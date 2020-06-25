Діти перед школою мають пройти медогляд і пробу Руф'є, - Степанов
Незважаючи на карантин, діти перед початком навчального року в школі мають пройти медичний огляд, зокрема і пробу Руф'є для оцінки працездатності серця.
Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Є проба Руф'є - це проба, яка визначає працездатність серця. Тобто, можливість тієї чи іншої дитини мати фізичне навантаження, займатися фізкультурою. Щодо проходження й опрацювання взагалі до школи, тобто підписані декларації або з сімейним лікарем, або з педіатром. Є відповідна підготовка до школи і проходження лікарів, в тому числі і проби Руф'є", - заявив він.
"Є ще час, ми зняли деякі обмеження відвідування, в тому числі, лікарів, тому я думаю, що за цей час можливо пройти цю пробу, тим більше, що це стосується здоров'я дитини", - додав Степанов.
Будь ласка, зачекайте...
Проба Руфье представляет собой нагрузочный комплекс, предназначенный для оценки работоспособности сердца при физической нагрузке.
Существуют прямые и косвенные, простые и сложные методы определения PWC.
К числу простых и косвенных методов определения PWC относят функциональную пробу Руфье и её модификацию - пробу Руфье - Диксона, в которых используются значения частоты сердечных сокращений в различные по времени периоды восстановления после относительно небольших нагрузок.
Проба Руфье. У испытуемого, находящегося в положении лежа на спине в течение 5 мин, определяют число пульсаций за 15 с ; затем в течение 45 с испытуемый выполняет 30 приседаний. После окончания нагрузки испытуемый ложится, и у него вновь подсчитывается число пульсаций за первые 15 с, а потом - за последние 15 с первой минуты периода восстановления .
А про ношение маски на морде лица, имейте ввиду, что были побликации в СМИ, что в Китае два ребенка умерли от гипоксии на уроках физкультуры из-за масок.
Вы поняли, что значит от "умерли от гипоксии"?
Это значит - задохнулись.
Не знаю, что китайские мамани сделали за это с властями.
Наверное, еще нарожали.