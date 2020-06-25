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Сердюк (40) Янукович (10771) ДБР (3293)

ДБР бреше, що Януковичу повідомили про підозру в держзраді, - адвокат Сердюк

ДБР бреше, що Януковичу повідомили про підозру в держзраді, - адвокат Сердюк

Адвокатське об'єднання Aver Lex, що представляє інтереси експрезидента України Віктора Януковича, називає брехливою ​​інформацію про вручення їхньому клієнту підозри у вчиненні державної зради, і вважає це спробою відвести від себе хвилю негативу за закриття справ проти п'ятого президента України Петра Порошенка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує "Інтерфакс-Україна" із посиланням на пресслужбу Aver Lex.

"Державне бюро розслідувань бреше щодо того, що Віктору Януковичу було повідомлено про підозру у державній зраді шляхом вчинення дій, спрямованих на підрив суверенітету й обороноздатності України. Жодних повідомлень вручено не було", - заявив адвокат Віталій Сердюк.

За словами адвоката, ДБР викликало Януковича 23 червня для допиту, куди прибули представники експрезидента.

"Ми як адвокати, що представляють інтереси Віктора Януковича, прибули в зазначений у повістці час у ДБР. Привезли пакет документів про поважність причин неявки самого Клієнта. І ще раз нагадали представнику відомства, що, оскільки Віктор Янукович офіційно отримав тимчасовий притулок і перебуває на території РФ за загальновідомою адресою, всі документи мають вручатися йому виключно в порядку міжнародної правової допомоги", - розповів адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повідомлено про підозру в зраді Януковичу, а також ексміністрам оборони Саламатіну і Лебедєву, - ДБР

Сердюк також додав, що, ймовірно, подібна провокація ДБР здійснюється для того, щоб перебити інформаційну хвилю негативу на адресу відомства через закриття ними низки справ проти Порошенка.

"Ми задокументували новину ДБР про нібито повідомлення Віктору Януковичу про підозру і готуємо відповідний позов про спростування недостовірної інформації до суду", - зазначив адвокат.

Як повідомлялося, 24 червня Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру колишньому президенту України Віктору Януковичу, двом колишнім міністрам оборони країни Дмитру Саламатіну та Павлу Лебедєву.

