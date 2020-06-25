Беларусь отказывается выдавать Украине банкира Братко, связанного с окружением Януковича

Власти Беларуси отказывается выдавать Украине банкира из окружения Януковича, бывшего председателя правления банка "Киевская Русь" Виктора Братко. Его подозревают в выводе 44 миллионов долларов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Радио Свобода".

В августе 2016 Братко объявили в международный розыск в связи с уголовными делами против него в Украине. Летом 2018 его задержали в Беларуси, но через несколько месяцев отпустили, предоставив статус беженца.

В одном из решений украинского суда отмечается, что Беларусь предоставила ему статус беженца из-за того, что в Украине его якобы преследуют по политическим мотивам. Поэтому Интерпол также удалил его из списка международного розыска.

Сейчас суд обязал следствие завершить расследование против Братко, которое длится уже более 4 лет. Его же адвокаты не рассказывают, где именно он живет и чем занимается в Беларуси.

Виктора Братко подозревают в том, что он продал два офисных здания в Киеве и Львове, которые были внесены в банк в качестве залога. Продажу он совершил за день до того, как в банке была введена временная администрация.

Сам банк "Киевская Русь" часто связывали с главой "Нафтогаза" при Януковиче Евгении Бакулине и тогдашним министром энергетики Юрием Бойко. Банк активно наращивал активы при президентстве Януковича, а впоследствии выяснилось, что в нем были зарегистрированы все счета "Нафтогаза".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главному конкуренту Лукашенко на выборах Бабарико и его сыну предъявили уголовное обвинение. Оба взяты под стражу