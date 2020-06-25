ГБР лжет, что Януковичу сообщили о подозрении в госизмене, - адвокат Сердюк

Адвокатское объединение Aver Lex, представляющее интересы экс-президента Украины Виктора Януковича, называют лживой информацию о вручении их клиенту подозрения в совершении государственной измены, и считают это попыткой отвести от себя волну негатива за закрытие дел против пятого президента Украины Петра Порошенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Aver Lex.

"Государственное бюро расследований лжет относительно того, что Виктору Януковичу было сообщено о подозрении в государственной измене путем совершения действий, направленных на подрыв суверенитета и обороноспособности Украины. Никаких уведомлений вручено не было", - заявил адвокат Виталий Сердюк.

По словам адвоката, ГБР вызывало Януковича 23 июня для допроса, куда прибыли представители экс-президента.

"Мы, как адвокаты, представляющие интересы Виктора Януковича, прибыли в указанное в повестке время в ГБР. Привезли пакет документов об уважительности причин неявки самого Клиента. И еще раз напомнили представителю ведомства, что, поскольку Виктор Янукович официально получил временное убежище и пребывает на территории РФ по общеизвестному адресу, все документы должны вручаться ему исключительно в порядке международной правовой помощи", - рассказал адвокат.

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Сердюк также добавил, что, вероятно, подобная провокация ГБР осуществляется для того, чтобы перебить информационную волну негатива в адрес ведомства из-за закрытия ими ряда дел против Порошенко.

"Мы задокументировали новость ГБР о якобы уведомлении Виктора Януковича о подозрении и готовим соответствующий иск об опровержении недостоверной информации в суд", - отметил адвокат.

Как сообщалось, 24 июня Государственного бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, двум бывшим министрам обороны страны Дмитрию Саламатину и Павлу Лебедеву.