Беларусь отказывается выдавать Украине банкира Братко, связанного с окружением Януковича
Власти Беларуси отказывается выдавать Украине банкира из окружения Януковича, бывшего председателя правления банка "Киевская Русь" Виктора Братко. Его подозревают в выводе 44 миллионов долларов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Радио Свобода".
В августе 2016 Братко объявили в международный розыск в связи с уголовными делами против него в Украине. Летом 2018 его задержали в Беларуси, но через несколько месяцев отпустили, предоставив статус беженца.
В одном из решений украинского суда отмечается, что Беларусь предоставила ему статус беженца из-за того, что в Украине его якобы преследуют по политическим мотивам. Поэтому Интерпол также удалил его из списка международного розыска.
Сейчас суд обязал следствие завершить расследование против Братко, которое длится уже более 4 лет. Его же адвокаты не рассказывают, где именно он живет и чем занимается в Беларуси.
Виктора Братко подозревают в том, что он продал два офисных здания в Киеве и Львове, которые были внесены в банк в качестве залога. Продажу он совершил за день до того, как в банке была введена временная администрация.
Сам банк "Киевская Русь" часто связывали с главой "Нафтогаза" при Януковиче Евгении Бакулине и тогдашним министром энергетики Юрием Бойко. Банк активно наращивал активы при президентстве Януковича, а впоследствии выяснилось, что в нем были зарегистрированы все счета "Нафтогаза".
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Нужна проукраинская власть!
Даже такой кровожадный человек как я против смертной казни сейчас - хватит этим ********* и их безнаказанности!
Бульбаши они чмуры - рабы москвы беспрекословно по указанию кремля ещё и злостно арестовывают неугодных кацапам лапотной ********* украинцев.
Других мыслей про наших правохренителей не появляется.
Об этом сообщает "УНН" со ссылкой на адвоката Коломойского Владимира Лысенко.
По словам юриста, заявление об уголовном правонарушении было подано после обнародования народным депутатом Андреем Деркачем пленок, из которых стали очевидны нарушения при национализации "ПриватБанка".
Лысенко уточнил, по каким статьям открыто дело.
"Коломойский решил обратиться с заявлением, в котором ставился вопрос о привлечении к уголовной ответственности высших должностных лиц по ч.2 ст.206 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации), ч.2 ст.209 (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем), ст.231 (незаконный сбор с целью использования или использование сведений, составляющих коммерческую тайну) и ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК", - сказал адвокат.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/390072-sud_postanovil_otkrytj_delo_protiv_poroshenko_gontarevoj_i_rohkovoj_po_halobe_kolomojskogo