У Львівській ОДА обурені послабленням карантину в місті Львові
Епідемічна ситуація у Львові не дозволяє послабити карантин на території області. При цьому місто вирішило послабити обмеження, попри вимоги постанови Кабінету міністрів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив у Фейсбуці голова Львівської ОДА Максим Козицький.
За словами Козицького, показники захворюваності на коронавірус у Львові "тримають у заручниках" всю область, адже регіональна комісія з надзвичайних ситуацій не може послабити карантин через високі показники.
"Більш того, хто візьме відповідальність на себе після того, як кількість захворювань різко піде вгору після карантинних послаблень у самому Львові? Львівський міський голова готовий особисто взяти на себе відповідальність, якщо кількість хворих збільшиться?", - написав він.
Зазначимо, останнім часом Львів перший за кількістю нових випадків коронавірусу в країні. Тільки за минулу добу виявили понад 200 нових хворих. Однак, попри ці показники, місцева влада вирішила послабити карантин.
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На вчора +326. Раніше було і +1000.
Нічого, піпл тащиться: ще два місяці по 2К отримувати можна, нічого не роблячи.
На вчора 7рм від померли:
0-19 - 0 (0,0%)
20-39 =23 (0,3%)
40-59=231 (2,7%)
60-79=2110 (25%)
80+=6085 (72%)
Загалом: 8450 (100%)
https://health-infobase.canada.ca/covid-19/epidemiological-summary-covid-19-cases.html
Ещё не страшно? Осень скоро, потом зима, народ "жирок" так и не приобрел.
Значит у вас этот "жирок" придет забирать, экспроприировать, нажитое нечестным путем, за счёт народа Украины.
Был на вокзале во Львове года 4-5 назад.Там постоянно циганский табор в парке на лавочках.
Такие «карты прививок», в свою очередь, связаны с всемирной «программой вакцинации» , над которой в настоящее время также ведется работа. Например, американский миллиардер и инвестор в вакцины Билл Гейтс призвал к коронирующей вакцинации https://www.businessinsider.com/bill-gates-14-billion-doses-coronavirus-vaccine-may-be-needed-2020-5 "семи миллиардов человек" . AstraZeneca готовится произвести https://www.sciencealert.com/2-billion-doses-of-oxford-s-potential-coronavirus-vaccine-could-soon-become-available два миллиарда доз все еще непроверенной оксфордской вакцины.
Со стратегической точки зрения такая глобальная программа вакцинации обеспечивает долгосрочный доступ к биологическим системам людей, включая, в частности, иммунную и нервную системы, а также генетическую и репродуктивную системы.
В экономической области сейчас наблюдается всплеск оцифровки и централизации в пользу нескольких технологических компаний, поскольку Американская комиссия национальной безопасности по искусственному интеллекту (NSCAI) во главе с бывшим генеральным директором Google Эриком Шмидтом в 2019 https://thelastamericanvagabond.com/top-news/techno-tyranny-how-us-national-security-state-using-coronavirus-fulfill-orwellian-vision/ году потребовала не отставать от Китая. мочь.
Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, в котором вместе с Фондом Гейтса и Университетом Джона Хопкинса уже были проведены https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/scenario.html учения по пандемии коронавируса «Событие 201», был вовлечен в октябре 2019 года и назвал в этой связи глобальный https://www.youtube.com/watch?v=u5pxhSnDr4U «Великий сброс», чтобы подготовить экономические и социальные структуры для 21-го века.
Между тем, в https://veritasliberabitvos.info/appeal/ открытом письме несколько кардиналов и епископов католической церкви предупредили, что под предлогом коронавируса была вызвана всемирная паника, чтобы ввести «неприемлемые формы глобального надзора и контроля над населением».