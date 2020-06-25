Білорусь відмовляється видавати Україні банкіра Братка, пов'язаного з оточенням Януковича
Влада Білорусі відмовляється видавати Україні банкіра з оточення Януковича, колишнього голову правління банку "Київська Русь" Віктора Братка. Його підозрюють у виведенні 44 мільйонів доларів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Радіо Свобода".
У серпні 2016 року Братка оголосили в міжнародний розшук у зв'язку з кримінальними справами проти нього в Україні. Влітку 2018 року його затримали в Білорусі, але через кілька місяців відпустили, надавши статус біженця.
В одному з рішень українського суду зазначається, що Білорусь надала йому статус біженця через те, що в Україні його нібито переслідують за політичними мотивами. Тому Інтерпол також видалив його зі списку міжнародного розшуку.
Нині суд зобов'язав слідство завершити розслідування проти Братка, яке триває вже більш як 4 роки. Його ж адвокати не розповідають, де саме він живе і чим займається в Білорусі.
Віктора Братка підозрюють у тому, що він продав дві офісні будівлі в Києві та Львові, які були внесені в банк як застава. Продаж він здійснив за день до того, як у банку була введена тимчасова адміністрація.
Сам банк "Київська Русь" часто пов'язували з головою "Нафтогазу" при Януковичі Євгеном Бакуліним і тодішнім міністром енергетики Юрієм Бойком. Банк активно нарощував активи за президентства Януковича, а згодом з'ясувалося, що в ньому були зареєстровані всі рахунки "Нафтогазу".
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Нужна проукраинская власть!
Даже такой кровожадный человек как я против смертной казни сейчас - хватит этим ********* и их безнаказанности!
Бульбаши они чмуры - рабы москвы беспрекословно по указанию кремля ещё и злостно арестовывают неугодных кацапам лапотной ********* украинцев.
Других мыслей про наших правохренителей не появляется.
Об этом сообщает "УНН" со ссылкой на адвоката Коломойского Владимира Лысенко.
По словам юриста, заявление об уголовном правонарушении было подано после обнародования народным депутатом Андреем Деркачем пленок, из которых стали очевидны нарушения при национализации "ПриватБанка".
Лысенко уточнил, по каким статьям открыто дело.
"Коломойский решил обратиться с заявлением, в котором ставился вопрос о привлечении к уголовной ответственности высших должностных лиц по ч.2 ст.206 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации), ч.2 ст.209 (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем), ст.231 (незаконный сбор с целью использования или использование сведений, составляющих коммерческую тайну) и ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК", - сказал адвокат.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/390072-sud_postanovil_otkrytj_delo_protiv_poroshenko_gontarevoj_i_rohkovoj_po_halobe_kolomojskogo