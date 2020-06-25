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Германия (6724) история (1995) СССР (755) Мельник Андрей (227)

Посол Украины Мельник призвал Германию пересмотреть школьные программы по истории

Посол Украины Мельник призвал Германию пересмотреть школьные программы по истории

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал к пересмотру немецких школьных программ по истории, поскольку сейчас в них отсутствует информация об исторической ответственности Германии перед Украиной.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он сказал в интервью Tagesschau.

Посол выразил сожаление, что в немецкой культуре памяти не практикуется разница между народами Советского Союза и их собственным опытом истории.

"Когда мой сын посещал берлинскую гимназию, он был шокирован тем, что во время уроков истории на тему нацистского режима он не услышал [на лекциях] и не прочитал [в учебниках] ни слова ни об Украине, ни об исторической ответственности Германии перед Украиной", - сказал Мельник.

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Поэтому посол призвал к разработке этой забытой исторической главы - как в школах, так и среди общественности, а также к строительству в Берлине мемориала украинским жертвам войны.

Как сообщалось, МИД Германии поддерживает строительство в Берлине мемориала памяти погибших во Второй мировой войне украинцев.
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Топ комментарии
+13
Мабуть і Мельника блазень днями зніме з посади...
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25.06.2020 11:05
+13
Германия уже рассчиталась (пусть не в полной мере) за преступления нацизма. А почему власть не предъявляет претензии к РФ за 70 лет оккупации?
Посол Украины Мельник призвал Германию пересмотреть школьные программы по истории - Цензор.НЕТ 3553
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25.06.2020 11:07
+6
Не снимет. Все вкладывается в проводимую клоуном политику - рассорить Украину с союзниками
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25.06.2020 11:09
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Мабуть і Мельника блазень днями зніме з посади...
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25.06.2020 11:05 Ответить
а замість нього поставить табачника...
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25.06.2020 11:09 Ответить
Не снимет. Все вкладывается в проводимую клоуном политику - рассорить Украину с союзниками
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25.06.2020 11:09 Ответить
100%. Только не клоуном а его акционерами.
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25.06.2020 11:16 Ответить
Разумеется. Только умный и так все понимает, а для зедаунов это недоказуемо
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25.06.2020 11:27 Ответить
Германия уже рассчиталась (пусть не в полной мере) за преступления нацизма. А почему власть не предъявляет претензии к РФ за 70 лет оккупации?
Посол Украины Мельник призвал Германию пересмотреть школьные программы по истории - Цензор.НЕТ 3553
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25.06.2020 11:07 Ответить
оккупация ещё продолжается, не забывай про Крым и Донбасс !
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25.06.2020 11:28 Ответить
А я не только про власть Зеленского сказал. Предъявлять счет к расеи за Донбасс и Крым можно хоть теперь, только кто сможет СЕЙЧАС оценить причиненный ущерб?
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25.06.2020 11:32 Ответить
що той нацизм в порівнянні з кацапізмом...?
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25.06.2020 11:10 Ответить
Т.е. в Берлине надо понатыкать мемориалов каждому, кто пострадал от нацизма?
Через 75 лет превратить толицу крупнейшего государства ЕС в кладбище...

