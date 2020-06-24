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Новини Коронавірус і карантин
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У Львівській ОДА обурені послабленням карантину в місті Львові

У Львівській ОДА обурені послабленням карантину в місті Львові

Епідемічна ситуація у Львові не дозволяє послабити карантин на території області. При цьому місто вирішило послабити обмеження, попри вимоги постанови Кабінету міністрів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив у Фейсбуці голова Львівської ОДА Максим Козицький.

За словами Козицького, показники захворюваності на коронавірус у Львові "тримають у заручниках" всю область, адже регіональна комісія з надзвичайних ситуацій не може послабити карантин через високі показники.

"Більш того, хто візьме відповідальність на себе після того, як кількість захворювань різко піде вгору після карантинних послаблень у самому Львові? Львівський міський голова готовий особисто взяти на себе відповідальність, якщо кількість хворих збільшиться?", - написав він.

Зазначимо, останнім часом Львів перший за кількістю нових випадків коронавірусу в країні. Тільки за минулу добу виявили понад 200 нових хворих. Однак, попри ці показники, місцева влада вирішила послабити карантин.

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Автор: 

карантин (18172) Львів (3072) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2429)


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Топ коментарі
+4
Та ладно вы уже кричали что Беларусь вся умреь. А там уже пошло все на спад. Тем более уже 5 месяцев карантины. Вы че вообще обкуреные хотите, что ю во львове начались голодные бунты или все должны ехать в польшу от коронаистерии?
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24.06.2020 22:44
+4
і в кацапстані після виступу Ботекса епідемія пішла на спад! Ось що робить Ботекс чудотворний
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24.06.2020 22:46
+3
Конфликт интересов. Мэр опирается на мнение жителей города, а ОГА на команды с Банковой.
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24.06.2020 22:52
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хахахха ракордсмен в Україні по зростанню захворюванності а вони какрантин ослаблюють. Л- логіка
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24.06.2020 22:37 Відповісти
Так бюджет напевне стрімко зменьшується. Карантин був не для того щоб перемогти вірус, а щоб уряд мав час підготуватись для вирішення проблеми. Якщо цього не зроблено, то в карантині сенсу не було і не має.
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24.06.2020 22:42 Відповісти
Карантин для того щоб тобі і твоїм родичам було місце в лікарні
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24.06.2020 22:43 Відповісти
Без апаратів штучної вентиляції легенів не впевнений, що тобі та лікарня допоможе Ти на карантині скільки сидіти зможеш, пів року ще? Рік? В Канаді по-перше готувались до збільшення хворих, по друге тут так само бізнес відкривається і кількість хворих зростає і ніхто його закривати вже не планує, бо бюджет не гумовий. Я до речі весь так званий карантин працював! Бо цей бізнес важливий для економіки і зупиняти його не можна було.
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25.06.2020 01:34 Відповісти
К-ть хворих уже не зростає так, як півтора місяці тому.
На вчора +326. Раніше було і +1000.
Нічого, піпл тащиться: ще два місяці по 2К отримувати можна, нічого не роблячи.

