"Укрзализныця" возобновила продажу билетов в Славянск в связи со смягчением карантина в городе.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сейчас восстановлены остановки на станции Славянск поездов дальнего следования №1/2 Ивано-Франковск - Константиновка, №712/711 Киев - Константиновка и №126/125 Киев - Константиновка.

Также возобновлены остановки пригородных поездов:

№6018 Фенольная - Лиман;

№6225 Святогорск - Краматорск;

№6002 Славянск - Святогорск;

№ 6208 Славянск - Курдюмовка;

№6231 Святогорск -Скотувата;

№6244 Скотувата - Близнецы;

№6251 Близнецы - Скотувата;

№6072 Скотувата - Славянск;

№6004 Константиновка - Святогорск;

№6249 Лиман - Фенольная;

№6219 Лиман - Близнецы.

6 июня была приостановлена продажа билетов на поезда в Славянск в связи с ужесточением карантина.

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