитрі.
Під час дуркування країну продають оптом і в розницю.
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24.06.2020 21:49 Ответить
умных, адекватных людей будут привлекать к ответственности корабельные шлюхи и просто безмозглые идиоты, страну ждет коллапс! Дуже дякую инфузориям, которым нужно было запретить голосовать
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24.06.2020 21:48 Ответить
В Германии существует тест с очень говорящим названием - "Идиотен тест"
Мне кажется, в Украине надо выборцам такой тест ввести.... А то с такими выборами и страны не станет... Провыбираются.
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25.06.2020 04:35 Ответить
А как же гиперлуп?
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24.06.2020 21:51 Ответить
А что такое? Фантазии преступны? Нет. Тогда что?
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24.06.2020 21:53 Ответить
Так він під гіперлуп гроші не брав.
А з якого дива мільярди для борьби з COVD пішли на будівництво дорог.
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24.06.2020 21:59 Ответить
А кремлевским ушлепкам не нужен гиперлуп, им нужен товарный вагон в сибирь, на стройки вяликой раши. Не забуть портянки прихватить, урод.
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25.06.2020 00:41 Ответить
Їх задач-під відосики і хохмочки - демонтувати українську державу.
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24.06.2020 21:52 Ответить
https://twitter.com/YevgenZinchenko
https://twitter.com/YevgenZinchenko

Yevgen Zinchenko

@YevgenZinchenko


політтехнологи президента сподіваються, що скандал з "бабою" у Миколаєві скоро забудуть. маю погані новини для цих наївних людей: скандал подарував нову назву партії президента - " Сосна Народу". у соцмережах її тепер інакше й не називають. і це надовго. дуже надовго.
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24.06.2020 22:24 Ответить
Хорошо что больше ничего другого ущерб не наносит
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24.06.2020 21:57 Ответить
Сколько емелян украл бабла, вокруг чего этот сыр-бор, или кому это надо, больше нечем заниматься антикоррупционерам?
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24.06.2020 21:59 Ответить
Мне вот тое непонятно, где именно в этом деле коррупционная составляющая?
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24.06.2020 22:43 Ответить
Жду, когда дальнобойщиков из чатика начнут арестовывать, за то что они дороги портят...
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24.06.2020 22:07 Ответить
Омелян знизив тарифи й прибутки портів зросли...
герус віддав центренерго бєнє й державне підприємство з прибуткового стало мільйярдним банкротом...
так кого тре до буцегарні тягнути???
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24.06.2020 22:12 Ответить
Щемят попередников по полной,заслужили .
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24.06.2020 22:16 Ответить
А шо тут раніше писали про нього вже забули.
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24.06.2020 22:17 Ответить
Це один із кращих міністрів України . Але бидлу насрать . Його провина в тому що защимив потоки банді януковоща .
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24.06.2020 22:17 Ответить
Горе для гіперлупнутих...
))
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24.06.2020 22:18 Ответить
https://twitter.com/eternalrailway
https://twitter.com/eternalrailway

Herman Aksom

@eternalrailway

·https://twitter.com/eternalrailway/status/1275755723331375104 7 ч

На фоні зеленого сміття античні розмови Гепи і Допи вже виглядають як бесіди Платона і Аристотеля.
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24.06.2020 22:20 Ответить
это уже диагноз. этот скоп дибилов нужно отпаивать зялёнкой. во де борьба, яростная борьба с коррупцией. кабздец: эт-как адену партупею всё тупею и тупею.
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24.06.2020 22:21 Ответить
пропоную Гіперлуп йому в дупу....
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24.06.2020 22:24 Ответить
Шо дебілко, смішне слово?
А от на ще, посмійся: коллайдер, циклотрон...
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24.06.2020 22:33 Ответить
ГЕТЬМАНЦЕВ "ОСЧАСТЛИВИЛ" ВСЕХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НЕДВИЖИМОСТИ ДОП. НАЛОГОМ В ВИДЕ РИЭЛТЕРСКОГО СБОРА..

"Таким образом, после вступления в силу закона, владелец квартиры, земельного участка или дома, не сможет заключить соглашение об отчуждении своего имущества или передачи его в аренду без обращения к риэлтору", говорит адвокат компании DreamDim Юрий Брикайло...

Есть 5 вещей, которые я хотел бы сказатьпо поводу нового закона:

1. Это искусственное ограничение КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА каждого из нас свободно распоряжаться законно принадлежащей нам недвижимостью.

2. Это по-факту введение еще одного незаконного налога. Если отец сыну или сосед соседу хочет продать свой дом -- то им не нужен риэлтор для этой сделки. Только нотариус и госрегистратор. По-сути еще один незаконный побор вот и все...

3. Это лишение права на профессию: чтобы быть брокеров всех обяжут учиться в каких-то школах и покупать лицензии. -- слетим еще на несколько позиций вниз в международных рейтингах по легкости ведения бизнеса.

4. В принципе, все мы прекрасно понимаем чего добивается латентный социалист Гетьманцев -- того же что и все социалисты в мире: усилить контроль за теневыми доходами граждан что сдают свою недвижимость в аренду.
Именно с этой целью "лицензированных риэлторов" УЖЕ ОБЯЗАЛИ СТУЧАТЬ НА СВОИХ КЛИЕНТОВ -- даже о вашем "намерении" посмотреть / подыскать какую-то недвижимость они обязаны докладывать налоговой под угрозой лишения лицензии и штрафа.

5. Попытки государства "залезть" в личную жизнь и кошелек своих граждан, создать какие-то регламенты и построить парвила где их создала сама жизнь и невидимая рука рынка без вмешательства чиновников -- в 21 веке выглядят смешно.

Интересно как он собирается "усадить за парту" и "обложить доп поборами" риэлторское приложение на Apple Store?

Он был бы просто смешон, если бы не был так опасен.
Для бизнес-климата в стране...
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24.06.2020 23:18 Ответить
Это Омеляну в "благодарность" за то, что он 7 тысяч километров дорог отремонтировал.
А Петра Алексеевича Порошенко, за то, что ФАПы сельские модернизировал, запытали бы до смерти, была бы у них возможность.
Ну что, есть еще желающие осчастливить, улучшить качество жизни 73%-го населения Украины?

И самое главное: ни Венедиктова, ни Портнов, ни Ермак, ни Арахамия, ни один представитель этой преступной власти, и ни один украинский олигарх покинуть Украину не должны! После смены власти все они должны быть судимы и отправиться в СИЗО, в которых должны быть отменены платные ВИП-камеры Малюски. Закон для всех один и потому сроки мотать и слуги народные, и олигархи обязаны в камерах обычных, вместе с представителями простого народа, интересы которого они так яростно 'защищают".
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25.06.2020 04:27 Ответить
 
 