США хочуть перекинути до Польщі 2 000 військових, - ЗМІ
Сполучені Штати планують відправити до Польщі 2 тисячі військовослужбовців - удвічі більше, ніж це планувалося раніше.
Про це повідомляють джерела польського видання Dziennik Gazeta Prawna, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
За інформацією видання, під час візиту до США президента Польщі Анджея Дуди 24 червня і переговорів з президентом Дональдом Трампом буде оголошено про збільшення американської присутності в Польщі.
Йдеться про дві тисячі американських військовослужбовців, а не одну тисячу, як про це інформувалося раніше, перенесення до Польщі командування п’ятого корпусу ЗС США зі штату Кентуккі, а також 30 бойових літаків літаків F-16 з Німеччини.
Крім того, під час зустрічі Дуда-Трамп буде поінформовано про передачу Польщі п’яти американських транспортних літаків C-130 Hercules, які вже використовувалися американською армією. Крім того, йтиме мова про готовність Польщі купити у США бойові гелікоптери Boeing AH-64 Apache або Bell AH-1Z Viper.
Під час зустрічі Дуди і Трампа підніматиметься також питання американського кредиту на будівництво АЕС в Польщі.
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А Рейгана чего вспоминать? Он был республиканцем.
Дедушка в деменции - это моё личное мнение. Какие доказательства? Вы решили, что я хочу Вас в чём-то убедить?
Я украинец, мне нужен сильный союзник - США, и я не собираюсь рассказывать американцам какого президента избирать, но леваков не люблю.
https://youtu.be/2WwFDktA3Cc?t=100
Якщо точніше - після капітулянтських заяв Зеленського про війну на Донбасі Захід вже не розраховує на Україну як на бар"єр між Європою і Ордою і зараз ставки робляться на прикордонні з нею держави, які і отримуватимуть усе необхідне для оборони.
2000 вояк с зарплатой 2500-3000$////
литовцев таких не знаю..
Також на зустрічі буде підписано угоду Defence Cooperation Act, що регулює правила, за якими американці будуть працювати у Польщі. Для цього Польщі буде передано п'ять вживаних, але новіших, ніж використані польськими ВПС, транспортних літаків C-130 Hercules.
За даними видання, https://mil.in.ua/uk/tag/polscha/ Польща скоро заявить про намір купити в США бойові вертольоти. Очікується, що це будуть AH-64 Apache або Bell AH-1Z Viper.
Зараз контингент США у Польщі складає близько 5 тисяч військовослужбовців.