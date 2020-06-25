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Польща (8246) США (20972) Дуда (732) Трамп (4267)

Трамп і Дуда обговорили збільшення присутності американських військових у Польщі

Трамп і Дуда обговорили збільшення присутності американських військових у Польщі

Президенти США і Польщі Дональд Трамп і Анджей Дуда підписали в Білому домі декларацію щодо сприяння Вашингтона в розвитку в Польщі атомної енергетики і технології 5G.

Під час спільної пресконференції в Білому домі Дуда та Трамп також заявили про можливе збільшення американської військової присутності в Польщі та участь польських фахівців у розробці американцями вакцини і ліків проти коронавірусу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Найближчим часом буде підписано угоду між урядами США та Польщі, яка даватиме можливість розпочати роботу над проєктною документацією щодо виробництва ядерної енергії у нашій країні", - заявив Дуда.

Він додав, що компанії з обох сторін вже визначено і робляться останні узгодження з цього приводу.

Трамп підкреслив, що країни співпрацюють у захисті критично важливої інфраструктури і технологій. "Тому ми підписали спільну декларацію щодо 5G", - заявив глава Білого дому.

Також читайте: США хочуть перекинути до Польщі 2 000 військових, - ЗМІ

Трамп зазначив, що США "з нетерпінням очікують на підписання угоди про співпрацю у сфері оборони". Глава Білого дому зауважив, що США частково виводитимуть свої війська з Німеччини. Відтак, частина з них має повернутися до США, а інша – переміститися до інших місць у Європі, зокрема і до Польщі.

Дуда підтвердив, що сторони говорили про можливість "подальшого збільшення присутності американських військ у Польщі". Він зауважив, що попросив Трампа не виводити американський контингент з Європи. Президент РП зауважив, що Польща готова прийняти в себе більше американських військовослужбовців.

Як відомо, візит Дуди до США відбувся за чотири дні до президентських виборів у Польщі, які відбудуться 28 червня.

Так, у публічному просторі Польщі непоодинокою є думка, що візит до Вашингтона є важливим елементом виборчої кампанії Дуди, який бореться за переобрання на другу президентську каденцію.

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Топ коментарі
+9
У поляков просто есть историческая память, в отличие от ватного говна, которого в Украине еще много, но исторические процессы неизбежны, уродливое создание под названием "раися", будет ликвидировано, народы - от якутов до чеченцев, будут свободны, а "раися" обязательно канет в лету. Перед тем, как исчезнуть навсегда, раисяне выпьют до дна горькую чашу расплаты за грехи предков, а они велики и пощады не будет ни кому.
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25.06.2020 02:13
+4
А мне здаёцца, что эта кумовская тварь уже давно должна висеть за шею с вываленным языком и вылезшими из орбит буркалами. И, естественно, с расслабленными сфинктерами, как бывает в таких случаях.

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25.06.2020 07:19
+4
Поляки молодцы,что занимаются обороной ЕС от московской чумы,а во у нас в Украине до этих пор борются в бывшим Гланокомандующим в угоду Москвы.....https://www.rbc.ua/rus/news/anton-gerashchenko-poroshenko-pyat-let-delal-1593001056.html Антон Геращенко: Порошенко пять лет делал все, чтобы дискредитировать Авакова ...все помнят как партия Яценюка после Майдана рвалась к власти, потом Яценюк Премьер,Аваков Министр МВД,чё то не срослось при делёжки власти...хорошо что ещё Юлю тогда отодвинули. Зеленскому повезло что вся власть в одних руках, вот только Аваков со своей Армией может делать погоду в Украине и сейчас всё делается ,чтобы не было военного переворота,а тут ещё Москва через Медвечука и др кремлёвских пастухов делает свои дела по развалу государства Украина.
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25.06.2020 07:25
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Дуда поїхав до Трампа, а Додон і Додік, - до *****.
Як жартували колись, - "Два міра, - два Шапіра".
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25.06.2020 01:03 Відповісти
https://beauty-talking.livejournal.com/551380.html

