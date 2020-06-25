Дети перед школой должны пройти медосмотр и пробу Руфье, - Степанов

Несмотря на карантин, дети перед началом учебного года в школе должны пройти медицинский осмотр, в том числе и пробу Руфье для оценки работоспособности сердца.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"Есть проба Руфье - это проба, которая определяет работоспособность сердца. То есть, возможность того или иного ребенка иметь физическую нагрузку, заниматься физкультурой. Относительно прохождения и подготовки вообще к школе, то есть подписанные декларации или с семейным врачом, или с педиатром. Есть соответствующая подготовка к школе и прохождение врачей, в том числе и по пробе Руфье", - заявил он.

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"Есть еще время, мы сняли некоторые ограничения посещения, в том числе, врачей, поэтому я думаю, что за это время возможно пройти эту пробу, тем более, что это касается здоровья ребенка", - добавил Степанов.