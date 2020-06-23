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США хотят перебросить в Польшу 2 000 военных, - СМИ

США хотят перебросить в Польшу 2 000 военных, - СМИ

Соединенные Штаты планируют отправить в Польшу 2 тысячи военнослужащих - вдвое больше, чем было запланировано ранее.

Об этом сообщают источники польского издания Dziennik Gazeta Prawna, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По информации издания, во время визита в США президента Польши Анджея Дуды 24 июня и переговоров с президентом Дональдом Трампом будет объявлено об увеличении американского присутствия в Польше.

Речь идет о двух тысячах американских военнослужащих, а не одной тысяче, как об этом информировали ранее. Также планируется перенос в Польшу командования пятого корпуса ВС США из штата Кентукки, и переброска туда 30 боевых самолетов самолетов F-16 из Германии.

Читайте на Цензор.НЕТ: Присутствие сил США выросло в Польше, странах Балтии, Румынии, - Столтенберг

Кроме того, во время встречи Дуда-Трамп сообщат о передаче Польше пяти американских транспортных самолетов C-130 Hercules, которые уже использовались американской армией. Кроме того, будет идти речь о готовности Польши купить в США боевые вертолеты Boeing AH-64 Apache или Bell AH-1Z Viper.

Во время встречи Дуды и Трампа также поднимут вопрос об американском кредите на строительство АЭС в Польше.

Также на Цензор.НЕТ: Путин обвинил Польшу в начале Второй мировой войны, Варшава говорит об искажении истории

Автор: 

Польша (8412) США (26672)


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Топ комментарии
+13
при Байдене, надеюсь, будут стоять в Конотопе..))
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23.06.2020 18:49
+11
********** пуцькін
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23.06.2020 18:47
+8
Нет, ещё не допинделся ящё. Допиндится когда розвалит Росию !
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23.06.2020 19:09
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********** пуцькін
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23.06.2020 18:47 Ответить
Нет, ещё не допинделся ящё. Допиндится когда розвалит Росию !
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23.06.2020 19:09 Ответить
при Байдене, надеюсь, будут стоять в Конотопе..))
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23.06.2020 18:49 Ответить
Дедушка старенький, в деменции уже. Вы считаете, что демократы-леваки будут жёстко отвечать путиской шайке?
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23.06.2020 18:56 Ответить
О том, что дедушка старенький в деменции..)) О Рейгане вспомните...А так да - 7 бригад с дальностью до 1500 км заставят задуматься *****..
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23.06.2020 20:11 Ответить
Я могу вспомнить много людей которые в старости сохранили здравый рассудок, но этот - в деменции.
А Рейгана чего вспоминать? Он был республиканцем.
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23.06.2020 20:18 Ответить
если Байден в деменции и у вас есть доказательства - почему это еще отсутствует в республиканцев..))
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23.06.2020 20:21 Ответить
Когда Вы в последний раз просматривали американские сми, которые сочувствуют республиканцам?
Дедушка в деменции - это моё личное мнение. Какие доказательства? Вы решили, что я хочу Вас в чём-то убедить?
Я украинец, мне нужен сильный союзник - США, и я не собираюсь рассказывать американцам какого президента избирать, но леваков не люблю.
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23.06.2020 20:37 Ответить
Какие ваши доказательства..(с))) Дедушка старенький, в деменции уже...(с) см. выше..
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23.06.2020 20:43 Ответить
та то таке.. главное, чтобы чтобы все было в Конотопе..))
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23.06.2020 20:50 Ответить
Не доказательство, так, чисто поржать)
https://youtu.be/2WwFDktA3Cc?t=100
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23.06.2020 20:57 Ответить
За всіма протестами що наразі відбувається в США стоять демократи, вважаєте що вони посилюють США? Все змішалось в домі..., так Трамп республіканець низького сорту, але і Макейн був республіканцем. От чесно не розумію, чого більшість вважає що Байден краще?
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23.06.2020 20:51 Ответить
В прессе есть,что он уже забывается.Его взгляд часто падает на пол.Когда он кажется близким, он отступает или ведет в новом направлении и теряет контроль над своими словами.Но главное,что американцы его дважды бортанули на президентских,как слабака.
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23.06.2020 22:36 Ответить
а Зюзя?
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23.06.2020 18:57 Ответить
які будуть з цікавістю спостерігати, як ***** відновлює СРСР в колишніх кордонах
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23.06.2020 18:52 Ответить
***** своими действиями усиливает НАТО. Интересно - оно думало, что будет как-то иначе?
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23.06.2020 18:53 Ответить
Тому Польща і боїться ******* як чорт ладана.
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23.06.2020 19:02 Ответить
Російську імперію взагалі знищили під нуль, на частині земель якась незрозуміла *********, яку навіть з вісімки вигнали.
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23.06.2020 19:06 Ответить
Я думаю по Волге договорятся !
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23.06.2020 19:06 Ответить
И вишенка на торт: планируемые управляемые термоядерные бомбы мощностью до 1 мт будут размещены на всех типах истребителей 5-го поколения. Эти истребители уже базируются в Польше (пока без бомб, но уже скоро будут и с ними). Ждём Штатовские гостинцы для Ху*ла и в Украине.
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23.06.2020 18:58 Ответить
Ф35 на вооружение ВВС Польши еще не стоят. Вроде бы с 2026 года.
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23.06.2020 21:15 Ответить
Я разве только об F-35 написал? Уточняю: F-15, F-16, F-22, F-35. 4+ и 5-е поколение.
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23.06.2020 22:09 Ответить
Сори, не так понял тебя. "на всех типах истребителей 5-го поколения. Эти истребители уже базируются в Польше" - по этому и решил, что ты написал именно за пятое поколение, а это только ф35.
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24.06.2020 08:52 Ответить
Хочу трохи вгамувати вашу радість від того, що штати вдвічі збільшують військовий контингент у Польщі. Це може свідчити про те, що вони, штати, достоменно знають про найближчу розширену військову операцію русні проти України і таким чином захищають кордони НАТО.

