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Минздрав намерен интегрировать eHealth с порталом "Дия", - замминистра Кучер

Минздрав намерен интегрировать eHealth с порталом

Министерство здравоохранения намерено интегрировать электронную систему здравоохранения eHealth с порталом "Дия" и его мобильным приложением.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил замминистра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер в ходе пресс-брифинга в Киеве.

"Много чего есть в планах, в частности совместно с партнерами с Министерства цифровой трансформации хотим осуществить интеграцию системы eHealth в портал и приложение "Дия". Мы хотим подписывать е-декларации онлайн без необходимости визита к врачу, чтобы врача можно было выбирать самостоятельно. Этот шаг требует не только решения технических вопросов, но и административных. Мы с этим работаем. Работаем также по системе "е-Малятко", чтобы можно было прямо в роддоме онлайн зарегистрировать все документы", - сказал он.

Помимо этого, замминистра подчеркнул, что система eHealth позволяет врачам использовать ограниченный функционал на смартфоне.

"Относительно больниц – не все сейчас, к сожалению, переходят на электронную систему здравоохранения, но это связано, в первую очередь, с техническими проблемами, наличием техники. Но сама система eHealth позволяет даже использовать ограниченный функционал на смартфоне", - сказал Кучер.

"Защита и актуальные медицинские данные – это наш приоритет. Мы работаем над развитием системы eHealth. Мы это делаем, чтобы обеспечить полностью прозрачное и четкое финансирование системы здравоохранения Украины. Когда пациент приходит в медучреждение и данные по нему сохраняются, мы можем прогнозировать и планировать бюджетные проекты. Система также позволяет сократить административную нагрузку на врачей. Отход от справок, они должны предоставляться онлайн, быть доступными в электронном режиме. Когда мы развиваем систему eHealth, мы создаем новый рынок ІТ-продуктов в Украине, ведь с нами работает много медицинских информационных систем", - добавил замминистра.

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Еще бы запустить в е-формате выплавку стали и выращивание с\х культур...
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25.06.2020 11:54 Ответить
Провели с парнем шикарную ночь, а на утро мне нужно было к гинекологу. Собираюсь в попехах, прихожу к доктору… Гинеколог заглядывает туда, и не может оторвать взгляда, я уже настороженно спрашиваю: - Доктор, что-то не так? А он отвечает: - Я все видел, но чтобы была со сроком годности… Я в недоумении! Что не так?! Оказывается, моему парню делать нечего было, взял наклейку с продуктов и аккуратненько наклеил куда надо..........
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25.06.2020 11:56 Ответить
смешно...
а она не мылась перед походом к такому врачу (после интима)?
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25.06.2020 12:12 Ответить
Не-не, это вы бросьте. Е-health - это всё от Супрун (которая, как известно, была "санитаркой", с двумя высшими образованиями). Всё что сделано при Порохе - всё необходимо разрушить, ибо везде была коррупция, а теперь её нет.

Так что, МОЗ, вы там, эта, смотрИте. С огнём играете. До госизмены доиграетесь, если и дальше будете наследие Пороха и Супрун использовать.

Ломать - так ломать всё !
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25.06.2020 12:11 Ответить
Ну да, у нас еще медицинские данные населения нельзя в телеге заказать, непорядок.
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25.06.2020 12:23 Ответить
Спаси и Сохрани...
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25.06.2020 13:20 Ответить
 
 