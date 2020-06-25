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Беларусь отказывается выдавать Украине банкира Братко, связанного с окружением Януковича

Беларусь отказывается выдавать Украине банкира Братко, связанного с окружением Януковича

Власти Беларуси отказывается выдавать Украине банкира из окружения Януковича, бывшего председателя правления банка "Киевская Русь" Виктора Братко. Его подозревают в выводе 44 миллионов долларов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Радио Свобода".

В августе 2016 Братко объявили в международный розыск в связи с уголовными делами против него в Украине. Летом 2018 его задержали в Беларуси, но через несколько месяцев отпустили, предоставив статус беженца.

В одном из решений украинского суда отмечается, что Беларусь предоставила ему статус беженца из-за того, что в Украине его якобы преследуют по политическим мотивам. Поэтому Интерпол также удалил его из списка международного розыска.

Сейчас суд обязал следствие завершить расследование против Братко, которое длится уже более 4 лет. Его же адвокаты не рассказывают, где именно он живет и чем занимается в Беларуси.

Виктора Братко подозревают в том, что он продал два офисных здания в Киеве и Львове, которые были внесены в банк в качестве залога. Продажу он совершил за день до того, как в банке была введена временная администрация.

Сам банк "Киевская Русь" часто связывали с главой "Нафтогаза" при Януковиче Евгении Бакулине и тогдашним министром энергетики Юрием Бойко. Банк активно наращивал активы при президентстве Януковича, а впоследствии выяснилось, что в нем были зарегистрированы все счета "Нафтогаза".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главному конкуренту Лукашенко на выборах Бабарико и его сыну предъявили уголовное обвинение. Оба взяты под стражу

Автор: 

банки (1935) Беларусь (7893)


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Топ комментарии
+16
Ось вам ще "братська" влада, яка прикриває українських злочинців. Можливо нам треба офіційно змінити свої дипломатичні відносини з цією державою?
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25.06.2020 05:20
+8
Полу-колония паРаши бывшее государство Беларусь по указанию кремлёвских фашистов )(уйла нагло отказывается выдавать Украине банкира- бандита Братко, связанного с преступным окружением сбежавшего в паРашу кровавого ЗЭКА Янука...
Бульбаши они чмуры - рабы москвы беспрекословно по указанию кремля ещё и злостно арестовывают неугодных кацапам лапотной ********* украинцев.
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25.06.2020 06:17
+7
А наш Осел Оманский собрался туда с официальным визитом!
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25.06.2020 06:37
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Ось вам ще "братська" влада, яка прикриває українських злочинців. Можливо нам треба офіційно змінити свої дипломатичні відносини з цією державою?
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25.06.2020 05:20 Ответить
Не понимаю, почему все подгорают. Лично я против, чтобы крупные преступники попадали в руки зебилов-малоросов. Они их используют исключительно в целях личной выгоды, либо, в прогибе перед ху"лом, идут на обмен непонятно на кого.

Нужна проукраинская власть!
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25.06.2020 06:56 Ответить
А может "самому справедливому" украинскому суду и прокуратуре никто не верит? Венедиктовна и памятнику Родина Мать подозрение в проституции предъявит если позвонят "откуда надо и кто надо"...
Даже такой кровожадный человек как я против смертной казни сейчас - хватит этим ********* и их безнаказанности!
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25.06.2020 07:21 Ответить
Банкир уже отбашлял белоруской фемиде. наши правоохренители конечно возмущены,шили дело,тратили время для того что бы обменять их на денежные знаки и такой облом. или кто то сомневается, что этот штемп был бы отпущен?
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25.06.2020 09:48 Ответить
Полу-колония паРаши бывшее государство Беларусь по указанию кремлёвских фашистов )(уйла нагло отказывается выдавать Украине банкира- бандита Братко, связанного с преступным окружением сбежавшего в паРашу кровавого ЗЭКА Янука...
Бульбаши они чмуры - рабы москвы беспрекословно по указанию кремля ещё и злостно арестовывают неугодных кацапам лапотной ********* украинцев.
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25.06.2020 06:17 Ответить
Интерпол тоже куплено, рабы, параши, гагагаггагагагагаагага
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25.06.2020 08:01 Ответить
У тебя парад в Севастополе, а ты тут чмурями разбрасываешься в адрес других народов, и коррупции по горло и без беглого банкира, ты хоть под ногами подмети.
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25.06.2020 09:49 Ответить
не шевели губами, шмара підорашівська - під шконку і нишкни там, а то кацапом тхне на весь форум.
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25.06.2020 11:18 Ответить
А наш Осел Оманский собрался туда с официальным визитом!
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25.06.2020 06:37 Ответить
А зачем его забирать? Чтоб тут отпустить?
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25.06.2020 06:48 Ответить
Ага,сперва банкира а потом его деньги)колхозу тоже деньги нужны!
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25.06.2020 07:14 Ответить
Блин, в ГенПрокуратуре видать давно жирных премий не было, а тут нарисовался терпила с бабками, вроде как многими забытый. Ему уже видать и суму назвали, чтобы его из розыска сняли и снова о нем забыли - шоб он сравнил с теми деньгами, которые он белорусам за крышу платит. Маркетинговый ход это сейчас называется.
Других мыслей про наших правохренителей не появляется.
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25.06.2020 07:25 Ответить
Печерский районный суд Киева отреагировал на жалобу адвоката олигарха Игоря Коломойского и постановил открыть уголовное производства в отношении бывшего президента Петра Порошенко, экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой и ее заместителя Екатерины Рожковой.

Об этом сообщает "УНН" со ссылкой на адвоката Коломойского Владимира Лысенко.

По словам юриста, заявление об уголовном правонарушении было подано после обнародования народным депутатом Андреем Деркачем пленок, из которых стали очевидны нарушения при национализации "ПриватБанка".

Лысенко уточнил, по каким статьям открыто дело.

"Коломойский решил обратиться с заявлением, в котором ставился вопрос о привлечении к уголовной ответственности высших должностных лиц по ч.2 ст.206 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации), ч.2 ст.209 (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем), ст.231 (незаконный сбор с целью использования или использование сведений, составляющих коммерческую тайну) и ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК", - сказал адвокат.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/390072-sud_postanovil_otkrytj_delo_protiv_poroshenko_gontarevoj_i_rohkovoj_po_halobe_kolomojskogo
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25.06.2020 07:44 Ответить
Да пускай Братко остаётся Беларуси. Украине нужен хозяйственник Лукашенко!
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25.06.2020 07:53 Ответить
?
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25.06.2020 08:21 Ответить
Ай-яй-яй, кто-то из прокуроров не заработает. Так бы выдали, его бы Венедиктова обилетила и жил спокойно.
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25.06.2020 08:23 Ответить
А зачем он нам? С нашим правосудием как на рыбалке, поцеловать и отпустить.
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25.06.2020 08:28 Ответить
шо у нас спортивная, так точно так!
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25.06.2020 15:59 Ответить
 
 