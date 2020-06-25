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Сердюк (47) Янукович (29984) ГБР (2812)

ГБР лжет, что Януковичу сообщили о подозрении в госизмене, - адвокат Сердюк

ГБР лжет, что Януковичу сообщили о подозрении в госизмене, - адвокат Сердюк

Адвокатское объединение Aver Lex, представляющее интересы экс-президента Украины Виктора Януковича, называют лживой информацию о вручении их клиенту подозрения в совершении государственной измены, и считают это попыткой отвести от себя волну негатива за закрытие дел против пятого президента Украины Петра Порошенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Aver Lex.

"Государственное бюро расследований лжет относительно того, что Виктору Януковичу было сообщено о подозрении в государственной измене путем совершения действий, направленных на подрыв суверенитета и обороноспособности Украины. Никаких уведомлений вручено не было", - заявил адвокат Виталий Сердюк.

По словам адвоката, ГБР вызывало Януковича 23 июня для допроса, куда прибыли представители экс-президента.

"Мы, как адвокаты, представляющие интересы Виктора Януковича, прибыли в указанное в повестке время в ГБР. Привезли пакет документов об уважительности причин неявки самого Клиента. И еще раз напомнили представителю ведомства, что, поскольку Виктор Янукович официально получил временное убежище и пребывает на территории РФ по общеизвестному адресу, все документы должны вручаться ему исключительно в порядке международной правовой помощи", - рассказал адвокат.

Читайте также: Сообщено о подозрении в госизмене Януковичу, а также экс-министрам обороны Саламатину и Лебедеву, - ГБР

Сердюк также добавил, что, вероятно, подобная провокация ГБР осуществляется для того, чтобы перебить информационную волну негатива в адрес ведомства из-за закрытия ими ряда дел против Порошенко.

"Мы задокументировали новость ГБР о якобы уведомлении Виктора Януковича о подозрении и готовим соответствующий иск об опровержении недостоверной информации в суд", - отметил адвокат.

