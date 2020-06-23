США хотят перебросить в Польшу 2 000 военных, - СМИ
Соединенные Штаты планируют отправить в Польшу 2 тысячи военнослужащих - вдвое больше, чем было запланировано ранее.
Об этом сообщают источники польского издания Dziennik Gazeta Prawna, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
По информации издания, во время визита в США президента Польши Анджея Дуды 24 июня и переговоров с президентом Дональдом Трампом будет объявлено об увеличении американского присутствия в Польше.
Речь идет о двух тысячах американских военнослужащих, а не одной тысяче, как об этом информировали ранее. Также планируется перенос в Польшу командования пятого корпуса ВС США из штата Кентукки, и переброска туда 30 боевых самолетов самолетов F-16 из Германии.
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Кроме того, во время встречи Дуда-Трамп сообщат о передаче Польше пяти американских транспортных самолетов C-130 Hercules, которые уже использовались американской армией. Кроме того, будет идти речь о готовности Польши купить в США боевые вертолеты Boeing AH-64 Apache или Bell AH-1Z Viper.
Во время встречи Дуды и Трампа также поднимут вопрос об американском кредите на строительство АЭС в Польше.
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А Рейгана чего вспоминать? Он был республиканцем.
Дедушка в деменции - это моё личное мнение. Какие доказательства? Вы решили, что я хочу Вас в чём-то убедить?
Я украинец, мне нужен сильный союзник - США, и я не собираюсь рассказывать американцам какого президента избирать, но леваков не люблю.
https://youtu.be/2WwFDktA3Cc?t=100
Якщо точніше - після капітулянтських заяв Зеленського про війну на Донбасі Захід вже не розраховує на Україну як на бар"єр між Європою і Ордою і зараз ставки робляться на прикордонні з нею держави, які і отримуватимуть усе необхідне для оборони.
2000 вояк с зарплатой 2500-3000$////
литовцев таких не знаю..
Також на зустрічі буде підписано угоду Defence Cooperation Act, що регулює правила, за якими американці будуть працювати у Польщі. Для цього Польщі буде передано п'ять вживаних, але новіших, ніж використані польськими ВПС, транспортних літаків C-130 Hercules.
За даними видання, https://mil.in.ua/uk/tag/polscha/ Польща скоро заявить про намір купити в США бойові вертольоти. Очікується, що це будуть AH-64 Apache або Bell AH-1Z Viper.
Зараз контингент США у Польщі складає близько 5 тисяч військовослужбовців.