Антикоррупционный суд будет избирать меру пресечения экс-министру Омеляну 25 июня

В четверг, 25 июня Высший антикоррупционный суд будет рассматривать вопрос об избрании меры пресечения экс-министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказано в сообщении ВАКС в Фейсбуке.

В суде заявили, что в 13:40 следственный судья ВАКС рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения экс-министру инфраструктуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Омелян не имел права уменьшать портовые сборы приказом. Он нарушил требования Бюджетного кодекса, - НАБУ

Напомним, ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что НАБУ обвиняет его в нанесении ущерба государству из-за принятого решения об уменьшении на 20% портовых сборов в 2018 году, что стимулировало рост доходов морской отрасли.



До этого Федерация работодателей транспорта Украины обращалась к премьер-министру Украины о возможности снижения на 20% размеров портовых сборов в Украине до уровня сравнимых зарубежных портов для обеспечения конкурентоспособности украинского экспорта в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. Комментируя эту инициативу, президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев заявлял, что снижение портовых сборов в условиях кризиса позволит избежать подорожания сельхозпродукции.