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Топ коментарі
+9
Вполне возможно.
Подельники Яныка из ГБР на публике изображают непредвзятых.
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25.06.2020 11:06
+6
Кто бы сомневался, зашквары гбр каждый день.
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25.06.2020 11:04
+5
А я бы не удивился...
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25.06.2020 11:04
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А я бы не удивился...
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25.06.2020 11:04 Відповісти
Кто бы сомневался, зашквары гбр каждый день.
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25.06.2020 11:04 Відповісти
Вполне возможно.
Подельники Яныка из ГБР на публике изображают непредвзятых.
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25.06.2020 11:06 Відповісти
Тупо пиарчик для пресси. Но даже тут подвел вродженний идиотизм.
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25.06.2020 11:21 Відповісти
Тут більше ніж піар. Вони, брешучи про справу по Янику, хочуть показати, що нейтральні і готові судити як Порошенко, так і Янека.
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25.06.2020 11:24 Відповісти
ну я же сразу сказал:
если ЖОПОблок не визжит, значит это тухлый ЦИРК.
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25.06.2020 11:08 Відповісти
этого адвоката давно надо за яйца подвесить,а янык скоро получит свое,путлеру свидетели не нужны
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25.06.2020 11:12 Відповісти
Янык может получить только тогда, когда путину будет угрожать арест.
А до этого времени Янык будет в полной безопасности - путин будет показывать нашей 5-й колонне, что все, мол, кто мне помогает, получат от меня защиту.
Так что Янукович в полной безопасности.
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25.06.2020 11:48 Відповісти
Эти юридические конторы есть паразиты на теле Украины - вредители, ибо обеспечивают безнаказанность коррупционерам, казнокрадам, оборотням и врагам Украины.
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25.06.2020 11:15 Відповісти
Согласен. Но и они не "от себя" действуют, а именно столько, сколько им позволено законодательством.
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25.06.2020 11:20 Відповісти
По криминальному кодексу портнова посадить казнокрада, коррупционера и сепаратиста не возможно. КК портнова это по сути государственный переворот, ибо закон начал служить казнокрадам и коррупционерам - олигархам, но не народу, а это антиконституционно!
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25.06.2020 11:33 Відповісти
Для начала неплохо, чтобы вообще, в целом, законы работали. От КК до КЗОТа. Тогда и не нужно будет никакое ручное управление.
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25.06.2020 11:39 Відповісти
Для начала, чтобы законы в Украине заработали нужно уничтожить быдло-элиту казнокрадов грабящую Украину 28 лет.
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25.06.2020 11:55 Відповісти
Хорошо сказано. Но от дальнейшего я воздержусь.
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25.06.2020 12:12 Відповісти
28 лет воздержания.
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25.06.2020 12:37 Відповісти
Не совсем. Вы и без меня ясно себе сформулировали. Но что делать, если эта вечно вороватая быдло-илитка сама и является государством?
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25.06.2020 12:43 Відповісти
Третий Майдан. Впрошлый раз ***** их спас - подпалил Донбасс и Майдан ушёл на фронт. ***** скоро не будет и мы должны очистить Украину от элиты-паразитов. Их немного от 2 до 10 тысяч.
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25.06.2020 13:31 Відповісти
Боюсь не получится: если государство это они, то ликвидировать их это автоматом ликвидировать государство. Как вам такая мысль?
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25.06.2020 13:53 Відповісти
Они не государство - они симулякр. Без них страна просто расправит плечи. И да убирать их придётся оружием или огромной массой народа. Всё забрать и поделить - за это поднимуться миллионы.
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25.06.2020 19:39 Відповісти
Извините, но очень сомневаюсь, что поднимуться, да ещё и миллионы. Как пример: сравнительно недавнее псевдозакрытие (оно же локаут, как я и говорл) табачной фабрики в Прилуках (когда тут все, кому не лень с пеной у рта кричали в комментах: ну что, зелёная власть, дорулились до того, что инвесторы уходят, градобразующее предприятия этого городка накрывается медным тазиком?). И это было только в масштабах одного городка. А в масштабе всей страны?
С оружием убирать?Но его из зоны АТО/ООС уже много на руках, и что же?В новостях скорее читаю как его пробуют продать или про бытовуху с ним, применять его против действующей власти почти не пробуют.
Извините, но в революционный путь мне верится слабо. С одной стороны хотелось бы, с другой стороны в стране нет даже нормальной политсилы, которая готова поддержать или возглавить такого рода протест. Если ошибаюсь, то назовите таковую.
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25.06.2020 19:57 Відповісти
Потому Майданы и не часты, ибо должны созреть. Там Прилуки, там Кагарлык, там митинги против тарифов, там митинги ФОП-ов, там за Стерненко, сям ещё что-то... накал идёт - градус растёт, а потом бах и это всё на одном Майдане. Вообще любая революция это ответ на беспредел и зажранность власти, ибо революции за деньги не делаются. Если бы делались ***** б давно свергли. А Третий Майдан я думаю будет на идее. Её ещё никто не сформулировал и не озвучил, но она в народе уже витает и ты это ощущаешь - правда?
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25.06.2020 20:55 Відповісти
Это не столько идея, сколько пресловутая социальная справедливость (украл чиновник-погрозили пальцем и отпустили, взял взятку судья-отпустили, мажор сбил человека-отпустили). И желанием этой справедливости Украина что называется беременна, и уже очень давно (формула друзьям-всё, врагам-закон действует ещё со времён Кучмы). Всё это разумеется повышает пресловутую социальную напряжённость в обществе, но от недовольствия до революции расстояние большое. Вот было у нас считай 3 революции (два Майдана, а до этого пресловутая Революция на граните 91 года) и что они нам дали?Власть возьмёт та политсила, которая готова её взять (как бы банально это не звучало). А кто из нынешних политсил (хоть независимых, хоть финансируемых олигархами) на то готов, если все они по сути дискредитировали себя?Сразу говорю, в вариант хунты от Авакова не верю напрочь, не дурак же он взваливать на себя этот весь геморрой. В том и вопрос: кто?
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25.06.2020 21:05 Відповісти
Четвёртый Майдан у нас был Бархатный - 73% за зе. Я ещё с 2010 года начал писать, что Майдан в Украине перманентный и когда я рассказывал, что будет Майдан и овоща снесут меня все без исключения посылали лечится. Мне это конечно не помогло и Майдан состоялся - овоща снесли. Поэтому и Третий, ну или Пятый Майдан будет - я это вижу и ты тоже. Поэтому и пишу - чтоб Майдан стал наконец успешным он будет на идее и кто бы не стал во главе он будет вынужден с идеей считаться. Я был на двух Майданах. На первом нам сцена навязала название - помаранчевая революция. Хотя это не была революция и тем более поморанчевая, это был Майдан народа. На втором нам снова навязали - Майдан гидности, вроде народ на Майдан пришёл без гидности за гидностью. Хотя народ пришёл с гидностью - достоинством, чтоб сменить прогнившую постсоветскую элиту паразитов-олигархов. Но ***** их спас - Майдан ушёл на фронт и олигархи-паразиты продолжили грабить Украину только ещё сильнее. В общем готовся - Майдан будет.
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25.06.2020 21:59 Відповісти
Надеюсь, что нет. По той простой причине, что революционный путь развития у нас...не достигает тех целей, которые общество ждёт, как-то так. Надеюсь, что пойдём путём эволюции, поскольку вариант с инволюцией (внешним управлением) обычно не нравится вообще никому (ну,а четвёртого не существует). В сущности те же Штаты имели у себя в своё время Рокфеллера с его "плевать на всех!"(тот же аналог наших олигархов) и тем не менее "доросли" до нормального состояния, подвинув его в сторонку. Вопрос разве что во времени, которое потребуется на эту политэволюцию. И вопрос номер два: либо мы "дорастём", либо не хватит прочности, и тогда на полпути всё накроется медным тазом, надеюсь на первое. Смотрю, наблюдаю, сейчас всё равно бессмысленно кричать Геть Порошенко/Зеленского, процессы в общем запущены. К чему приведут-пока неизвестно.
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25.06.2020 22:20 Відповісти
Так же наверно и с остальными недавними "пидозрами" разным гиркиним. Потрындели в ФБ, и - а кто проверит.
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25.06.2020 11:24 Відповісти
Що не їде профффесор? Так ви йому примусовий привід через печерний суд. Чи це тільки можна до Порошенко?
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25.06.2020 12:35 Відповісти
кто-бы сомневался в зеленых обдолбанных мразях
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25.06.2020 12:58 Відповісти
ДБР бреше, що Януковичу повідомили про підозру в держзраді, - адвокат Сердюк - Цензор.НЕТ 3432
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25.06.2020 14:24 Відповісти
 
 