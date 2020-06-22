Путин обвиняет украинцев в коллаборационизме, но ничего не говорит о 400 тыс. русских, воевавших на стороне Третьего рейха, - замглавы МИД Боднар

Президент России Владимир Путин манипулирует данными о коллаборационизме украинцев с нацистской Германией в годы Второй мировой войны.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар, комментируя обвинения украинцев в коллаборационизме, высказанные Путиным в статье для американского журнала The National Interest, передает Цензор.НЕТ.



"Он обвиняет украинцев в коллаборационизме, но ничего не говорит об участии россиян в вооруженных формированиях Третьего рейха. Но то, что более 400 тыс. этнических русских воевали на стороне нацистской Германии, – исторический факт", – подчеркнул Боднар.

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В Министерстве иностранных дел Украины считают, что идея российских законодателей отменить осуждение пакта Молотова-Риббентропа, выглядит "странно, если не трагикомически", и прогнозируют бурную реакцию украинского общества, если она будет реализована.

"Пока неизвестно, как эта идея будет реализовываться в Госдуме РФ, но если она станет свершившимся фактом, думаю, реакция будет очень бурной, и не только от МИД, но и от общества, Украинского института национальной памяти, от политиков", - сказал дипломат.

Он отметил, что идея отменить осуждение пакта Молотова-Риббентропа, который фактически дал "зеленый свет" Второй мировой войне, выглядит "странно, если не трагикомически".

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В этом контексте Боднар напомнил, что в России уже изменили дату окончания Второй мировой войны; несмотря на разгар пандемии упорно пытаются провести парад, хотя 9 мая давно позади; снова запускают "старую советскую песню", что Советский Союз оборонялся, а не нападал, хотя объективно доказано обратное.

"Гитлеровская Германия и сталинский СССР в сговоре начали эту войну общим нападением на Польшу, а затем делили Европу между собой. Россияне заявляют, что ревизией истории занимается Запад. Но они сами ранее обнародовали все доказательства агрессивной политики Советского Союза! Договоренность Сталина и Гитлера о разделе Польши и сфер влияния подтверждают архивные материалы. Это была такая real politic, которая базировалась на имперских амбициях каждого из этих тиранов. А теперь в путинской России все это отбеливают и обвиняют в развязывании Второй мировой войны всех других, но только не Сталина", - констатировал замминистра.

"Большинство политиков знают историю своей страны, историю той страшной войны и осознают сегодняшние реалии. Напомню, что Европейский парламент своей Декларацией от 23 сентября 2008 года приговорил Пакт Гитлера-Сталина как разделивший Европу на две сферы интересов с помощью секретных дополнительных протоколов, и повлекший массовые депортации, убийства и порабощения, которые имели место в связи с актами агрессии сталинизма и нацизма и подпадают под категорию военных преступлений и преступлений против человечности. Фактически, следствием подписания пакта стала война, оккупации, массовые убийства, Холокост и много других страшных трагедий. Путин от этого до сих пор в ярости - это видно из его статьи, где он заявляет, что это "клевета и подлость", - резюмировал Боднар.