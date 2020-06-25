Білорусь відмовляється видавати Україні банкіра Братка, пов'язаного з оточенням Януковича

Влада Білорусі відмовляється видавати Україні банкіра з оточення Януковича, колишнього голову правління банку "Київська Русь" Віктора Братка. Його підозрюють у виведенні 44 мільйонів доларів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Радіо Свобода".

У серпні 2016 року Братка оголосили в міжнародний розшук у зв'язку з кримінальними справами проти нього в Україні. Влітку 2018 року його затримали в Білорусі, але через кілька місяців відпустили, надавши статус біженця.

В одному з рішень українського суду зазначається, що Білорусь надала йому статус біженця через те, що в Україні його нібито переслідують за політичними мотивами. Тому Інтерпол також видалив його зі списку міжнародного розшуку.

Нині суд зобов'язав слідство завершити розслідування проти Братка, яке триває вже більш як 4 роки. Його ж адвокати не розповідають, де саме він живе і чим займається в Білорусі.

Віктора Братка підозрюють у тому, що він продав дві офісні будівлі в Києві та Львові, які були внесені в банк як застава. Продаж він здійснив за день до того, як у банку була введена тимчасова адміністрація.

Сам банк "Київська Русь" часто пов'язували з головою "Нафтогазу" при Януковичі Євгеном Бакуліним і тодішнім міністром енергетики Юрієм Бойком. Банк активно нарощував активи за президентства Януковича, а згодом з'ясувалося, що в ньому були зареєстровані всі рахунки "Нафтогазу".

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