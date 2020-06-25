22 медработника психоневрологического интерната в Славянске заразились COVID-19, - ОГА

В психоневрологическом интернате Славянска Донецкой области зафиксирована вспышка COVID-19 среди персонала, инфицированы 22 медработника.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"+23 новых случая COVID-19 лабораторно подтвердили в течение суток 24 июня в Донецкой области - 1 в Краматорске, 22 - в Славянске. В Краматорске - 53-летняя женщина, прибывшая из-за границы, в Славянске - медработники психоневрологического интерната (65-летний мужчина и 21 женщина - 35, 38, 38, 39, 39, 41,42, 43, 44, 44, 44, 44, 50, 50, 51, 51, 54, 55, 56, 62, 70 лет)", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится обследование всего персонала и пациентов медучреждения.

Все заболевшие в интернате - из числа контактных лиц, у которых наличие коронавируса было подтверждено ранее.

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