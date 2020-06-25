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Трамп и Дуда обсудили увеличение присутствия американских военных в Польше

Трамп и Дуда обсудили увеличение присутствия американских военных в Польше

Президенты США и Польши Дональд Трамп и Дуда подписали в Белом доме декларацию по содействию Вашингтона в развитии в Польше атомной энергетики и технологии 5G.

Во время совместной пресс-конференции в Белом доме Дуда и Трамп также заявили о возможном увеличении американского военного присутствия в Польше и участие польских специалистов в разработке американцами вакцины, и лекарств против коронавируса, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"В ближайшее время будет подписано соглашение между правительствами США и Польши, которое будет давать возможность начать работу над проектной документации по производству ядерной энергии в нашей стране", - заявил Дуда.

Он добавил, что компании с обеих сторон уже определены и делаются последние согласования по этому поводу.

Трамп подчеркнул, что страны сотрудничают над защитой критически важной инфраструктуры и технологий. "Поэтому, мы подписали совместную декларацию по 5G", - заявил глава Белого дома.

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Трамп отметил, что США "с нетерпением ожидают подписания соглашения о сотрудничестве в сфере обороны". Глава Белого дома отметил, что США будут частично выводить свои войска из Германии. Следовательно, часть из них должна вернуться в США, а другая - переместиться в другие места в Европе, в том числе и в Польшу.

Дуда подтвердил, что стороны говорили о возможности "дальнейшего увеличения присутствия американских войск в Польше". Он подчеркнул, что попросил Трампа не выводить американский контингент из Европы. Президент РП отметил, что Польша готова принять у себя больше американских военнослужащих.

Как известно, визит Дуды в США произошел за четыре дня до президентских выборов в Польше, которые состоятся 28 июня.

Следовательно, в публичном пространстве Польши нередки мнение, что визит в Вашингтон является важным элементом избирательной кампании Дуды, который борется за переизбрание на второй президентский срок.

Автор: 

Польша (8417) США (26709) Дуда Анджей (758) Трамп Дональд (5275)


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Топ комментарии
+9
У поляков просто есть историческая память, в отличие от ватного говна, которого в Украине еще много, но исторические процессы неизбежны, уродливое создание под названием "раися", будет ликвидировано, народы - от якутов до чеченцев, будут свободны, а "раися" обязательно канет в лету. Перед тем, как исчезнуть навсегда, раисяне выпьют до дна горькую чашу расплаты за грехи предков, а они велики и пощады не будет ни кому.
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25.06.2020 02:13
+4
А мне здаёцца, что эта кумовская тварь уже давно должна висеть за шею с вываленным языком и вылезшими из орбит буркалами. И, естественно, с расслабленными сфинктерами, как бывает в таких случаях.

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25.06.2020 07:19
+4
Поляки молодцы,что занимаются обороной ЕС от московской чумы,а во у нас в Украине до этих пор борются в бывшим Гланокомандующим в угоду Москвы.....https://www.rbc.ua/rus/news/anton-gerashchenko-poroshenko-pyat-let-delal-1593001056.html Антон Геращенко: Порошенко пять лет делал все, чтобы дискредитировать Авакова ...все помнят как партия Яценюка после Майдана рвалась к власти, потом Яценюк Премьер,Аваков Министр МВД,чё то не срослось при делёжки власти...хорошо что ещё Юлю тогда отодвинули. Зеленскому повезло что вся власть в одних руках, вот только Аваков со своей Армией может делать погоду в Украине и сейчас всё делается ,чтобы не было военного переворота,а тут ещё Москва через Медвечука и др кремлёвских пастухов делает свои дела по развалу государства Украина.
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25.06.2020 07:25
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Дуда поїхав до Трампа, а Додон і Додік, - до *****.
Як жартували колись, - "Два міра, - два Шапіра".
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25.06.2020 01:03 Ответить
https://beauty-talking.livejournal.com/551380.html