Якщо точніше - після капітулянтських заяв Зеленського про війну на Донбасі Захід вже не розраховує на Україну як на бар"єр між Європою і Ордою і зараз ставки робляться на прикордонні з нею держави, які і отримуватимуть усе необхідне для оборони.
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23.06.2020 19:01 Ответить
Очмоб.
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23.06.2020 19:03 Ответить
нещодавно стратегічні бомбери B1 Lancer за підтримки наших ВПС пройшли до Дніпра і далі у сторону Криматорія, так хто там що думає і кого залишає наодинці?
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23.06.2020 19:08 Ответить
Перекидуються війська для спротиву нападу\диверсій не на Україну, а на НАТО. У цьому і є різниця! Якщо русня відкрито введе свої війська, вони через деякий час можуть межуватися з кордонами Польщі, наприклад.
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23.06.2020 19:15 Ответить
ага звісно і тренувальні польоти стратегічної авіації США( на хвилинку це ж не якісь винищувачі) з нашими літаками над Україною то є від нічого робити, ну то обмежились би кордонами країн НАТО
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23.06.2020 19:23 Ответить
С каждым днём все радостнее жить!
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23.06.2020 19:09 Ответить
очень весомый аргумент для защиты нато от россии!
2000 вояк с зарплатой 2500-3000$////
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23.06.2020 19:15 Ответить
Кацап, а ти сам то готов надеть кирзачи и идти дохнуть за срюзький мир или только отсиженной жопой на ольгинской скамейке поелозить?
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23.06.2020 23:50 Ответить
Потому что Польша готова платить за присутствие американских войск. Только на базу американской танковой дивизии намерены потратить $2 миллиарда. Остается надеяться что вся эта компания "Америка введи" не за счет дотаций ЕС.
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23.06.2020 19:22 Ответить
Чому? Знову бажаєте бачити московські танки в Литві?
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23.06.2020 20:54 Ответить
если пишет кацап- то да..
литовцев таких не знаю..
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23.06.2020 21:00 Ответить
Подумаешь. Мы утят в Рашку тысячами отправляем, а это не какие-то там F-16.
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23.06.2020 19:27 Ответить
Згідно з планами, до Польщі має прибути до двох тисяч американських військових, а не, як передбачалося раніше, до тисячі. Польщі також буде передано командування V корпусом армії США з Кентуккі. Є також план, щоб з Німеччини до Польщі перебазувалися близько 30 американських F-16.
Також на зустрічі буде підписано угоду Defence Cooperation Act, що регулює правила, за якими американці будуть працювати у Польщі. Для цього Польщі буде передано п'ять вживаних, але новіших, ніж використані польськими ВПС, транспортних літаків C-130 Hercules.
За даними видання, https://mil.in.ua/uk/tag/polscha/ Польща скоро заявить про намір купити в США бойові вертольоти. Очікується, що це будуть AH-64 Apache або Bell AH-1Z Viper.
Зараз контингент США у Польщі складає близько 5 тисяч військовослужбовців.
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23.06.2020 19:50 Ответить
Чим більше американських військових на нашому західному кордоні тим краще.
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23.06.2020 20:08 Ответить
,Один американець може легко перевести в розряд 200 як мінімум 20 русотерористів.Так що новина добра!
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23.06.2020 20:34 Ответить
Получается, что Трамп делает все вопреки байкам болтона - перекрывает Северный поток. перебрасывет войска к границам московии, поставляет в Украину оружие - вопреки Байдену/Обаме
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23.06.2020 23:50 Ответить
Вонючая русня обосралась от такой новости
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23.06.2020 23:51 Ответить
пусть США лучше перебросят в Украину 2 000 военных на постоянной основе, а лучше все 20 000 тыс. где то под Полтавой либо Харьков.
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24.06.2020 04:05 Ответить
 
 