Как сообщалось, 24 июня Государственного бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, двум бывшим министрам обороны страны Дмитрию Саламатину и Павлу Лебедеву.
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Топ комментарии
+9
Вполне возможно.
Подельники Яныка из ГБР на публике изображают непредвзятых.
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25.06.2020 11:06
+6
Кто бы сомневался, зашквары гбр каждый день.
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25.06.2020 11:04
+5
А я бы не удивился...
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25.06.2020 11:04
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А я бы не удивился...
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25.06.2020 11:04 Ответить
Кто бы сомневался, зашквары гбр каждый день.
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25.06.2020 11:04 Ответить
Вполне возможно.
Подельники Яныка из ГБР на публике изображают непредвзятых.
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25.06.2020 11:06 Ответить
Тупо пиарчик для пресси. Но даже тут подвел вродженний идиотизм.
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25.06.2020 11:21 Ответить
Тут більше ніж піар. Вони, брешучи про справу по Янику, хочуть показати, що нейтральні і готові судити як Порошенко, так і Янека.
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25.06.2020 11:24 Ответить
ну я же сразу сказал:
если ЖОПОблок не визжит, значит это тухлый ЦИРК.
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25.06.2020 11:08 Ответить
этого адвоката давно надо за яйца подвесить,а янык скоро получит свое,путлеру свидетели не нужны
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25.06.2020 11:12 Ответить
Янык может получить только тогда, когда путину будет угрожать арест.
А до этого времени Янык будет в полной безопасности - путин будет показывать нашей 5-й колонне, что все, мол, кто мне помогает, получат от меня защиту.
Так что Янукович в полной безопасности.
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25.06.2020 11:48 Ответить
Эти юридические конторы есть паразиты на теле Украины - вредители, ибо обеспечивают безнаказанность коррупционерам, казнокрадам, оборотням и врагам Украины.
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25.06.2020 11:15 Ответить
Согласен. Но и они не "от себя" действуют, а именно столько, сколько им позволено законодательством.
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25.06.2020 11:20 Ответить
По криминальному кодексу портнова посадить казнокрада, коррупционера и сепаратиста не возможно. КК портнова это по сути государственный переворот, ибо закон начал служить казнокрадам и коррупционерам - олигархам, но не народу, а это антиконституционно!
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25.06.2020 11:33 Ответить
Для начала неплохо, чтобы вообще, в целом, законы работали. От КК до КЗОТа. Тогда и не нужно будет никакое ручное управление.
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25.06.2020 11:39 Ответить
Для начала, чтобы законы в Украине заработали нужно уничтожить быдло-элиту казнокрадов грабящую Украину 28 лет.
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25.06.2020 11:55 Ответить
Хорошо сказано. Но от дальнейшего я воздержусь.
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25.06.2020 12:12 Ответить
28 лет воздержания.
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25.06.2020 12:37 Ответить
Не совсем. Вы и без меня ясно себе сформулировали. Но что делать, если эта вечно вороватая быдло-илитка сама и является государством?
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25.06.2020 12:43 Ответить
Третий Майдан. Впрошлый раз ***** их спас - подпалил Донбасс и Майдан ушёл на фронт. ***** скоро не будет и мы должны очистить Украину от элиты-паразитов. Их немного от 2 до 10 тысяч.
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25.06.2020 13:31 Ответить
Боюсь не получится: если государство это они, то ликвидировать их это автоматом ликвидировать государство. Как вам такая мысль?
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25.06.2020 13:53 Ответить
Они не государство - они симулякр. Без них страна просто расправит плечи. И да убирать их придётся оружием или огромной массой народа. Всё забрать и поделить - за это поднимуться миллионы.
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25.06.2020 19:39 Ответить
Извините, но очень сомневаюсь, что поднимуться, да ещё и миллионы. Как пример: сравнительно недавнее псевдозакрытие (оно же локаут, как я и говорл) табачной фабрики в Прилуках (когда тут все, кому не лень с пеной у рта кричали в комментах: ну что, зелёная власть, дорулились до того, что инвесторы уходят, градобразующее предприятия этого городка накрывается медным тазиком?). И это было только в масштабах одного городка. А в масштабе всей страны?
С оружием убирать?Но его из зоны АТО/ООС уже много на руках, и что же?В новостях скорее читаю как его пробуют продать или про бытовуху с ним, применять его против действующей власти почти не пробуют.
Извините, но в революционный путь мне верится слабо. С одной стороны хотелось бы, с другой стороны в стране нет даже нормальной политсилы, которая готова поддержать или возглавить такого рода протест. Если ошибаюсь, то назовите таковую.
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25.06.2020 19:57 Ответить
Потому Майданы и не часты, ибо должны созреть. Там Прилуки, там Кагарлык, там митинги против тарифов, там митинги ФОП-ов, там за Стерненко, сям ещё что-то... накал идёт - градус растёт, а потом бах и это всё на одном Майдане. Вообще любая революция это ответ на беспредел и зажранность власти, ибо революции за деньги не делаются. Если бы делались ***** б давно свергли. А Третий Майдан я думаю будет на идее. Её ещё никто не сформулировал и не озвучил, но она в народе уже витает и ты это ощущаешь - правда?
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25.06.2020 20:55 Ответить
Это не столько идея, сколько пресловутая социальная справедливость (украл чиновник-погрозили пальцем и отпустили, взял взятку судья-отпустили, мажор сбил человека-отпустили). И желанием этой справедливости Украина что называется беременна, и уже очень давно (формула друзьям-всё, врагам-закон действует ещё со времён Кучмы). Всё это разумеется повышает пресловутую социальную напряжённость в обществе, но от недовольствия до революции расстояние большое. Вот было у нас считай 3 революции (два Майдана, а до этого пресловутая Революция на граните 91 года) и что они нам дали?Власть возьмёт та политсила, которая готова её взять (как бы банально это не звучало). А кто из нынешних политсил (хоть независимых, хоть финансируемых олигархами) на то готов, если все они по сути дискредитировали себя?Сразу говорю, в вариант хунты от Авакова не верю напрочь, не дурак же он взваливать на себя этот весь геморрой. В том и вопрос: кто?
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25.06.2020 21:05 Ответить
Четвёртый Майдан у нас был Бархатный - 73% за зе. Я ещё с 2010 года начал писать, что Майдан в Украине перманентный и когда я рассказывал, что будет Майдан и овоща снесут меня все без исключения посылали лечится. Мне это конечно не помогло и Майдан состоялся - овоща снесли. Поэтому и Третий, ну или Пятый Майдан будет - я это вижу и ты тоже. Поэтому и пишу - чтоб Майдан стал наконец успешным он будет на идее и кто бы не стал во главе он будет вынужден с идеей считаться. Я был на двух Майданах. На первом нам сцена навязала название - помаранчевая революция. Хотя это не была революция и тем более поморанчевая, это был Майдан народа. На втором нам снова навязали - Майдан гидности, вроде народ на Майдан пришёл без гидности за гидностью. Хотя народ пришёл с гидностью - достоинством, чтоб сменить прогнившую постсоветскую элиту паразитов-олигархов. Но ***** их спас - Майдан ушёл на фронт и олигархи-паразиты продолжили грабить Украину только ещё сильнее. В общем готовся - Майдан будет.
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25.06.2020 21:59 Ответить
Надеюсь, что нет. По той простой причине, что революционный путь развития у нас...не достигает тех целей, которые общество ждёт, как-то так. Надеюсь, что пойдём путём эволюции, поскольку вариант с инволюцией (внешним управлением) обычно не нравится вообще никому (ну,а четвёртого не существует). В сущности те же Штаты имели у себя в своё время Рокфеллера с его "плевать на всех!"(тот же аналог наших олигархов) и тем не менее "доросли" до нормального состояния, подвинув его в сторонку. Вопрос разве что во времени, которое потребуется на эту политэволюцию. И вопрос номер два: либо мы "дорастём", либо не хватит прочности, и тогда на полпути всё накроется медным тазом, надеюсь на первое. Смотрю, наблюдаю, сейчас всё равно бессмысленно кричать Геть Порошенко/Зеленского, процессы в общем запущены. К чему приведут-пока неизвестно.
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25.06.2020 22:20 Ответить
Так же наверно и с остальными недавними "пидозрами" разным гиркиним. Потрындели в ФБ, и - а кто проверит.
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25.06.2020 11:24 Ответить
Що не їде профффесор? Так ви йому примусовий привід через печерний суд. Чи це тільки можна до Порошенко?
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25.06.2020 12:35 Ответить
кто-бы сомневался в зеленых обдолбанных мразях
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25.06.2020 12:58 Ответить
ДБР бреше, що Януковичу повідомили про підозру в держзраді, - адвокат Сердюк - Цензор.НЕТ 3432
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25.06.2020 14:24 Ответить
 
 