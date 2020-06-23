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США хочуть перекинути до Польщі 2 000 військових, - ЗМІ

США хочуть перекинути до Польщі 2 000 військових, - ЗМІ

Сполучені Штати планують відправити до Польщі 2 тисячі військовослужбовців - удвічі більше, ніж це планувалося раніше.

Про це повідомляють джерела польського видання Dziennik Gazeta Prawna, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

За інформацією видання, під час візиту до США президента Польщі Анджея Дуди 24 червня і переговорів з президентом Дональдом Трампом буде оголошено про збільшення американської присутності в Польщі.

Йдеться про дві тисячі американських військовослужбовців, а не одну тисячу, як про це інформувалося раніше, перенесення до Польщі командування п’ятого корпусу ЗС США зі штату Кентуккі, а також 30 бойових літаків літаків F-16 з Німеччини.

Крім того, під час зустрічі Дуда-Трамп буде поінформовано про передачу Польщі п’яти американських транспортних літаків C-130 Hercules, які вже використовувалися американською армією. Крім того, йтиме мова про готовність Польщі купити у США бойові гелікоптери Boeing AH-64 Apache або Bell AH-1Z Viper.

Під час зустрічі Дуди і Трампа підніматиметься також питання американського кредиту на будівництво АЕС в Польщі.

Читайте також: Присутність сил США зросла в Польщі, країнах Балтії, Румунії, - Столтенберг

Автор: 

Польща (8500) США (22840)


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Топ коментарі
+13
при Байдене, надеюсь, будут стоять в Конотопе..))
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23.06.2020 18:49
+11
********** пуцькін
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23.06.2020 18:47
+8
Нет, ещё не допинделся ящё. Допиндится когда розвалит Росию !
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23.06.2020 19:09
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********** пуцькін
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23.06.2020 18:47 Відповісти
Нет, ещё не допинделся ящё. Допиндится когда розвалит Росию !
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23.06.2020 19:09 Відповісти
при Байдене, надеюсь, будут стоять в Конотопе..))
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23.06.2020 18:49 Відповісти
Дедушка старенький, в деменции уже. Вы считаете, что демократы-леваки будут жёстко отвечать путиской шайке?
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23.06.2020 18:56 Відповісти
О том, что дедушка старенький в деменции..)) О Рейгане вспомните...А так да - 7 бригад с дальностью до 1500 км заставят задуматься *****..
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23.06.2020 20:11 Відповісти
Я могу вспомнить много людей которые в старости сохранили здравый рассудок, но этот - в деменции.
А Рейгана чего вспоминать? Он был республиканцем.
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23.06.2020 20:18 Відповісти
если Байден в деменции и у вас есть доказательства - почему это еще отсутствует в республиканцев..))
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23.06.2020 20:21 Відповісти
Когда Вы в последний раз просматривали американские сми, которые сочувствуют республиканцам?
Дедушка в деменции - это моё личное мнение. Какие доказательства? Вы решили, что я хочу Вас в чём-то убедить?
Я украинец, мне нужен сильный союзник - США, и я не собираюсь рассказывать американцам какого президента избирать, но леваков не люблю.
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23.06.2020 20:37 Відповісти
Какие ваши доказательства..(с))) Дедушка старенький, в деменции уже...(с) см. выше..
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23.06.2020 20:43 Відповісти
та то таке.. главное, чтобы чтобы все было в Конотопе..))
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23.06.2020 20:50 Відповісти
Не доказательство, так, чисто поржать)
https://youtu.be/2WwFDktA3Cc?t=100
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23.06.2020 20:57 Відповісти
За всіма протестами що наразі відбувається в США стоять демократи, вважаєте що вони посилюють США? Все змішалось в домі..., так Трамп республіканець низького сорту, але і Макейн був республіканцем. От чесно не розумію, чого більшість вважає що Байден краще?
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23.06.2020 20:51 Відповісти
В прессе есть,что он уже забывается.Его взгляд часто падает на пол.Когда он кажется близким, он отступает или ведет в новом направлении и теряет контроль над своими словами.Но главное,что американцы его дважды бортанули на президентских,как слабака.
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23.06.2020 22:36 Відповісти
а Зюзя?
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23.06.2020 18:57 Відповісти
які будуть з цікавістю спостерігати, як ***** відновлює СРСР в колишніх кордонах
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23.06.2020 18:52 Відповісти
***** своими действиями усиливает НАТО. Интересно - оно думало, что будет как-то иначе?
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23.06.2020 18:53 Відповісти
Тому Польща і боїться ******* як чорт ладана.
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23.06.2020 19:02 Відповісти
Російську імперію взагалі знищили під нуль, на частині земель якась незрозуміла *********, яку навіть з вісімки вигнали.
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23.06.2020 19:06 Відповісти
Я думаю по Волге договорятся !
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23.06.2020 19:06 Відповісти
И вишенка на торт: планируемые управляемые термоядерные бомбы мощностью до 1 мт будут размещены на всех типах истребителей 5-го поколения. Эти истребители уже базируются в Польше (пока без бомб, но уже скоро будут и с ними). Ждём Штатовские гостинцы для Ху*ла и в Украине.
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23.06.2020 18:58 Відповісти
Ф35 на вооружение ВВС Польши еще не стоят. Вроде бы с 2026 года.
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23.06.2020 21:15 Відповісти
Я разве только об F-35 написал? Уточняю: F-15, F-16, F-22, F-35. 4+ и 5-е поколение.
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23.06.2020 22:09 Відповісти
Сори, не так понял тебя. "на всех типах истребителей 5-го поколения. Эти истребители уже базируются в Польше" - по этому и решил, что ты написал именно за пятое поколение, а это только ф35.
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24.06.2020 08:52 Відповісти
Хочу трохи вгамувати вашу радість від того, що штати вдвічі збільшують військовий контингент у Польщі. Це може свідчити про те, що вони, штати, достоменно знають про найближчу розширену військову операцію русні проти України і таким чином захищають кордони НАТО.