Трамп и Дуда обсудили увеличение присутствия американских военных в Польше - Цензор.НЕТ 1423
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25.06.2020 01:06 Ответить
Времени мало, шевелите организмом!
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25.06.2020 01:07 Ответить
https://zn.ua/POLITICS/v-sentjabre-rossija-mozhet-vtorhnutsja-v-khersonskuju-oblast-eks-komandujushchij-vs-ssha-v-evrope.html В сентябре Россия может вторгнуться в Херсонскую область - экс-командующий ВС США в Европе
Оккупированный Крым очень важен для России, поэтому уже в сентябре Кремль под приводом «гуманитарного кризиса» может осуществить военное вторжение в Херсонскую область из-за засухи и https://zn.ua/POLITICS/rossiya-skryvaet-istinnye-dannye-o-situacii-s-vodoy-v-krymu-tasheva-356557_.html нехватки воды на полуострове.
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25.06.2020 01:16 Ответить
Ага вже 6 років вторгаються)
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25.06.2020 01:20 Ответить
Кацапыдлу в Германии чевой-то не ндравицца?
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25.06.2020 07:15 Ответить
Воно має на увазі, що як вторглося так і не вилазить,
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25.06.2020 07:22 Ответить
У поляков просто есть историческая память, в отличие от ватного говна, которого в Украине еще много, но исторические процессы неизбежны, уродливое создание под названием "раися", будет ликвидировано, народы - от якутов до чеченцев, будут свободны, а "раися" обязательно канет в лету. Перед тем, как исчезнуть навсегда, раисяне выпьют до дна горькую чашу расплаты за грехи предков, а они велики и пощады не будет ни кому.
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25.06.2020 02:13 Ответить
"от якутов до чеченцев, будут свободны." Но от кого? Это они, что же, сами себя оккупировали, сами себе своих национальных президентов понавыбирали, свои языки, культуру сами себя заставляют продвигать, попереженились перекрёстно, между национальностями. И это всё для того, что бы кануть в лету? Не понимаю вашей позиции. Объясните, с чего Вы делаете такие выводы?
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25.06.2020 11:04 Ответить
Рашистi шампусік випили за Трампа та й на пусті пляшки посідали-куди більше вводити.
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25.06.2020 02:17 Ответить
НУ А ШО?
https://www.facebook.com/yuliya.tolmachova/videos/4009709982435725/

https://www.facebook.com/yuliya.tolmachova/videos/4011010732305650/

Ещё одна раскатанная утром 20-го позиция

Трамп и Дуда обсудили увеличение присутствия американских военных в Польше - Цензор.НЕТ 5598
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25.06.2020 02:56 Ответить
Перечень документов жителям ДНР для пересечения линии разграничения
1.Военный билет ДНР
2.Паспорт РФ （при наличии）
3.Наградной список знаками отличия ДНР
4.Список личного состава последнего места службы （гражданство,номер телефона）
5.Завещание.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
=))
это про того черта с документами=))
Трамп и Дуда обсудили увеличение присутствия американских военных в Польше - Цензор.НЕТ 6738
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25.06.2020 03:06 Ответить
Ну що, чекаємо. Дуже скоро Зеленський запропонує змінити однострій ВСУ.
Трамп и Дуда обсудили увеличение присутствия американских военных в Польше - Цензор.НЕТ 3335
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25.06.2020 06:58 Ответить
А мне здаёцца, что эта кумовская тварь уже давно должна висеть за шею с вываленным языком и вылезшими из орбит буркалами. И, естественно, с расслабленными сфинктерами, как бывает в таких случаях.

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25.06.2020 07:19 Ответить
Хазяїн Вовіка і корєфан Тимошенко?- Не сміши.
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25.06.2020 07:48 Ответить
то ж Петін кореш
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25.06.2020 08:25 Ответить
Поляки молодцы,что занимаются обороной ЕС от московской чумы,а во у нас в Украине до этих пор борются в бывшим Гланокомандующим в угоду Москвы.....https://www.rbc.ua/rus/news/anton-gerashchenko-poroshenko-pyat-let-delal-1593001056.html Антон Геращенко: Порошенко пять лет делал все, чтобы дискредитировать Авакова ...все помнят как партия Яценюка после Майдана рвалась к власти, потом Яценюк Премьер,Аваков Министр МВД,чё то не срослось при делёжки власти...хорошо что ещё Юлю тогда отодвинули. Зеленскому повезло что вся власть в одних руках, вот только Аваков со своей Армией может делать погоду в Украине и сейчас всё делается ,чтобы не было военного переворота,а тут ещё Москва через Медвечука и др кремлёвских пастухов делает свои дела по развалу государства Украина.
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25.06.2020 07:25 Ответить
Отвечая на вопрос, какой сигнал Вашингтон подает России, выводя часть своих войск из Германии и собираясь некоторых из них передислоцировать в Польшу, Дональд Трамп назвал это решение "очень сильным сигналом" Москве.
https://www.dw.com/ru/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB-%D1%84%D1%80%D0%B3-%D0%B2-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D1%83-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/a-53933534 https://www.dw.com/ru/трамп-обвинил-фрг-в-многомиллиардных-закупках-энергоресурсов-у-россии/a-53933534
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25.06.2020 15:20 Ответить
 
 