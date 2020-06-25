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Діти перед школою мають пройти медогляд і пробу Руф'є, - Степанов

Діти перед школою мають пройти медогляд і пробу Руф'є, - Степанов

Незважаючи на карантин, діти перед початком навчального року в школі мають пройти медичний огляд, зокрема і пробу Руф'є для оцінки працездатності серця.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Є проба Руф'є - це проба, яка визначає працездатність серця. Тобто, можливість тієї чи іншої дитини мати фізичне навантаження, займатися фізкультурою. Щодо проходження й опрацювання взагалі до школи, тобто підписані декларації або з сімейним лікарем, або з педіатром. Є відповідна підготовка до школи і проходження лікарів, в тому числі і проби Руф'є", - заявив він.

"Є ще час, ми зняли деякі обмеження відвідування, в тому числі, лікарів, тому я думаю, що за цей час можливо пройти цю пробу, тим більше, що це стосується здоров'я дитини", - додав Степанов.

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Топ коментарі
+10
особенно дети... "очень низкого качества" (с)...
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25.06.2020 11:50
+5
Санітар вичитав про пробу Руф'є. Дає жару. Зуби ще треба перевірити, яйця глист, воші, бажано разом з вчителями.
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25.06.2020 11:49
+4
Степанов идиот, проба Руфье полная лажа из каменного века.
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25.06.2020 11:51
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Жныва для зе-барыг от медицины.
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25.06.2020 11:48 Відповісти
Да при чому тут жнива, просто минулі роки, коли починають проходити медогляд школярі то в поліклініках битком набито дітей. Ну зараз це робити "доречно" у нас з епідеміалогією все ж Ок? Чи вони розроблять якийсь механізм для унеможливлювання утворення скупчення? знаючи Зебілів, то це навряд.
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25.06.2020 14:16 Відповісти
Заставят всех проходить тест на корововирус, а это по 800 гривень с лица - жнива.
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25.06.2020 19:37 Відповісти
Даеш больше бюрократии в полицейском государстве! Деньги чиновникам, монополия на насилие депутатам, ментам, судьям и членам их семей!
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25.06.2020 11:49 Відповісти
Санітар вичитав про пробу Руф'є. Дає жару. Зуби ще треба перевірити, яйця глист, воші, бажано разом з вчителями.
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25.06.2020 11:49 Відповісти
особенно дети... "очень низкого качества" (с)...
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25.06.2020 11:50 Відповісти
Степанов идиот, проба Руфье полная лажа из каменного века.
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25.06.2020 11:51 Відповісти
Але після карантину результати будуть прикольні. Треба б хоча б діткам богообраного народу відмінити, хай хоч хтось навчається.
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25.06.2020 12:04 Відповісти
А депутаты чем хуже он сколько короной переболело. Шо за геноцид.
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25.06.2020 11:52 Відповісти
///просто информация :
Проба Руфье представляет собой нагрузочный комплекс, предназначенный для оценки работоспособности сердца при физической нагрузке.
Существуют прямые и косвенные, простые и сложные методы определения PWC.
К числу простых и косвенных методов определения PWC относят функциональную пробу Руфье и её модификацию - пробу Руфье - Диксона, в которых используются значения частоты сердечных сокращений в различные по времени периоды восстановления после относительно небольших нагрузок.
Проба Руфье. У испытуемого, находящегося в положении лежа на спине в течение 5 мин, определяют число пульсаций за 15 с ; затем в течение 45 с испытуемый выполняет 30 приседаний. После окончания нагрузки испытуемый ложится, и у него вновь подсчитывается число пульсаций за первые 15 с, а потом - за последние 15 с первой минуты периода восстановления .
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25.06.2020 11:53 Відповісти
Она ничего не покажет.
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25.06.2020 11:56 Відповісти
срочно выдеить лярд на закупку секундомеров...
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25.06.2020 11:57 Відповісти
степанов гнида
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25.06.2020 11:55 Відповісти
Чтоб вы с ботулизмом и отравлениями в общепите так боролись, как с короновирусом, шваль вы зеленая.

А про ношение маски на морде лица, имейте ввиду, что были побликации в СМИ, что в Китае два ребенка умерли от гипоксии на уроках физкультуры из-за масок.
Вы поняли, что значит от "умерли от гипоксии"?
Это значит - задохнулись.
Не знаю, что китайские мамани сделали за это с властями.
Наверное, еще нарожали.
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25.06.2020 12:01 Відповісти
А яйця на кал глистів?
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25.06.2020 12:03 Відповісти
А ты за эту пробу заплатишь? И кто проконтролирует качество пробы? Ведь мы же живем самом честном государстве...где гарантия, что не поставят выбраковку бедным здоровым, где гарантия что не поставят "годен учиться" для заплативших родителей с больным ребенком?
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25.06.2020 12:32 Відповісти
Придурки... "Зробили разом"?... Хоть бы один урод зелённый в очередях со своим ребёнком постоял - на прививки, на анализы, на осмотр... Дебилы. Выбрали? Жрите!
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25.06.2020 13:25 Відповісти
Со мной в школьное время - родители не маялись по врачах. Ни разу!!! В школе - профосмотр (в актовом зале или спортзале), прививки тут же или в медкабинете сделали. Всё! Порядок!
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25.06.2020 13:27 Відповісти
Довідку Руф'є роблять кожен рік, зелені тут не при справах.
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25.06.2020 14:13 Відповісти
 
 