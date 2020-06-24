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Новости Коронавирус и карантин
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Во Львовской ОГА возмущены ослаблением карантина в городе Львове

Во Львовской ОГА возмущены ослаблением карантина в городе Львове

Эпидемическая ситуация во Львове не позволяет ослабить карантин на территории области. При этом город решил ослабить ограничения, несмотря на требования постановления Кабинета министров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в Фейсбуке  председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

По словам Козицкого, показатели заболеваемости коронавирусом во Львове "держат в заложниках" всю область, ведь региональная комиссия по чрезвычайным ситуациям не может ослабить карантин из-за высоких показателей.

"Более того, кто возьмет ответственность на себя после того, как количество заболеваний резко пойдет вверх после карантинных послаблений в самом Львове? Львовский городской глава готов лично взять на себя ответственность, если количество заболевших увеличится?", - написал он.

Отметим, в последнее время Львов первый по количеству новых случаев коронавируса в стране. Только за прошедшие сутки выявили более 200 новых больных. Однако, несмотря на эти показатели, местные власти решили ослабить карантин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки на Львовщине выявили 203 новых случая COVID-19, всего 4 423 инфицированных и 120 умерших, - горсовет

Автор: 

карантин (16729) Львов (4583) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2906)


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Топ комментарии
+4
Та ладно вы уже кричали что Беларусь вся умреь. А там уже пошло все на спад. Тем более уже 5 месяцев карантины. Вы че вообще обкуреные хотите, что ю во львове начались голодные бунты или все должны ехать в польшу от коронаистерии?
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24.06.2020 22:44
+4
і в кацапстані після виступу Ботекса епідемія пішла на спад! Ось що робить Ботекс чудотворний
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24.06.2020 22:46
+3
Конфликт интересов. Мэр опирается на мнение жителей города, а ОГА на команды с Банковой.
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24.06.2020 22:52
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хахахха ракордсмен в Україні по зростанню захворюванності а вони какрантин ослаблюють. Л- логіка
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24.06.2020 22:37 Ответить
Так бюджет напевне стрімко зменьшується. Карантин був не для того щоб перемогти вірус, а щоб уряд мав час підготуватись для вирішення проблеми. Якщо цього не зроблено, то в карантині сенсу не було і не має.
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24.06.2020 22:42 Ответить
Карантин для того щоб тобі і твоїм родичам було місце в лікарні
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24.06.2020 22:43 Ответить
Без апаратів штучної вентиляції легенів не впевнений, що тобі та лікарня допоможе Ти на карантині скільки сидіти зможеш, пів року ще? Рік? В Канаді по-перше готувались до збільшення хворих, по друге тут так само бізнес відкривається і кількість хворих зростає і ніхто його закривати вже не планує, бо бюджет не гумовий. Я до речі весь так званий карантин працював! Бо цей бізнес важливий для економіки і зупиняти його не можна було.
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25.06.2020 01:34 Ответить
К-ть хворих уже не зростає так, як півтора місяці тому.
На вчора +326. Раніше було і +1000.
Нічого, піпл тащиться: ще два місяці по 2К отримувати можна, нічого не роблячи.