Умный ход.
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25.06.2020 11:14 Ответить
Война - к сожалению, двигатель прогресса и естественное стремление человеческого вида к доминированию любой ценой.
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25.06.2020 11:16 Ответить
Мавзолейное дерьмо гордиться что погибло 50 млн. совков Джугашвили,когда об этом дермомаршал Жюков хвастался об этом Эйзенхауэру ,тот был в шоке и поседел раньше времени....
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25.06.2020 11:20 Ответить
Что это была за красная армия,что Белорусию Гитлер взял за 10 дней*?.Дедываевалы блин
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25.06.2020 11:23 Ответить
"Тупой и еще тупее" - в главной роли Мельник. Воевал Советский Союз. Украина отказалась от правоприемственности, а Россия стала правоприемником СССР. Так что когда вашему ребенку в Германии говорят: "СССР" - воспринимайте украинец (если вы украинец). И деньги получили в Украине все те кто воевал в той войне (но не стороне ОУН, УПА и прочих бандеровцев) против фашизма и нацизма.
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25.06.2020 11:25 Ответить
Так о ком ты про "Тупой и еще тупее"???
2 простых вопроса:
1. путтен - чей?
2. крым - кто?
Ну и "палянИцА", само собой... давай, козломордый, выкарабкивайся...
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25.06.2020 11:32 Ответить
Все у кого есть своё мнение и все кто говорит правду, все "козломордые" и все кацапы?
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25.06.2020 11:51 Ответить
нет, шарий - не кацап... шарий - щирейший из щирых... у него тоже мнение. У рабиновича тоже, но рабинович, как и зеленьський - шота особенное... итак, мнение... ну да, нужно уважать, даже если это мнение 73% идиотов... тут ты меня убедил
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25.06.2020 14:03 Ответить
Ты имеешь ввиду что 10% хотят руководить страной, а 73 процента - это козлы, ***** и долбодятлы? Ты считаешь что в стране в которой ты проживаешь 73% идиотов? Так проблема для тебя в чём? Пожалуйста - чемодан -> вокзал -> страна на выбор.
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25.06.2020 19:44 Ответить
да, я именно так и считаю. Ты дал меткую характеристику тем 73%. А уезжать... подумаю. Когда к власти придут ваши опэзэжоповцы, и когда Украина падет по вашей воле в объятия мордвы, вот тогда и уеду. А пока мне есть что терять. И конкретизируй свой ник, потому что Украина, как я вижу, у нас с тобой разная.
ПыСы там вовчик зеленьський видосик запилил с дальнобойщиками. ну такой кумедный... Нельзя клоунов в президенты. Из них президенты очень плохого качества...
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25.06.2020 20:23 Ответить
Конкретизирую - а ты уверен что ты и такие как ты - не враг Украине?
ну и

пысы - по поводу клоунов - тут согласен я на 100%, вот только коли выбрали - давайте ждать когда перевыборы и там жоказывать свою правоту, а не повторять то, что уже было и принесло Украине и украинцам кучу несчастьев и неприятностей

Посол України Мельник закликав Німеччину переглянути шкільні програми з історії - Цензор.НЕТ 5091
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25.06.2020 20:37 Ответить
Украина как раз не признала за Рашкой преемственность СССР, и до сих пор претендует на заграничную собственность СССР, и прочие Алмазные фонды, активы банков, все, что скоммуниздили рашконавты.
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25.06.2020 11:32 Ответить
Документы о непризнании в студию
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25.06.2020 11:52 Ответить
страны под названием СССР не сущемтвовало баран ты конченный...
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25.06.2020 11:29 Ответить
Прикольно, а родители твои где родились?
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25.06.2020 11:52 Ответить
Можливо в окупованій Російською Федерацією з 1921 по 1991 рік Україні.
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25.06.2020 12:06 Ответить
Так они в оккупации находились?
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25.06.2020 19:45 Ответить
Запад по-прежнему уверен, что это Россия выиграла 2-ю мировую и что Россия послала Гагарина в космос, а не Советский Союз. А канал Хистори в сериале викинги изобразил Киев времен Олега московитским сараем с теремами а-ля собор Васиоия Блаженного с населением в виде тарато-монгол в островерхих шлемах с конскими волосами.

Это глобальная проблема, так как Запад не видит разницы между Русью и славянами и Московией и прочей Бурятией.
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25.06.2020 11:30 Ответить
так ить это... там же не только буряты... там еще удмурты, мордва, чукчи и женщщщины в русссских селеьях, их бабами просто зовут, детей находу нарожают, и снова десятку дадут...
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25.06.2020 11:35 Ответить
Да, а в книжках для детей географической направленности рисуют матрешки в Киеве на карте, москвьі нет.
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25.06.2020 12:01 Ответить
Укрраина обязана отказаться от трупа Петра Столыпина котопый валяется в Киевской Лавре,это РАБссиянское дерьмо пусть его о хоронит в Мавзолее..Быдло шариковское.....да и ваще Столыпин родился в Германии отдать его Штази Меркельше...
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25.06.2020 11:35 Ответить
:-[ Senator, какой астрал тебя изрыгнул?
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25.06.2020 14:14 Ответить
Портреты Маркса Энгельса чЛЕНИНА висели на красной площади всего 30 лет назад...Немцы долбанные.....
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25.06.2020 11:38 Ответить
Гитлер построил коммунизм по Марксу еще в 1936 году на Олимпиаде в Берлине...
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25.06.2020 11:39 Ответить
Так треба написати конкретно, що хочете читати у їхніх книжках.а а вони скажуть чи внесвть то.
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25.06.2020 12:03 Ответить
Молодец! Старайся!
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25.06.2020 13:14 Ответить
 
 