ГБР лжет, что Януковичу сообщили о подозрении в госизмене, - адвокат Сердюк
Адвокатское объединение Aver Lex, представляющее интересы экс-президента Украины Виктора Януковича, называют лживой информацию о вручении их клиенту подозрения в совершении государственной измены, и считают это попыткой отвести от себя волну негатива за закрытие дел против пятого президента Украины Петра Порошенко.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Aver Lex.
"Государственное бюро расследований лжет относительно того, что Виктору Януковичу было сообщено о подозрении в государственной измене путем совершения действий, направленных на подрыв суверенитета и обороноспособности Украины. Никаких уведомлений вручено не было", - заявил адвокат Виталий Сердюк.
По словам адвоката, ГБР вызывало Януковича 23 июня для допроса, куда прибыли представители экс-президента.
"Мы, как адвокаты, представляющие интересы Виктора Януковича, прибыли в указанное в повестке время в ГБР. Привезли пакет документов об уважительности причин неявки самого Клиента. И еще раз напомнили представителю ведомства, что, поскольку Виктор Янукович официально получил временное убежище и пребывает на территории РФ по общеизвестному адресу, все документы должны вручаться ему исключительно в порядке международной правовой помощи", - рассказал адвокат.
Сердюк также добавил, что, вероятно, подобная провокация ГБР осуществляется для того, чтобы перебить информационную волну негатива в адрес ведомства из-за закрытия ими ряда дел против Порошенко.
"Мы задокументировали новость ГБР о якобы уведомлении Виктора Януковича о подозрении и готовим соответствующий иск об опровержении недостоверной информации в суд", - отметил адвокат.
Как сообщалось, 24 июня Государственного бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, двум бывшим министрам обороны страны Дмитрию Саламатину и Павлу Лебедеву.
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Подельники Яныка из ГБР на публике изображают непредвзятых.
если ЖОПОблок не визжит, значит это тухлый ЦИРК.
А до этого времени Янык будет в полной безопасности - путин будет показывать нашей 5-й колонне, что все, мол, кто мне помогает, получат от меня защиту.
Так что Янукович в полной безопасности.
С оружием убирать?Но его из зоны АТО/ООС уже много на руках, и что же?В новостях скорее читаю как его пробуют продать или про бытовуху с ним, применять его против действующей власти почти не пробуют.
Извините, но в революционный путь мне верится слабо. С одной стороны хотелось бы, с другой стороны в стране нет даже нормальной политсилы, которая готова поддержать или возглавить такого рода протест. Если ошибаюсь, то назовите таковую.