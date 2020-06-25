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"Укрзализныця" возобновила продажу билетов в Славянск
"Укрзализныця" возобновила продажу билетов в Славянск в связи со смягчением карантина в городе.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что сейчас восстановлены остановки на станции Славянск поездов дальнего следования №1/2 Ивано-Франковск - Константиновка, №712/711 Киев - Константиновка и №126/125 Киев - Константиновка.
Также возобновлены остановки пригородных поездов:
- №6018 Фенольная - Лиман;
- №6225 Святогорск - Краматорск;
- №6002 Славянск - Святогорск;
- № 6208 Славянск - Курдюмовка;
- №6231 Святогорск -Скотувата;
- №6244 Скотувата - Близнецы;
- №6251 Близнецы - Скотувата;
- №6072 Скотувата - Славянск;
- №6004 Константиновка - Святогорск;
- №6249 Лиман - Фенольная;
- №6219 Лиман - Близнецы.
6 июня была приостановлена продажа билетов на поезда в Славянск в связи с ужесточением карантина.
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