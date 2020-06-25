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"Укрзалізниця" відновила продаж квитків у Слов'янськ

"Укрзалізниця" відновила продаж квитків у Слов'янськ у зв'язку з пом'якшенням карантину в місті.

Про це повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що зараз відновлено зупинку на станції Слов'янськ поїздів далекого прямування №1/2 Івано-Франківськ - Костянтинівка, №712/711 Київ - Костянтинівка та №126/125 Київ - Костянтинівка.

Також відновлено зупинки приміських поїздів:

  • №6018 Фенольна – Лиман;
  • №6225 Святогірськ – Краматорськ;
  • №6002 Слов’янськ – Святогірськ;
  • № 6208 Слов’янськ – Курдюмівка;
  • №6231 Святогірськ –Скотувата;
  • №6244 Скотувата – Близнюки;
  • №6251 Близнюки – Скотувата;
  • №6072 Скотувата – Слов’янськ;
  • №6004 Костянтинiвка – Святогірськ;
  • №6249 Лиман – Фенольна;
  • №6219 Лиман – Близнюки.

6 червня було призупинено продаж квитків на поїзди в Слов'янськ у зв'язку із посиленням карантину.

Також читайте: "Укрзалізниця" тимчасово скасувала 7 приміських поїздів через повені на Прикарпатті

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Это что бы лугандонским выкормышам было проще ехать поступать в вузы Украины.
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25.06.2020 11:19 Відповісти
Ну правильно,

в среднем по Украине 48 больных на 100 тысяч жителей.

Кабмин сказал, что если будет 60 на 100 тысяч, ужесточат карантин.

В Славянске 110 человек на 100 тысяч карантин смягчили.
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25.06.2020 12:28 Відповісти
 
 