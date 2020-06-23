США хотят перебросить в Польшу 2 000 военных, - СМИ

Соединенные Штаты планируют отправить в Польшу 2 тысячи военнослужащих - вдвое больше, чем было запланировано ранее.

Об этом сообщают источники польского издания Dziennik Gazeta Prawna, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По информации издания, во время визита в США президента Польши Анджея Дуды 24 июня и переговоров с президентом Дональдом Трампом будет объявлено об увеличении американского присутствия в Польше.

Речь идет о двух тысячах американских военнослужащих, а не одной тысяче, как об этом информировали ранее. Также планируется перенос в Польшу командования пятого корпуса ВС США из штата Кентукки, и переброска туда 30 боевых самолетов самолетов F-16 из Германии.

Читайте на Цензор.НЕТ: Присутствие сил США выросло в Польше, странах Балтии, Румынии, - Столтенберг

Кроме того, во время встречи Дуда-Трамп сообщат о передаче Польше пяти американских транспортных самолетов C-130 Hercules, которые уже использовались американской армией. Кроме того, будет идти речь о готовности Польши купить в США боевые вертолеты Boeing AH-64 Apache или Bell AH-1Z Viper.

Во время встречи Дуды и Трампа также поднимут вопрос об американском кредите на строительство АЭС в Польше.

Также на Цензор.НЕТ: Путин обвинил Польшу в начале Второй мировой войны, Варшава говорит об искажении истории