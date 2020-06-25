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Украинский игрок НБА Лень заболел COVID-19

Украинский игрок НБА Лень заболел COVID-19

У украинского игрока американской баскетбольной команды "Сакраменто Кингс" Алексея Леня обнаружили коронавирус.

Об этом Лень сообщил в Instagram, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера я сдал тест в Сакраменто и получил положительный результат", - написал он.

Украинец в истории Instagram поблагодарил специалистов клуба за оперативную диагностику и подчеркнул, что уже отправился на самоизоляцию.

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И что характерно...
Бомжи не болеют!
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25.06.2020 10:05 Ответить
і що характерно ні депутати, ні актори, ні спортсмени від ковіду не вмирають
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25.06.2020 10:14 Ответить
 
 