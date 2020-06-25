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"Укрзализныця" возобновила продажу билетов в Славянск

"Укрзализныця" возобновила продажу билетов в Славянск в связи со смягчением карантина в городе.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сейчас восстановлены остановки на станции Славянск поездов дальнего следования №1/2 Ивано-Франковск - Константиновка, №712/711 Киев - Константиновка и №126/125 Киев - Константиновка.

Также возобновлены остановки пригородных поездов:

  • №6018 Фенольная - Лиман;
  • №6225 Святогорск - Краматорск;
  • №6002 Славянск - Святогорск;
  • № 6208 Славянск - Курдюмовка;
  • №6231 Святогорск -Скотувата;
  • №6244 Скотувата - Близнецы;
  • №6251 Близнецы - Скотувата;
  • №6072 Скотувата - Славянск;
  • №6004 Константиновка - Святогорск;
  • №6249 Лиман - Фенольная;
  • №6219 Лиман - Близнецы.

6 июня была приостановлена продажа билетов на поезда в Славянск в связи с ужесточением карантина.

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Это что бы лугандонским выкормышам было проще ехать поступать в вузы Украины.
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25.06.2020 11:19 Ответить
Ну правильно,

в среднем по Украине 48 больных на 100 тысяч жителей.

Кабмин сказал, что если будет 60 на 100 тысяч, ужесточат карантин.

В Славянске 110 человек на 100 тысяч карантин смягчили.
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25.06.2020 12:28 Ответить
 
 