Трамп и Дуда обсудили увеличение присутствия американских военных в Польше

Президенты США и Польши Дональд Трамп и Дуда подписали в Белом доме декларацию по содействию Вашингтона в развитии в Польше атомной энергетики и технологии 5G.

Во время совместной пресс-конференции в Белом доме Дуда и Трамп также заявили о возможном увеличении американского военного присутствия в Польше и участие польских специалистов в разработке американцами вакцины, и лекарств против коронавируса, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"В ближайшее время будет подписано соглашение между правительствами США и Польши, которое будет давать возможность начать работу над проектной документации по производству ядерной энергии в нашей стране", - заявил Дуда.

Он добавил, что компании с обеих сторон уже определены и делаются последние согласования по этому поводу.

Трамп подчеркнул, что страны сотрудничают над защитой критически важной инфраструктуры и технологий. "Поэтому, мы подписали совместную декларацию по 5G", - заявил глава Белого дома.

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Трамп отметил, что США "с нетерпением ожидают подписания соглашения о сотрудничестве в сфере обороны". Глава Белого дома отметил, что США будут частично выводить свои войска из Германии. Следовательно, часть из них должна вернуться в США, а другая - переместиться в другие места в Европе, в том числе и в Польшу.

Дуда подтвердил, что стороны говорили о возможности "дальнейшего увеличения присутствия американских войск в Польше". Он подчеркнул, что попросил Трампа не выводить американский контингент из Европы. Президент РП отметил, что Польша готова принять у себя больше американских военнослужащих.

Как известно, визит Дуды в США произошел за четыре дня до президентских выборов в Польше, которые состоятся 28 июня.

Следовательно, в публичном пространстве Польши нередки мнение, что визит в Вашингтон является важным элементом избирательной кампании Дуды, который борется за переизбрание на второй президентский срок.