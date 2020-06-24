Антикорупційний суд обиратиме запобіжний захід ексміністрові Омеляну 25 червня

У четвер, 25 червня Вищий антикорупційний суд розглядатиме питання про обрання запобіжного заходу ексміністру інфраструктури України Володимиру Омеляну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказано в повідомленні ВАКС у Фейсбуці.

У суді заявили, що о 13:40 слідчий суддя ВАКС розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу ексміністру інфраструктури.

Нагадаємо, раніше ексміністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що НАБУ звинувачує його в заподіянні збитків державі через ухвалення рішення про зменшення на 20% портових зборів у 2018 році, що стимулювало зростання доходів морської галузі.

До цього Федерація роботодавців транспорту України зверталася до прем'єр-міністра України про можливість зниження на 20% розмірів портових зборів в Україні до рівня порівнянних зарубіжних портів для забезпечення конкурентоспроможності українського експорту в умовах кризи, викликаної епідемією коронавірусу. Коментуючи цю ініціативу, президент Української зернової асоціації Микола Горбачов заявляв, що зниження портових зборів в умовах кризи дозволить уникнути подорожчання сільгосппродукції.

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