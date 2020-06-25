Посол Украины Мельник призвал Германию пересмотреть школьные программы по истории
Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал к пересмотру немецких школьных программ по истории, поскольку сейчас в них отсутствует информация об исторической ответственности Германии перед Украиной.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он сказал в интервью Tagesschau.
Посол выразил сожаление, что в немецкой культуре памяти не практикуется разница между народами Советского Союза и их собственным опытом истории.
"Когда мой сын посещал берлинскую гимназию, он был шокирован тем, что во время уроков истории на тему нацистского режима он не услышал [на лекциях] и не прочитал [в учебниках] ни слова ни об Украине, ни об исторической ответственности Германии перед Украиной", - сказал Мельник.
Поэтому посол призвал к разработке этой забытой исторической главы - как в школах, так и среди общественности, а также к строительству в Берлине мемориала украинским жертвам войны.
Как сообщалось, МИД Германии поддерживает строительство в Берлине мемориала памяти погибших во Второй мировой войне украинцев.
Пожалуйста, подождите...
Через 75 лет превратить толицу крупнейшего государства ЕС в кладбище...
Умный ход.
2 простых вопроса:
1. путтен - чей?
2. крым - кто?
Ну и "палянИцА", само собой... давай, козломордый, выкарабкивайся...
ПыСы там вовчик зеленьський видосик запилил с дальнобойщиками. ну такой кумедный... Нельзя клоунов в президенты. Из них президенты очень плохого качества...
ну и
пысы - по поводу клоунов - тут согласен я на 100%, вот только коли выбрали - давайте ждать когда перевыборы и там жоказывать свою правоту, а не повторять то, что уже было и принесло Украине и украинцам кучу несчастьев и неприятностей
Это глобальная проблема, так как Запад не видит разницы между Русью и славянами и Московией и прочей Бурятией.