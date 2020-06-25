Діти перед школою мають пройти медогляд і пробу Руф'є, - Степанов

Незважаючи на карантин, діти перед початком навчального року в школі мають пройти медичний огляд, зокрема і пробу Руф'є для оцінки працездатності серця.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Є проба Руф'є - це проба, яка визначає працездатність серця. Тобто, можливість тієї чи іншої дитини мати фізичне навантаження, займатися фізкультурою. Щодо проходження й опрацювання взагалі до школи, тобто підписані декларації або з сімейним лікарем, або з педіатром. Є відповідна підготовка до школи і проходження лікарів, в тому числі і проби Руф'є", - заявив він.

"Є ще час, ми зняли деякі обмеження відвідування, в тому числі, лікарів, тому я думаю, що за цей час можливо пройти цю пробу, тим більше, що це стосується здоров'я дитини", - додав Степанов.

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