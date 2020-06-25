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Білорусь відмовляється видавати Україні банкіра Братка, пов'язаного з оточенням Януковича

Білорусь відмовляється видавати Україні банкіра Братка, пов'язаного з оточенням Януковича

Влада Білорусі відмовляється видавати Україні банкіра з оточення Януковича, колишнього голову правління банку "Київська Русь" Віктора Братка. Його підозрюють у виведенні 44 мільйонів доларів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Радіо Свобода".

У серпні 2016 року Братка оголосили в міжнародний розшук у зв'язку з кримінальними справами проти нього в Україні. Влітку 2018 року його затримали в Білорусі, але через кілька місяців відпустили, надавши статус біженця.

В одному з рішень українського суду зазначається, що Білорусь надала йому статус біженця через те, що в Україні його нібито переслідують за політичними мотивами. Тому Інтерпол також видалив його зі списку міжнародного розшуку.

Нині суд зобов'язав слідство завершити розслідування проти Братка, яке триває вже більш як 4 роки. Його ж адвокати не розповідають, де саме він живе і чим займається в Білорусі.

Віктора Братка підозрюють у тому, що він продав дві офісні будівлі в Києві та Львові, які були внесені в банк як застава. Продаж він здійснив за день до того, як у банку була введена тимчасова адміністрація.

Сам банк "Київська Русь" часто пов'язували з головою "Нафтогазу" при Януковичі Євгеном Бакуліним і тодішнім міністром енергетики Юрієм Бойком. Банк активно нарощував активи за президентства Януковича, а згодом з'ясувалося, що в ньому були зареєстровані всі рахунки "Нафтогазу".

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Топ коментарі
+16
Ось вам ще "братська" влада, яка прикриває українських злочинців. Можливо нам треба офіційно змінити свої дипломатичні відносини з цією державою?
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25.06.2020 05:20
+8
Полу-колония паРаши бывшее государство Беларусь по указанию кремлёвских фашистов )(уйла нагло отказывается выдавать Украине банкира- бандита Братко, связанного с преступным окружением сбежавшего в паРашу кровавого ЗЭКА Янука...
Бульбаши они чмуры - рабы москвы беспрекословно по указанию кремля ещё и злостно арестовывают неугодных кацапам лапотной ********* украинцев.
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25.06.2020 06:17
+7
А наш Осел Оманский собрался туда с официальным визитом!
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25.06.2020 06:37
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Ось вам ще "братська" влада, яка прикриває українських злочинців. Можливо нам треба офіційно змінити свої дипломатичні відносини з цією державою?
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25.06.2020 05:20 Відповісти
Не понимаю, почему все подгорают. Лично я против, чтобы крупные преступники попадали в руки зебилов-малоросов. Они их используют исключительно в целях личной выгоды, либо, в прогибе перед ху"лом, идут на обмен непонятно на кого.

Нужна проукраинская власть!
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25.06.2020 06:56 Відповісти
А может "самому справедливому" украинскому суду и прокуратуре никто не верит? Венедиктовна и памятнику Родина Мать подозрение в проституции предъявит если позвонят "откуда надо и кто надо"...
Даже такой кровожадный человек как я против смертной казни сейчас - хватит этим ********* и их безнаказанности!
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25.06.2020 07:21 Відповісти
Банкир уже отбашлял белоруской фемиде. наши правоохренители конечно возмущены,шили дело,тратили время для того что бы обменять их на денежные знаки и такой облом. или кто то сомневается, что этот штемп был бы отпущен?
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25.06.2020 09:48 Відповісти
Полу-колония паРаши бывшее государство Беларусь по указанию кремлёвских фашистов )(уйла нагло отказывается выдавать Украине банкира- бандита Братко, связанного с преступным окружением сбежавшего в паРашу кровавого ЗЭКА Янука...
Бульбаши они чмуры - рабы москвы беспрекословно по указанию кремля ещё и злостно арестовывают неугодных кацапам лапотной ********* украинцев.
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25.06.2020 06:17 Відповісти
Интерпол тоже куплено, рабы, параши, гагагаггагагагагаагага
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25.06.2020 08:01 Відповісти
У тебя парад в Севастополе, а ты тут чмурями разбрасываешься в адрес других народов, и коррупции по горло и без беглого банкира, ты хоть под ногами подмети.
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25.06.2020 09:49 Відповісти
не шевели губами, шмара підорашівська - під шконку і нишкни там, а то кацапом тхне на весь форум.
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25.06.2020 11:18 Відповісти
А наш Осел Оманский собрался туда с официальным визитом!
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25.06.2020 06:37 Відповісти
А зачем его забирать? Чтоб тут отпустить?
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25.06.2020 06:48 Відповісти
Ага,сперва банкира а потом его деньги)колхозу тоже деньги нужны!
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25.06.2020 07:14 Відповісти
Блин, в ГенПрокуратуре видать давно жирных премий не было, а тут нарисовался терпила с бабками, вроде как многими забытый. Ему уже видать и суму назвали, чтобы его из розыска сняли и снова о нем забыли - шоб он сравнил с теми деньгами, которые он белорусам за крышу платит. Маркетинговый ход это сейчас называется.
Других мыслей про наших правохренителей не появляется.
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25.06.2020 07:25 Відповісти
Печерский районный суд Киева отреагировал на жалобу адвоката олигарха Игоря Коломойского и постановил открыть уголовное производства в отношении бывшего президента Петра Порошенко, экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой и ее заместителя Екатерины Рожковой.

Об этом сообщает "УНН" со ссылкой на адвоката Коломойского Владимира Лысенко.

По словам юриста, заявление об уголовном правонарушении было подано после обнародования народным депутатом Андреем Деркачем пленок, из которых стали очевидны нарушения при национализации "ПриватБанка".

Лысенко уточнил, по каким статьям открыто дело.

"Коломойский решил обратиться с заявлением, в котором ставился вопрос о привлечении к уголовной ответственности высших должностных лиц по ч.2 ст.206 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации), ч.2 ст.209 (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем), ст.231 (незаконный сбор с целью использования или использование сведений, составляющих коммерческую тайну) и ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК", - сказал адвокат.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/390072-sud_postanovil_otkrytj_delo_protiv_poroshenko_gontarevoj_i_rohkovoj_po_halobe_kolomojskogo
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25.06.2020 07:44 Відповісти
Да пускай Братко остаётся Беларуси. Украине нужен хозяйственник Лукашенко!
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25.06.2020 07:53 Відповісти
?
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25.06.2020 08:21 Відповісти
Ай-яй-яй, кто-то из прокуроров не заработает. Так бы выдали, его бы Венедиктова обилетила и жил спокойно.
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25.06.2020 08:23 Відповісти
А зачем он нам? С нашим правосудием как на рыбалке, поцеловать и отпустить.
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25.06.2020 08:28 Відповісти
шо у нас спортивная, так точно так!
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25.06.2020 15:59 Відповісти
 
 