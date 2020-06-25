Дети перед школой должны пройти медосмотр и пробу Руфье, - Степанов
Несмотря на карантин, дети перед началом учебного года в школе должны пройти медицинский осмотр, в том числе и пробу Руфье для оценки работоспособности сердца.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал на брифинге, передает Цензор.НЕТ.
"Есть проба Руфье - это проба, которая определяет работоспособность сердца. То есть, возможность того или иного ребенка иметь физическую нагрузку, заниматься физкультурой. Относительно прохождения и подготовки вообще к школе, то есть подписанные декларации или с семейным врачом, или с педиатром. Есть соответствующая подготовка к школе и прохождение врачей, в том числе и по пробе Руфье", - заявил он.
"Есть еще время, мы сняли некоторые ограничения посещения, в том числе, врачей, поэтому я думаю, что за это время возможно пройти эту пробу, тем более, что это касается здоровья ребенка", - добавил Степанов.
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Проба Руфье представляет собой нагрузочный комплекс, предназначенный для оценки работоспособности сердца при физической нагрузке.
Существуют прямые и косвенные, простые и сложные методы определения PWC.
К числу простых и косвенных методов определения PWC относят функциональную пробу Руфье и её модификацию - пробу Руфье - Диксона, в которых используются значения частоты сердечных сокращений в различные по времени периоды восстановления после относительно небольших нагрузок.
Проба Руфье. У испытуемого, находящегося в положении лежа на спине в течение 5 мин, определяют число пульсаций за 15 с ; затем в течение 45 с испытуемый выполняет 30 приседаний. После окончания нагрузки испытуемый ложится, и у него вновь подсчитывается число пульсаций за первые 15 с, а потом - за последние 15 с первой минуты периода восстановления .
А про ношение маски на морде лица, имейте ввиду, что были побликации в СМИ, что в Китае два ребенка умерли от гипоксии на уроках физкультуры из-за масок.
Вы поняли, что значит от "умерли от гипоксии"?
Это значит - задохнулись.
Не знаю, что китайские мамани сделали за это с властями.
Наверное, еще нарожали.