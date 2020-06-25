22 медработника психоневрологического интерната в Славянске заразились COVID-19, - ОГА
В психоневрологическом интернате Славянска Донецкой области зафиксирована вспышка COVID-19 среди персонала, инфицированы 22 медработника.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
"+23 новых случая COVID-19 лабораторно подтвердили в течение суток 24 июня в Донецкой области - 1 в Краматорске, 22 - в Славянске. В Краматорске - 53-летняя женщина, прибывшая из-за границы, в Славянске - медработники психоневрологического интерната (65-летний мужчина и 21 женщина - 35, 38, 38, 39, 39, 41,42, 43, 44, 44, 44, 44, 50, 50, 51, 51, 54, 55, 56, 62, 70 лет)", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводится обследование всего персонала и пациентов медучреждения.
Все заболевшие в интернате - из числа контактных лиц, у которых наличие коронавируса было подтверждено ранее.
Пожалуйста, подождите...
Сьогодні багатьох людей (перевізників, продавців і навіть поліцейських, охоронців, медиків тощо) фактично взяли у заручники та шантажують грошима: будеш діяти згідно з наказом чи внутрішнім розпорядженням (носити маску, кошмарити людей тощо) - отримаєш премію, не будеш - залишишся без зарплатні та засобів до існування та ще й оштрафують на додачу. Ті, хто кілька місяців не отримував зарплатню через "карантин", живучи при цьому в звичайних умовах від зарплатні до зарплатні, вимушені погодитись на такі умови, і насправді мені дуже важко їх критикувати, бо втрата роботи зараз призведе до дуже сумних наслідків. Це така собі грошова "голка", залежність, якою дуже впевнено та нахабно користуються.
До того ж вони вважають, що це тимчасово, "доки вірус не зникне". Але змушений їх розчарувати: це не тимчасово, це назавжди! Особливо якщо нічого не робити та просто погоджуватись. І не тільки тому, що віруси нікуди не зникають, а завжди живуть серед нас. Ще ніколи в історії раба не було випущено на волю тільки тому, що він цього просто дуже сильно чекав та багато про це мріяв. Тому що у панів інші плани на його життя.
Хоча, що цікаво, деякі з них "не на камеру" кажуть, що вже не можуть дочекатися, коли той "дурний карантин" закінчиться, а вони зможуть зняти з себе маски та перчатки, які ніяк не впливають на поширення вірусів, проте вже призводять до проблем зі здоров'ям.
На жаль, у більшості з цих залежних, заляканих людей (в першу чергу не вірусом, а ймовірністю померти від голоду, якщо в них заберуть гроші) вже виник синдром того самого заручника або так званий стокгольмський синдром, коли вони обирають підтримати терористів, а не тих, хто бореться із ними (а сьогодні цими терористами є організатори надшкідливого з будь-якого кута зору карантину). І перші ладні задушити борців із злом, із очевидно злочинними та нелюдськими постановами, називаючи їх злочинцями і навіть вбивцями, бо вони маску не одягли, а не політиків, які лише наживаються на неіснуючій епідемії, видимість якої створюють фальшивими тестами, розкрадаючи мільярди з "Фонду на боротьбу з коронавірусом" і не тільки з нього.
Замість того, щоб відстоювати елементарні конституційні права разом та посадити за грати тих, хто на це заслуговує.