Трамп и Дуда обсудили увеличение присутствия американских военных в Польше - Цензор.НЕТ 1423
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25.06.2020 01:06 Відповісти
Времени мало, шевелите организмом!
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25.06.2020 01:07 Відповісти
https://zn.ua/POLITICS/v-sentjabre-rossija-mozhet-vtorhnutsja-v-khersonskuju-oblast-eks-komandujushchij-vs-ssha-v-evrope.html В сентябре Россия может вторгнуться в Херсонскую область - экс-командующий ВС США в Европе
Оккупированный Крым очень важен для России, поэтому уже в сентябре Кремль под приводом «гуманитарного кризиса» может осуществить военное вторжение в Херсонскую область из-за засухи и https://zn.ua/POLITICS/rossiya-skryvaet-istinnye-dannye-o-situacii-s-vodoy-v-krymu-tasheva-356557_.html нехватки воды на полуострове.
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25.06.2020 01:16 Відповісти
Ага вже 6 років вторгаються)
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25.06.2020 01:20 Відповісти
Кацапыдлу в Германии чевой-то не ндравицца?
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25.06.2020 07:15 Відповісти
Воно має на увазі, що як вторглося так і не вилазить,
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25.06.2020 07:22 Відповісти
У поляков просто есть историческая память, в отличие от ватного говна, которого в Украине еще много, но исторические процессы неизбежны, уродливое создание под названием "раися", будет ликвидировано, народы - от якутов до чеченцев, будут свободны, а "раися" обязательно канет в лету. Перед тем, как исчезнуть навсегда, раисяне выпьют до дна горькую чашу расплаты за грехи предков, а они велики и пощады не будет ни кому.
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25.06.2020 02:13 Відповісти
"от якутов до чеченцев, будут свободны." Но от кого? Это они, что же, сами себя оккупировали, сами себе своих национальных президентов понавыбирали, свои языки, культуру сами себя заставляют продвигать, попереженились перекрёстно, между национальностями. И это всё для того, что бы кануть в лету? Не понимаю вашей позиции. Объясните, с чего Вы делаете такие выводы?
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25.06.2020 11:04 Відповісти
Рашистi шампусік випили за Трампа та й на пусті пляшки посідали-куди більше вводити.
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25.06.2020 02:17 Відповісти
НУ А ШО?
https://www.facebook.com/yuliya.tolmachova/videos/4009709982435725/

https://www.facebook.com/yuliya.tolmachova/videos/4011010732305650/

Ещё одна раскатанная утром 20-го позиция

Трамп и Дуда обсудили увеличение присутствия американских военных в Польше - Цензор.НЕТ 5598
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25.06.2020 02:56 Відповісти
Перечень документов жителям ДНР для пересечения линии разграничения
1.Военный билет ДНР
2.Паспорт РФ （при наличии）
3.Наградной список знаками отличия ДНР
4.Список личного состава последнего места службы （гражданство,номер телефона）
5.Завещание.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
=))
это про того черта с документами=))
Трамп и Дуда обсудили увеличение присутствия американских военных в Польше - Цензор.НЕТ 6738
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25.06.2020 03:06 Відповісти
Ну що, чекаємо. Дуже скоро Зеленський запропонує змінити однострій ВСУ.
Трамп и Дуда обсудили увеличение присутствия американских военных в Польше - Цензор.НЕТ 3335
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25.06.2020 06:58 Відповісти
А мне здаёцца, что эта кумовская тварь уже давно должна висеть за шею с вываленным языком и вылезшими из орбит буркалами. И, естественно, с расслабленными сфинктерами, как бывает в таких случаях.

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25.06.2020 07:19 Відповісти
Хазяїн Вовіка і корєфан Тимошенко?- Не сміши.
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25.06.2020 07:48 Відповісти
то ж Петін кореш
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25.06.2020 08:25 Відповісти
Поляки молодцы,что занимаются обороной ЕС от московской чумы,а во у нас в Украине до этих пор борются в бывшим Гланокомандующим в угоду Москвы.....https://www.rbc.ua/rus/news/anton-gerashchenko-poroshenko-pyat-let-delal-1593001056.html Антон Геращенко: Порошенко пять лет делал все, чтобы дискредитировать Авакова ...все помнят как партия Яценюка после Майдана рвалась к власти, потом Яценюк Премьер,Аваков Министр МВД,чё то не срослось при делёжки власти...хорошо что ещё Юлю тогда отодвинули. Зеленскому повезло что вся власть в одних руках, вот только Аваков со своей Армией может делать погоду в Украине и сейчас всё делается ,чтобы не было военного переворота,а тут ещё Москва через Медвечука и др кремлёвских пастухов делает свои дела по развалу государства Украина.
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25.06.2020 07:25 Відповісти
Отвечая на вопрос, какой сигнал Вашингтон подает России, выводя часть своих войск из Германии и собираясь некоторых из них передислоцировать в Польшу, Дональд Трамп назвал это решение "очень сильным сигналом" Москве.
https://www.dw.com/ru/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB-%D1%84%D1%80%D0%B3-%D0%B2-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D1%83-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/a-53933534 https://www.dw.com/ru/трамп-обвинил-фрг-в-многомиллиардных-закупках-энергоресурсов-у-россии/a-53933534
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25.06.2020 15:20 Відповісти
 
 