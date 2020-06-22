Путин обвиняет украинцев в коллаборационизме, но ничего не говорит о 400 тыс. русских, воевавших на стороне Третьего рейха, - замглавы МИД Боднар
Президент России Владимир Путин манипулирует данными о коллаборационизме украинцев с нацистской Германией в годы Второй мировой войны.
Об этом в интервью "Укринформу" заявил замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар, комментируя обвинения украинцев в коллаборационизме, высказанные Путиным в статье для американского журнала The National Interest, передает Цензор.НЕТ.
"Он обвиняет украинцев в коллаборационизме, но ничего не говорит об участии россиян в вооруженных формированиях Третьего рейха. Но то, что более 400 тыс. этнических русских воевали на стороне нацистской Германии, – исторический факт", – подчеркнул Боднар.
В Министерстве иностранных дел Украины считают, что идея российских законодателей отменить осуждение пакта Молотова-Риббентропа, выглядит "странно, если не трагикомически", и прогнозируют бурную реакцию украинского общества, если она будет реализована.
"Пока неизвестно, как эта идея будет реализовываться в Госдуме РФ, но если она станет свершившимся фактом, думаю, реакция будет очень бурной, и не только от МИД, но и от общества, Украинского института национальной памяти, от политиков", - сказал дипломат.
Он отметил, что идея отменить осуждение пакта Молотова-Риббентропа, который фактически дал "зеленый свет" Второй мировой войне, выглядит "странно, если не трагикомически".
В этом контексте Боднар напомнил, что в России уже изменили дату окончания Второй мировой войны; несмотря на разгар пандемии упорно пытаются провести парад, хотя 9 мая давно позади; снова запускают "старую советскую песню", что Советский Союз оборонялся, а не нападал, хотя объективно доказано обратное.
"Гитлеровская Германия и сталинский СССР в сговоре начали эту войну общим нападением на Польшу, а затем делили Европу между собой. Россияне заявляют, что ревизией истории занимается Запад. Но они сами ранее обнародовали все доказательства агрессивной политики Советского Союза! Договоренность Сталина и Гитлера о разделе Польши и сфер влияния подтверждают архивные материалы. Это была такая real politic, которая базировалась на имперских амбициях каждого из этих тиранов. А теперь в путинской России все это отбеливают и обвиняют в развязывании Второй мировой войны всех других, но только не Сталина", - констатировал замминистра.
"Большинство политиков знают историю своей страны, историю той страшной войны и осознают сегодняшние реалии. Напомню, что Европейский парламент своей Декларацией от 23 сентября 2008 года приговорил Пакт Гитлера-Сталина как разделивший Европу на две сферы интересов с помощью секретных дополнительных протоколов, и повлекший массовые депортации, убийства и порабощения, которые имели место в связи с актами агрессии сталинизма и нацизма и подпадают под категорию военных преступлений и преступлений против человечности. Фактически, следствием подписания пакта стала война, оккупации, массовые убийства, Холокост и много других страшных трагедий. Путин от этого до сих пор в ярости - это видно из его статьи, где он заявляет, что это "клевета и подлость", - резюмировал Боднар.
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в добавок воевал с оккупантом Сталиным.
- Добровольческий полк СС «Варяг».
- 1-я русская национальная бригада СС «Дружина».
- 15-й казачий кавалерийский корпус СС.
- 29-я гренадерская дивизия СС «РОНА» (1-я русская).
- 30-я гренадерская дивизия СС (2-я русская).
- 36-я гренадерская дивизия СС «Дирлевангер».
КОРПУСА ВОЙСК СС ГЛАВНОГО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СС ФХА-СС
- 15-й Казачий русский корпус войск СС ФХА-СС- 3 дивизии, 16 полков.
- СС ФХА-СС (ВОЙСКА-СС)
- 29-я Русская ФХА-СС - 6 полков.
- 30-я Русская ФХА-СС, 1-го формирования 1944 г., - 5 полков.
БРИГАДЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМПЕРСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СС РСХА-СС
- 1-я Русская национальная бригада СС «Дружина» - 3 полка, 12 батальонов.
- 1-я Гвардейская бригада РОА «Зондеркоманда 113» СД - 1 батальон, 2 роты.
- Бригада СС «Центра противобольшевистской борьбы» (ЦПББ) - 3 батальона.
- Разведовательно-диверсионное соединение Главной Команды «Россия - Центр» зондерштаба «Цеппелин» РСХА-СС - 4 отряда спецназначения.
« Москва. Кругом летали,разносимые ветром,клочья рваных документов и
марксистских брошюр. В женских парикмахерских не хватало места для
клиенток ,"дамы" выстраивали очередь на тротуарах. Немцы идут-
надо прически делать ! ! ! ».
ПРИСЯГА ВОИНА УКРАИНСКОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ АРМИИ. (ОУН - УПА )
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Я, воин Украинской повстанческой армии, взявши в руки оружие, торжественно клянусь своей честью и совестью перед великим народом украинским, перед святой землей украинской, перед пролитой кровью всех наилучших сынов украинских и перед Высшим политическим проводом народа украинского: бороться за полное освобождение всех украинских земель и украинского народа от захватчиков и за создание Украинской независимой соборной державы. В этой борьбе не пожалею ни крови, ни жизни и буду сражаться до последнего вздоха и окончательной победы над всеми врагами Украины.
Буду мужественным, отважным и храбрым в бою и беспощадным к врагам земли украинской.
Буду честным, дисциплинированным и революционно-бдительным воином. Буду выполнять все приказы начальников. Строго хранить военную и государственную тайну.
Буду хорошим побратимом в бою и в боевой жизни всем своим товарищам по оружию.
Если я нарушу, или отступлю от этой присяги, то пусть меня покарает суровый закон украинской национальной революции и падет на меня презрение украинского народа.
СЛАВА УКРАИНЕ ! .ГЕРОЯМ СЛАВА !
А вот присяга лапотных москалей -кацапов....гитлеровских холуёв - прихвостней.
РУССКАЯ ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ АРМИЯ, РОА. ПРИСЯГА !
До 28 января 1945 года:
Я, верный сын моей Родины, вступая добровольно в ряды Русской освободительной армии, торжественно клянусь: честно бороться против большевиков, на благо моей Родины. В этой борьбе против общего врага, на стороне Германской армии и её союзников, клянусь быть верным и беспрекословно повиноваться Вождю и Главнокомандующему всех освободительных армий Адольфу Гитлеру. Я готов, во исполнение этой клятвы, не щадить себя и свою жизнь.
Боже, помоги нам спасти Россию!
С 28 января 1945 года:
Я, как верный сын моей Родины, вступая добровольно в ряды бойцов Вооруженных сил народов России, перед лицом соотечественников присягаю - для блага моего народа, под главным командованием генерала Власова бороться против большевизма до последней капли крови. Эта борьба ведется всеми свободолюбивыми народами в союзе с Германией под главным командованием Адольфа Гитлера. Я клянусь быть верным этому союзу. Во исполнение этой клятвы я готов отдать свою жизнь.
Найти различия в этих двух присягах я думаю не трудно !
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
"Кто больше всего сдавался в плен":
https://istrind.livejournal.com/222965.html
всему миру?
- В нём умерли одновременно
пи.дун, врун, брехло, трепач и лжец. Все пятеро лежат, разлагаются.