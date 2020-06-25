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Посол України Мельник закликав Німеччину переглянути шкільні програми з історії

Посол України Мельник закликав Німеччину переглянути шкільні програми з історії

Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав до перегляду німецьких шкільних програм з історії, оскільки зараз у них відсутня інформація про історичну відповідальність Німеччини перед Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він сказав в інтерв'ю Tagesschau.

Посол висловив жаль, що в німецькій культурі пам'яті не практикується різниця між народами Радянського Союзу і їхнім власним досвідом історії.

"Коли мій син відвідував берлінську гімназію, він був шокований тим, що під час уроків історії на тему нацистського режиму він не почув [на лекціях] і не прочитав [у підручниках] жодного слова ані про Україну, ані про історичну відповідальність Німеччини перед Україною", - сказав Мельник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін звинувачує українців у колабораціонізмі, але нічого не каже про 400 тис. росіян, що воювали на боці Третього рейху, - заступник глави МЗС Боднар

Тому посол закликав до розробки цієї забутої історичної глави - як у школах, так і серед громадськості, а також до будівництва в Берліні меморіалу українським жертвам війни.

Як повідомлялося, МЗС Німеччини підтримує будівництво в Берліні меморіалу пам'яті загиблих у Другій світовій війні українців.

Автор: 
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Топ коментарі
+13
Мабуть і Мельника блазень днями зніме з посади...
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25.06.2020 11:05
+13
Германия уже рассчиталась (пусть не в полной мере) за преступления нацизма. А почему власть не предъявляет претензии к РФ за 70 лет оккупации?
Посол Украины Мельник призвал Германию пересмотреть школьные программы по истории - Цензор.НЕТ 3553
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25.06.2020 11:07
+6
Не снимет. Все вкладывается в проводимую клоуном политику - рассорить Украину с союзниками
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25.06.2020 11:09
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Мабуть і Мельника блазень днями зніме з посади...
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25.06.2020 11:05 Відповісти
а замість нього поставить табачника...
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25.06.2020 11:09 Відповісти
Не снимет. Все вкладывается в проводимую клоуном политику - рассорить Украину с союзниками
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25.06.2020 11:09 Відповісти
100%. Только не клоуном а его акционерами.
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25.06.2020 11:16 Відповісти
Разумеется. Только умный и так все понимает, а для зедаунов это недоказуемо
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25.06.2020 11:27 Відповісти
Германия уже рассчиталась (пусть не в полной мере) за преступления нацизма. А почему власть не предъявляет претензии к РФ за 70 лет оккупации?
Посол Украины Мельник призвал Германию пересмотреть школьные программы по истории - Цензор.НЕТ 3553
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25.06.2020 11:07 Відповісти
оккупация ещё продолжается, не забывай про Крым и Донбасс !
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25.06.2020 11:28 Відповісти
А я не только про власть Зеленского сказал. Предъявлять счет к расеи за Донбасс и Крым можно хоть теперь, только кто сможет СЕЙЧАС оценить причиненный ущерб?
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25.06.2020 11:32 Відповісти
що той нацизм в порівнянні з кацапізмом...?
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25.06.2020 11:10 Відповісти
Т.е. в Берлине надо понатыкать мемориалов каждому, кто пострадал от нацизма?
Через 75 лет превратить толицу крупнейшего государства ЕС в кладбище...

