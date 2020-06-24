Во Львовской ОГА возмущены ослаблением карантина в городе Львове
Эпидемическая ситуация во Львове не позволяет ослабить карантин на территории области. При этом город решил ослабить ограничения, несмотря на требования постановления Кабинета министров.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в Фейсбуке председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.
По словам Козицкого, показатели заболеваемости коронавирусом во Львове "держат в заложниках" всю область, ведь региональная комиссия по чрезвычайным ситуациям не может ослабить карантин из-за высоких показателей.
"Более того, кто возьмет ответственность на себя после того, как количество заболеваний резко пойдет вверх после карантинных послаблений в самом Львове? Львовский городской глава готов лично взять на себя ответственность, если количество заболевших увеличится?", - написал он.
Отметим, в последнее время Львов первый по количеству новых случаев коронавируса в стране. Только за прошедшие сутки выявили более 200 новых больных. Однако, несмотря на эти показатели, местные власти решили ослабить карантин.
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На вчора +326. Раніше було і +1000.
Нічого, піпл тащиться: ще два місяці по 2К отримувати можна, нічого не роблячи.
На вчора 7рм від померли:
0-19 - 0 (0,0%)
20-39 =23 (0,3%)
40-59=231 (2,7%)
60-79=2110 (25%)
80+=6085 (72%)
Загалом: 8450 (100%)
https://health-infobase.canada.ca/covid-19/epidemiological-summary-covid-19-cases.html
Ещё не страшно? Осень скоро, потом зима, народ "жирок" так и не приобрел.
Значит у вас этот "жирок" придет забирать, экспроприировать, нажитое нечестным путем, за счёт народа Украины.
Был на вокзале во Львове года 4-5 назад.Там постоянно циганский табор в парке на лавочках.
Такие «карты прививок», в свою очередь, связаны с всемирной «программой вакцинации» , над которой в настоящее время также ведется работа. Например, американский миллиардер и инвестор в вакцины Билл Гейтс призвал к коронирующей вакцинации https://www.businessinsider.com/bill-gates-14-billion-doses-coronavirus-vaccine-may-be-needed-2020-5 "семи миллиардов человек" . AstraZeneca готовится произвести https://www.sciencealert.com/2-billion-doses-of-oxford-s-potential-coronavirus-vaccine-could-soon-become-available два миллиарда доз все еще непроверенной оксфордской вакцины.
Со стратегической точки зрения такая глобальная программа вакцинации обеспечивает долгосрочный доступ к биологическим системам людей, включая, в частности, иммунную и нервную системы, а также генетическую и репродуктивную системы.
В экономической области сейчас наблюдается всплеск оцифровки и централизации в пользу нескольких технологических компаний, поскольку Американская комиссия национальной безопасности по искусственному интеллекту (NSCAI) во главе с бывшим генеральным директором Google Эриком Шмидтом в 2019 https://thelastamericanvagabond.com/top-news/techno-tyranny-how-us-national-security-state-using-coronavirus-fulfill-orwellian-vision/ году потребовала не отставать от Китая. мочь.
Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, в котором вместе с Фондом Гейтса и Университетом Джона Хопкинса уже были проведены https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/scenario.html учения по пандемии коронавируса «Событие 201», был вовлечен в октябре 2019 года и назвал в этой связи глобальный https://www.youtube.com/watch?v=u5pxhSnDr4U «Великий сброс», чтобы подготовить экономические и социальные структуры для 21-го века.
Между тем, в https://veritasliberabitvos.info/appeal/ открытом письме несколько кардиналов и епископов католической церкви предупредили, что под предлогом коронавируса была вызвана всемирная паника, чтобы ввести «неприемлемые формы глобального надзора и контроля над населением».