Якщо точніше - після капітулянтських заяв Зеленського про війну на Донбасі Захід вже не розраховує на Україну як на бар"єр між Європою і Ордою і зараз ставки робляться на прикордонні з нею держави, які і отримуватимуть усе необхідне для оборони.
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23.06.2020 19:01 Відповісти
Очмоб.
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23.06.2020 19:03 Відповісти
нещодавно стратегічні бомбери B1 Lancer за підтримки наших ВПС пройшли до Дніпра і далі у сторону Криматорія, так хто там що думає і кого залишає наодинці?
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23.06.2020 19:08 Відповісти
Перекидуються війська для спротиву нападу\диверсій не на Україну, а на НАТО. У цьому і є різниця! Якщо русня відкрито введе свої війська, вони через деякий час можуть межуватися з кордонами Польщі, наприклад.
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23.06.2020 19:15 Відповісти
ага звісно і тренувальні польоти стратегічної авіації США( на хвилинку це ж не якісь винищувачі) з нашими літаками над Україною то є від нічого робити, ну то обмежились би кордонами країн НАТО
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23.06.2020 19:23 Відповісти
С каждым днём все радостнее жить!
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23.06.2020 19:09 Відповісти
очень весомый аргумент для защиты нато от россии!
2000 вояк с зарплатой 2500-3000$////
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23.06.2020 19:15 Відповісти
Кацап, а ти сам то готов надеть кирзачи и идти дохнуть за срюзький мир или только отсиженной жопой на ольгинской скамейке поелозить?
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23.06.2020 23:50 Відповісти
Потому что Польша готова платить за присутствие американских войск. Только на базу американской танковой дивизии намерены потратить $2 миллиарда. Остается надеяться что вся эта компания "Америка введи" не за счет дотаций ЕС.
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23.06.2020 19:22 Відповісти
Чому? Знову бажаєте бачити московські танки в Литві?
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23.06.2020 20:54 Відповісти
если пишет кацап- то да..
литовцев таких не знаю..
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23.06.2020 21:00 Відповісти
Подумаешь. Мы утят в Рашку тысячами отправляем, а это не какие-то там F-16.
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23.06.2020 19:27 Відповісти
Згідно з планами, до Польщі має прибути до двох тисяч американських військових, а не, як передбачалося раніше, до тисячі. Польщі також буде передано командування V корпусом армії США з Кентуккі. Є також план, щоб з Німеччини до Польщі перебазувалися близько 30 американських F-16.
Також на зустрічі буде підписано угоду Defence Cooperation Act, що регулює правила, за якими американці будуть працювати у Польщі. Для цього Польщі буде передано п'ять вживаних, але новіших, ніж використані польськими ВПС, транспортних літаків C-130 Hercules.
За даними видання, https://mil.in.ua/uk/tag/polscha/ Польща скоро заявить про намір купити в США бойові вертольоти. Очікується, що це будуть AH-64 Apache або Bell AH-1Z Viper.
Зараз контингент США у Польщі складає близько 5 тисяч військовослужбовців.
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23.06.2020 19:50 Відповісти
Чим більше американських військових на нашому західному кордоні тим краще.
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23.06.2020 20:08 Відповісти
,Один американець може легко перевести в розряд 200 як мінімум 20 русотерористів.Так що новина добра!
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23.06.2020 20:34 Відповісти
Получается, что Трамп делает все вопреки байкам болтона - перекрывает Северный поток. перебрасывет войска к границам московии, поставляет в Украину оружие - вопреки Байдену/Обаме
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23.06.2020 23:50 Відповісти
Вонючая русня обосралась от такой новости
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23.06.2020 23:51 Відповісти
пусть США лучше перебросят в Украину 2 000 военных на постоянной основе, а лучше все 20 000 тыс. где то под Полтавой либо Харьков.
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24.06.2020 04:05 Відповісти
 
 