Умный ход.
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25.06.2020 11:14 Відповісти
Война - к сожалению, двигатель прогресса и естественное стремление человеческого вида к доминированию любой ценой.
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25.06.2020 11:16 Відповісти
Мавзолейное дерьмо гордиться что погибло 50 млн. совков Джугашвили,когда об этом дермомаршал Жюков хвастался об этом Эйзенхауэру ,тот был в шоке и поседел раньше времени....
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25.06.2020 11:20 Відповісти
Что это была за красная армия,что Белорусию Гитлер взял за 10 дней*?.Дедываевалы блин
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25.06.2020 11:23 Відповісти
"Тупой и еще тупее" - в главной роли Мельник. Воевал Советский Союз. Украина отказалась от правоприемственности, а Россия стала правоприемником СССР. Так что когда вашему ребенку в Германии говорят: "СССР" - воспринимайте украинец (если вы украинец). И деньги получили в Украине все те кто воевал в той войне (но не стороне ОУН, УПА и прочих бандеровцев) против фашизма и нацизма.
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25.06.2020 11:25 Відповісти
Так о ком ты про "Тупой и еще тупее"???
2 простых вопроса:
1. путтен - чей?
2. крым - кто?
Ну и "палянИцА", само собой... давай, козломордый, выкарабкивайся...
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25.06.2020 11:32 Відповісти
Все у кого есть своё мнение и все кто говорит правду, все "козломордые" и все кацапы?
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25.06.2020 11:51 Відповісти
нет, шарий - не кацап... шарий - щирейший из щирых... у него тоже мнение. У рабиновича тоже, но рабинович, как и зеленьський - шота особенное... итак, мнение... ну да, нужно уважать, даже если это мнение 73% идиотов... тут ты меня убедил
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25.06.2020 14:03 Відповісти
Ты имеешь ввиду что 10% хотят руководить страной, а 73 процента - это козлы, ***** и долбодятлы? Ты считаешь что в стране в которой ты проживаешь 73% идиотов? Так проблема для тебя в чём? Пожалуйста - чемодан -> вокзал -> страна на выбор.
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25.06.2020 19:44 Відповісти
да, я именно так и считаю. Ты дал меткую характеристику тем 73%. А уезжать... подумаю. Когда к власти придут ваши опэзэжоповцы, и когда Украина падет по вашей воле в объятия мордвы, вот тогда и уеду. А пока мне есть что терять. И конкретизируй свой ник, потому что Украина, как я вижу, у нас с тобой разная.
ПыСы там вовчик зеленьський видосик запилил с дальнобойщиками. ну такой кумедный... Нельзя клоунов в президенты. Из них президенты очень плохого качества...
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25.06.2020 20:23 Відповісти
Конкретизирую - а ты уверен что ты и такие как ты - не враг Украине?
ну и

пысы - по поводу клоунов - тут согласен я на 100%, вот только коли выбрали - давайте ждать когда перевыборы и там жоказывать свою правоту, а не повторять то, что уже было и принесло Украине и украинцам кучу несчастьев и неприятностей

Посол України Мельник закликав Німеччину переглянути шкільні програми з історії - Цензор.НЕТ 5091
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25.06.2020 20:37 Відповісти
Украина как раз не признала за Рашкой преемственность СССР, и до сих пор претендует на заграничную собственность СССР, и прочие Алмазные фонды, активы банков, все, что скоммуниздили рашконавты.
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25.06.2020 11:32 Відповісти
Документы о непризнании в студию
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25.06.2020 11:52 Відповісти
страны под названием СССР не сущемтвовало баран ты конченный...
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25.06.2020 11:29 Відповісти
Прикольно, а родители твои где родились?
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25.06.2020 11:52 Відповісти
Можливо в окупованій Російською Федерацією з 1921 по 1991 рік Україні.
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25.06.2020 12:06 Відповісти
Так они в оккупации находились?
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25.06.2020 19:45 Відповісти
Запад по-прежнему уверен, что это Россия выиграла 2-ю мировую и что Россия послала Гагарина в космос, а не Советский Союз. А канал Хистори в сериале викинги изобразил Киев времен Олега московитским сараем с теремами а-ля собор Васиоия Блаженного с населением в виде тарато-монгол в островерхих шлемах с конскими волосами.

Это глобальная проблема, так как Запад не видит разницы между Русью и славянами и Московией и прочей Бурятией.
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25.06.2020 11:30 Відповісти
так ить это... там же не только буряты... там еще удмурты, мордва, чукчи и женщщщины в русссских селеьях, их бабами просто зовут, детей находу нарожают, и снова десятку дадут...
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25.06.2020 11:35 Відповісти
Да, а в книжках для детей географической направленности рисуют матрешки в Киеве на карте, москвьі нет.
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25.06.2020 12:01 Відповісти
Укрраина обязана отказаться от трупа Петра Столыпина котопый валяется в Киевской Лавре,это РАБссиянское дерьмо пусть его о хоронит в Мавзолее..Быдло шариковское.....да и ваще Столыпин родился в Германии отдать его Штази Меркельше...
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25.06.2020 11:35 Відповісти
:-[ Senator, какой астрал тебя изрыгнул?
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25.06.2020 14:14 Відповісти
Портреты Маркса Энгельса чЛЕНИНА висели на красной площади всего 30 лет назад...Немцы долбанные.....
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25.06.2020 11:38 Відповісти
Гитлер построил коммунизм по Марксу еще в 1936 году на Олимпиаде в Берлине...
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25.06.2020 11:39 Відповісти
Так треба написати конкретно, що хочете читати у їхніх книжках.а а вони скажуть чи внесвть то.
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25.06.2020 12:03 Відповісти
Молодец! Старайся!
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25.06.2020 13:14 Відповісти
 
 