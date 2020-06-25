Посол України Мельник закликав Німеччину переглянути шкільні програми з історії
Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав до перегляду німецьких шкільних програм з історії, оскільки зараз у них відсутня інформація про історичну відповідальність Німеччини перед Україною.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він сказав в інтерв'ю Tagesschau.
Посол висловив жаль, що в німецькій культурі пам'яті не практикується різниця між народами Радянського Союзу і їхнім власним досвідом історії.
"Коли мій син відвідував берлінську гімназію, він був шокований тим, що під час уроків історії на тему нацистського режиму він не почув [на лекціях] і не прочитав [у підручниках] жодного слова ані про Україну, ані про історичну відповідальність Німеччини перед Україною", - сказав Мельник.
Тому посол закликав до розробки цієї забутої історичної глави - як у школах, так і серед громадськості, а також до будівництва в Берліні меморіалу українським жертвам війни.
Як повідомлялося, МЗС Німеччини підтримує будівництво в Берліні меморіалу пам'яті загиблих у Другій світовій війні українців.
Будь ласка, зачекайте...
Через 75 лет превратить толицу крупнейшего государства ЕС в кладбище...
Умный ход.
2 простых вопроса:
1. путтен - чей?
2. крым - кто?
Ну и "палянИцА", само собой... давай, козломордый, выкарабкивайся...
ПыСы там вовчик зеленьський видосик запилил с дальнобойщиками. ну такой кумедный... Нельзя клоунов в президенты. Из них президенты очень плохого качества...
ну и
пысы - по поводу клоунов - тут согласен я на 100%, вот только коли выбрали - давайте ждать когда перевыборы и там жоказывать свою правоту, а не повторять то, что уже было и принесло Украине и украинцам кучу несчастьев и неприятностей
Это глобальная проблема, так как Запад не видит разницы между Русью и славянами и Московией и прочей Бурятией.