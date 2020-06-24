Во Львовской ОГА возмущены ослаблением карантина в городе Львове

Эпидемическая ситуация во Львове не позволяет ослабить карантин на территории области. При этом город решил ослабить ограничения, несмотря на требования постановления Кабинета министров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в Фейсбуке председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

По словам Козицкого, показатели заболеваемости коронавирусом во Львове "держат в заложниках" всю область, ведь региональная комиссия по чрезвычайным ситуациям не может ослабить карантин из-за высоких показателей.

"Более того, кто возьмет ответственность на себя после того, как количество заболеваний резко пойдет вверх после карантинных послаблений в самом Львове? Львовский городской глава готов лично взять на себя ответственность, если количество заболевших увеличится?", - написал он.

Отметим, в последнее время Львов первый по количеству новых случаев коронавируса в стране. Только за прошедшие сутки выявили более 200 новых больных. Однако, несмотря на эти показатели, местные власти решили ослабить карантин.

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