На вчора 7рм від померли:
0-19 - 0 (0,0%)
20-39 =23 (0,3%)
40-59=231 (2,7%)
60-79=2110 (25%)
80+=6085 (72%)
Загалом: 8450 (100%)
https://health-infobase.canada.ca/covid-19/epidemiological-summary-covid-19-cases.html
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25.06.2020 02:29 Відповісти
Ну бачите графіки показують певне зростання після початку відновлення роботи бізнесу. Я в Саскатуні, то тут багато хворих і не було, на відміну від великих міст. В Україні ж зараз по 800 хворих на день, то швидко в гору пішло. По 2 тис в Канаді то так, але ж бюджет зменшується, а в Україні грошей просто не має і по 2 тис баксів ніхто не отримує, то не має іншого виходу як відкривати весь бізнес. Без роботи і грошей довго не протягнеш.
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25.06.2020 04:06 Відповісти
Хворих - в значенні інфікованих.
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25.06.2020 02:30 Відповісти
Та ладно вы уже кричали что Беларусь вся умреь. А там уже пошло все на спад. Тем более уже 5 месяцев карантины. Вы че вообще обкуреные хотите, что ю во львове начались голодные бунты или все должны ехать в польшу от коронаистерии?
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24.06.2020 22:44 Відповісти
і в кацапстані після виступу Ботекса епідемія пішла на спад! Ось що робить Ботекс чудотворний
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24.06.2020 22:46 Відповісти
Во Львовской ОГА возмущены ослаблением карантина в городе Львове - Цензор.НЕТ 8136
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24.06.2020 22:44 Відповісти
Конфликт интересов. Мэр опирается на мнение жителей города, а ОГА на команды с Банковой.
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24.06.2020 22:52 Відповісти
На колени поставили всю Украину, быдло зелёное, потом вся Украина вас поставит на колени, за все, что вы совершили.
Ещё не страшно? Осень скоро, потом зима, народ "жирок" так и не приобрел.
Значит у вас этот "жирок" придет забирать, экспроприировать, нажитое нечестным путем, за счёт народа Украины.
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24.06.2020 23:01 Відповісти
вже було таке за Тимошенко.страхи робили.але тоді до істерії не доводили
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24.06.2020 23:42 Відповісти
Если количество заболевших увеличится - Садового расстрелять, а как иначе?
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24.06.2020 23:46 Відповісти
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24.06.2020 23:56 Відповісти
"Более того, кто возьмет ответственность на себя после того, как количество заболеваний резко пойдет вверх- (((а кто то ему ужо "нашептал" ,что количество должно резко пойти вверх?))) после карантинных послаблений в самом Львове?- в Испании открыли курорты и пляжи и вверх заболеваемость что то не идет ,в Польще не идет в областях граничащих с рашистом не идет .с сябрами.где на карантин хрен ложили не идет...но вот тут должно пойти резко...???
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24.06.2020 23:59 Відповісти
Интересно,а цыгане на львовсеом ж/д вокзале в масках ходят.
Был на вокзале во Львове года 4-5 назад.Там постоянно циганский табор в парке на лавочках.
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25.06.2020 04:33 Відповісти
в какой стране мира нет людей в парках на лавочка,которых, тесли называют цыганским табором и в каких странах мирах ,цыгане носят маски??вирус к цыганам нос не сует??
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25.06.2020 10:44 Відповісти
Помимо приложений и специальных подразделений для отслеживания контактов, существуют также специальные https://www.msn.com/en-us/news/world/the-uk-government-is-in-talks-with-facial-recognition-firms-to-develop-covid-19-immunity-passports/ar-BB12J6It проекты или планы для «карточек иммунитета» , которые можно использовать, например, для регулирования поездок и трудовой деятельности населения. Фактически, ЕС планировал ввести такой европейский сертификат о вакцинации https://off-guardian.org/2020/05/22/report-eu-planning-vaccination-passport-since-2018/ с 2018 года .
Такие «карты прививок», в свою очередь, связаны с всемирной «программой вакцинации» , над которой в настоящее время также ведется работа. Например, американский миллиардер и инвестор в вакцины Билл Гейтс призвал к коронирующей вакцинации https://www.businessinsider.com/bill-gates-14-billion-doses-coronavirus-vaccine-may-be-needed-2020-5 "семи миллиардов человек" . AstraZeneca готовится произвести https://www.sciencealert.com/2-billion-doses-of-oxford-s-potential-coronavirus-vaccine-could-soon-become-available два миллиарда доз все еще непроверенной оксфордской вакцины.
Со стратегической точки зрения такая глобальная программа вакцинации обеспечивает долгосрочный доступ к биологическим системам людей, включая, в частности, иммунную и нервную системы, а также генетическую и репродуктивную системы.
В экономической области сейчас наблюдается всплеск оцифровки и централизации в пользу нескольких технологических компаний, поскольку Американская комиссия национальной безопасности по искусственному интеллекту (NSCAI) во главе с бывшим генеральным директором Google Эриком Шмидтом в 2019 https://thelastamericanvagabond.com/top-news/techno-tyranny-how-us-national-security-state-using-coronavirus-fulfill-orwellian-vision/ году потребовала не отставать от Китая. мочь.
Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, в котором вместе с Фондом Гейтса и Университетом Джона Хопкинса уже были проведены https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/scenario.html учения по пандемии коронавируса «Событие 201», был вовлечен в октябре 2019 года и назвал в этой связи глобальный https://www.youtube.com/watch?v=u5pxhSnDr4U «Великий сброс», чтобы подготовить экономические и социальные структуры для 21-го века.
Между тем, в https://veritasliberabitvos.info/appeal/ открытом письме несколько кардиналов и епископов католической церкви предупредили, что под предлогом коронавируса была вызвана всемирная паника, чтобы ввести «неприемлемые формы глобального надзора и контроля над населением».
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25.06.2020 00:29 Відповісти
Хватит над людьми издеваться... Козлы, карантин вам не боком вылезет, он каждому инициатору этого геноцида в очко влезет...
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25.06.2020 01:10 Відповісти
Цьому козіцику- прівєт ат пріпіздєнта! "Ідді в жопу"
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25.06.2020 07:29 Відповісти
Воля або короновирус.
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25.06.2020 09:33 Відповісти
 
 