1 414 2
Украинский игрок НБА Лень заболел COVID-19
У украинского игрока американской баскетбольной команды "Сакраменто Кингс" Алексея Леня обнаружили коронавирус.
Об этом Лень сообщил в Instagram, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера я сдал тест в Сакраменто и получил положительный результат", - написал он.
Украинец в истории Instagram поблагодарил специалистов клуба за оперативную диагностику и подчеркнул, что уже отправился на самоизоляцию.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Бомжи не болеют!