У Львівській ОДА обурені послабленням карантину в місті Львові

Епідемічна ситуація у Львові не дозволяє послабити карантин на території області. При цьому місто вирішило послабити обмеження, попри вимоги постанови Кабінету міністрів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив у Фейсбуці голова Львівської ОДА Максим Козицький.

За словами Козицького, показники захворюваності на коронавірус у Львові "тримають у заручниках" всю область, адже регіональна комісія з надзвичайних ситуацій не може послабити карантин через високі показники.

"Більш того, хто візьме відповідальність на себе після того, як кількість захворювань різко піде вгору після карантинних послаблень у самому Львові? Львівський міський голова готовий особисто взяти на себе відповідальність, якщо кількість хворих збільшиться?", - написав він.

Зазначимо, останнім часом Львів перший за кількістю нових випадків коронавірусу в країні. Тільки за минулу добу виявили понад 200 нових хворих. Однак, попри ці показники, місцева влада вирішила послабити карантин.

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