На вчора 7рм від померли:
0-19 - 0 (0,0%)
20-39 =23 (0,3%)
40-59=231 (2,7%)
60-79=2110 (25%)
80+=6085 (72%)
Загалом: 8450 (100%)
https://health-infobase.canada.ca/covid-19/epidemiological-summary-covid-19-cases.html
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25.06.2020 02:29 Ответить
Ну бачите графіки показують певне зростання після початку відновлення роботи бізнесу. Я в Саскатуні, то тут багато хворих і не було, на відміну від великих міст. В Україні ж зараз по 800 хворих на день, то швидко в гору пішло. По 2 тис в Канаді то так, але ж бюджет зменшується, а в Україні грошей просто не має і по 2 тис баксів ніхто не отримує, то не має іншого виходу як відкривати весь бізнес. Без роботи і грошей довго не протягнеш.
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25.06.2020 04:06 Ответить
Хворих - в значенні інфікованих.
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25.06.2020 02:30 Ответить
Та ладно вы уже кричали что Беларусь вся умреь. А там уже пошло все на спад. Тем более уже 5 месяцев карантины. Вы че вообще обкуреные хотите, что ю во львове начались голодные бунты или все должны ехать в польшу от коронаистерии?
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24.06.2020 22:44 Ответить
і в кацапстані після виступу Ботекса епідемія пішла на спад! Ось що робить Ботекс чудотворний
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24.06.2020 22:46 Ответить
Во Львовской ОГА возмущены ослаблением карантина в городе Львове - Цензор.НЕТ 8136
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24.06.2020 22:44 Ответить
Конфликт интересов. Мэр опирается на мнение жителей города, а ОГА на команды с Банковой.
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24.06.2020 22:52 Ответить
На колени поставили всю Украину, быдло зелёное, потом вся Украина вас поставит на колени, за все, что вы совершили.
Ещё не страшно? Осень скоро, потом зима, народ "жирок" так и не приобрел.
Значит у вас этот "жирок" придет забирать, экспроприировать, нажитое нечестным путем, за счёт народа Украины.
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24.06.2020 23:01 Ответить
вже було таке за Тимошенко.страхи робили.але тоді до істерії не доводили
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24.06.2020 23:42 Ответить
Если количество заболевших увеличится - Садового расстрелять, а как иначе?
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24.06.2020 23:46 Ответить
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24.06.2020 23:56 Ответить
"Более того, кто возьмет ответственность на себя после того, как количество заболеваний резко пойдет вверх- (((а кто то ему ужо "нашептал" ,что количество должно резко пойти вверх?))) после карантинных послаблений в самом Львове?- в Испании открыли курорты и пляжи и вверх заболеваемость что то не идет ,в Польще не идет в областях граничащих с рашистом не идет .с сябрами.где на карантин хрен ложили не идет...но вот тут должно пойти резко...???
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24.06.2020 23:59 Ответить
Интересно,а цыгане на львовсеом ж/д вокзале в масках ходят.
Был на вокзале во Львове года 4-5 назад.Там постоянно циганский табор в парке на лавочках.
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25.06.2020 04:33 Ответить
в какой стране мира нет людей в парках на лавочка,которых, тесли называют цыганским табором и в каких странах мирах ,цыгане носят маски??вирус к цыганам нос не сует??
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25.06.2020 10:44 Ответить
Помимо приложений и специальных подразделений для отслеживания контактов, существуют также специальные https://www.msn.com/en-us/news/world/the-uk-government-is-in-talks-with-facial-recognition-firms-to-develop-covid-19-immunity-passports/ar-BB12J6It проекты или планы для «карточек иммунитета» , которые можно использовать, например, для регулирования поездок и трудовой деятельности населения. Фактически, ЕС планировал ввести такой европейский сертификат о вакцинации https://off-guardian.org/2020/05/22/report-eu-planning-vaccination-passport-since-2018/ с 2018 года .
Такие «карты прививок», в свою очередь, связаны с всемирной «программой вакцинации» , над которой в настоящее время также ведется работа. Например, американский миллиардер и инвестор в вакцины Билл Гейтс призвал к коронирующей вакцинации https://www.businessinsider.com/bill-gates-14-billion-doses-coronavirus-vaccine-may-be-needed-2020-5 "семи миллиардов человек" . AstraZeneca готовится произвести https://www.sciencealert.com/2-billion-doses-of-oxford-s-potential-coronavirus-vaccine-could-soon-become-available два миллиарда доз все еще непроверенной оксфордской вакцины.
Со стратегической точки зрения такая глобальная программа вакцинации обеспечивает долгосрочный доступ к биологическим системам людей, включая, в частности, иммунную и нервную системы, а также генетическую и репродуктивную системы.
В экономической области сейчас наблюдается всплеск оцифровки и централизации в пользу нескольких технологических компаний, поскольку Американская комиссия национальной безопасности по искусственному интеллекту (NSCAI) во главе с бывшим генеральным директором Google Эриком Шмидтом в 2019 https://thelastamericanvagabond.com/top-news/techno-tyranny-how-us-national-security-state-using-coronavirus-fulfill-orwellian-vision/ году потребовала не отставать от Китая. мочь.
Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, в котором вместе с Фондом Гейтса и Университетом Джона Хопкинса уже были проведены https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/scenario.html учения по пандемии коронавируса «Событие 201», был вовлечен в октябре 2019 года и назвал в этой связи глобальный https://www.youtube.com/watch?v=u5pxhSnDr4U «Великий сброс», чтобы подготовить экономические и социальные структуры для 21-го века.
Между тем, в https://veritasliberabitvos.info/appeal/ открытом письме несколько кардиналов и епископов католической церкви предупредили, что под предлогом коронавируса была вызвана всемирная паника, чтобы ввести «неприемлемые формы глобального надзора и контроля над населением».
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25.06.2020 00:29 Ответить
Хватит над людьми издеваться... Козлы, карантин вам не боком вылезет, он каждому инициатору этого геноцида в очко влезет...
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25.06.2020 01:10 Ответить
Цьому козіцику- прівєт ат пріпіздєнта! "Ідді в жопу"
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25.06.2020 07:29 Ответить
Воля або короновирус.
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25.06.2020 09:33 Ответить
 
 