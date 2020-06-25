"Укрзалізниця" відновила продаж квитків у Слов'янськ у зв'язку з пом'якшенням карантину в місті.

Про це повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що зараз відновлено зупинку на станції Слов'янськ поїздів далекого прямування №1/2 Івано-Франківськ - Костянтинівка, №712/711 Київ - Костянтинівка та №126/125 Київ - Костянтинівка.

Також відновлено зупинки приміських поїздів:

№6018 Фенольна – Лиман;

№6225 Святогірськ – Краматорськ;

№6002 Слов’янськ – Святогірськ;

№ 6208 Слов’янськ – Курдюмівка;

№6231 Святогірськ –Скотувата;

№6244 Скотувата – Близнюки;

№6251 Близнюки – Скотувата;

№6072 Скотувата – Слов’янськ;

№6004 Костянтинiвка – Святогірськ;

№6249 Лиман – Фенольна;

№6219 Лиман – Близнюки.

6 червня було призупинено продаж квитків на поїзди в Слов'янськ у зв'язку із посиленням карантину.

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