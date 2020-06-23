США хочуть перекинути до Польщі 2 000 військових, - ЗМІ

Сполучені Штати планують відправити до Польщі 2 тисячі військовослужбовців - удвічі більше, ніж це планувалося раніше.

Про це повідомляють джерела польського видання Dziennik Gazeta Prawna, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

За інформацією видання, під час візиту до США президента Польщі Анджея Дуди 24 червня і переговорів з президентом Дональдом Трампом буде оголошено про збільшення американської присутності в Польщі.

Йдеться про дві тисячі американських військовослужбовців, а не одну тисячу, як про це інформувалося раніше, перенесення до Польщі командування п’ятого корпусу ЗС США зі штату Кентуккі, а також 30 бойових літаків літаків F-16 з Німеччини.

Крім того, під час зустрічі Дуда-Трамп буде поінформовано про передачу Польщі п’яти американських транспортних літаків C-130 Hercules, які вже використовувалися американською армією. Крім того, йтиме мова про готовність Польщі купити у США бойові гелікоптери Boeing AH-64 Apache або Bell AH-1Z Viper.

Під час зустрічі Дуди і Трампа підніматиметься також питання американського кредиту на будівництво АЕС в Польщі.

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