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Новости Коронавирус и карантин
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Кабмин (13505) карантин (16728) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Местная власть может усилить карантин в случае трехдневного несоответствия критериям, определенным Кабмином, - Степанов

Местная власть может усилить карантин в случае трехдневного несоответствия критериям, определенным Кабмином, - Степанов

Региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) должны усиливать карантин из-за коронавируса на местах, если в течение трех дней подряд эпидемиологическая ситуация в области не соответствует определенным Кабмином критериям.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов.

"Правительство четко определило критерии, в том числе по усилению карантина. Если в течение трех дней показатели на месте не отвечают критериям, установленным в постановлении КМУ, региональная комиссия ТЭБ и ЧС должна собраться и определиться относительно усиления карантинных мер", - отметил министр.

Как подчеркнул Степанов, перечень карантинных мер и ограничений, которые должны быть усилены, определен в постановлении Кабмина. Усиление происходит на территориях с широким распространением COVID-19.

Регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков:

- Загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19, составляет более 50%;
- Среднее количество тестирований составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней;
- Коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (соотношение количества новых установленных случаев заболевания и количества проведенных тестов) составляет более 11%;
- Динамика роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%, что проверяется при регистрации более 8 случаев на 100 тыс. населения суммарно за последние семь дней.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за 10 дней количество активных больных COVID-19 увеличилось с 37 до 50 на 100 тыс. населения, - Степанов

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Топ комментарии
+1
Все делается зедаунами для того что бы загнать людей по домам. Все эти карантины уже ничего не дадут инфекция сильно распространилась. Заболевших за день реально раз в 5 больше чем выявляют. Смертность вируса около одного процента, что плохо но не критично
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25.06.2020 12:22
+1
степашка забыл один из ведущих принципов: Летить не болезнь, а пациента.
банда ляшка-шмыги-степашки-зе занимается именно эпидемией, а на людей им насрать.
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25.06.2020 12:23
+1
Яким законом України дозволяється обмеження конституційних прав та свобод громадян України? Чи може в країні (або в деяких районах) введено режим НС?
Ви готові до судових позовів?
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25.06.2020 12:24
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Все делается зедаунами для того что бы загнать людей по домам. Все эти карантины уже ничего не дадут инфекция сильно распространилась. Заболевших за день реально раз в 5 больше чем выявляют. Смертность вируса около одного процента, что плохо но не критично
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25.06.2020 12:22 Ответить
не смешивайте смертность с летальностью.
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25.06.2020 12:24 Ответить
Обьясните, что вы имеете ввиду
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25.06.2020 12:30 Ответить
летальность - отношение количества умерших к количеству заражённых. может быть выражена в процентах или в количестве умерших на 1 млн. или 100 000 заражённых.
смертность - отношение количества умерших (обычно в год, но может быть и за всю эпидемию) ко всему населению
смертность "с вирусом" в Ломбардии была 0.17% за всю вспышку, которая уже погасла
т.к. количество заражённых определяется очень неточно (из-за большого количества людей, у которых болезнь протекает бессимптомно, в частности) летальность тоже определяется с огромной погрешностью.
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25.06.2020 12:43 Ответить
Я уже давал Вам эту ссылку

https://meduza.io/feature/2020/04/24/uchenye-poschitali-smertelnost-koronavirusa-bez-oshibok-na-kotorye-ukazyvali-kovid-otritsateli-on-okazalsya-dazhe-opasnee-pogibnut-mozhet-1-naseleniya Ученые рассчитали смертельность коронавируса без ошибок, на которые указывали ковид-отрицатели. Он оказался даже опаснее: погибнуть может 1% населения
Вот оригинал их работы
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.18.20070912v1.full.pdf

Ссылку на нее я тоже давал.
Там речь как раз о расчете смертности.
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25.06.2020 13:38 Ответить
британские учёные?
умиляет термин "смертельность". интонация заголовка тоже не оставляет никаких сомнений в "беспристрастности".
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25.06.2020 15:32 Ответить
Дурочку включил?
Я же специально дал ссылку на оригинал, чтоб журналистские и переводческие огрехи не мешали. Но Вам так хочется вместо дискуссии какахи покидать... Печаль.
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25.06.2020 15:52 Ответить
Вы не сделали того, что я много раз просил. Пересказать в двух словах. А учёные - они грантами в основном питаются. Не в курсИ?
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25.06.2020 15:56 Ответить
Расчет смертности из избыточной смертности и ИФА анализов в 7 провинциях Италии дал результат около 1% для обычных стран и около 1,29% для стран с очень старым населением типа Италии.
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25.06.2020 16:21 Ответить
именно смертности?
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25.06.2020 16:22 Ответить
Именно
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25.06.2020 16:53 Ответить
Кстати, в Штатах похожую цифру получили
https://www.cathlabdigest.com/content/study-reports-staggering-13-death-rate-us-among-those-infected-who-show-symptoms The national rate of death among people infected with the novel coronavirus -- SARS-CoV-2 -- that causes COVID-19 and who show symptoms is 1.3%, the study found. The comparable rate of death for the seasonal flu is 0.1%.
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25.06.2020 17:01 Ответить
то что я вижу из заголовка - это завышенная оценка летальности.
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25.06.2020 17:05 Ответить
1,3% - завышенная оценка летальности? А это тогда заниженная?
New Jersey, US
Case-Fatality Ratio: 7,70%

New York, US

Case-Fatality Ratio: 8,02%

Missouri, US
Case-Fatality Ratio: 5,15%
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25.06.2020 17:24 Ответить
а это просто не оценка... когда у нас только начиналось, многие делали подобные арифметические упражнения потом чуть не навзрыд плакали ибо получалось 33%
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25.06.2020 18:00 Ответить
Ну, так надо ж матчасть учить, чтобы навзрыд не плакать...
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25.06.2020 21:24 Ответить
степашка забыл один из ведущих принципов: Летить не болезнь, а пациента.
банда ляшка-шмыги-степашки-зе занимается именно эпидемией, а на людей им насрать.
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25.06.2020 12:23 Ответить
Ага, все по кацапскому примеру, центральная власть уже за короновирус не отвечает, вертитесь как хотите...
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25.06.2020 12:24 Ответить
Яким законом України дозволяється обмеження конституційних прав та свобод громадян України? Чи може в країні (або в деяких районах) введено режим НС?
Ви готові до судових позовів?
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25.06.2020 12:24 Ответить
было уже такое
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25.06.2020 12:30 Ответить
стєпанов,шестьорка сраная, вже всі знають, що зєбидло готує другу волну коронавірусу і карантин. виродки обані.
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25.06.2020 12:26 Ответить
Вирус в Украине гулял уже в декабре и распространился достаточно, как и по всему миру. Китая сволочи скрыли инфу
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25.06.2020 12:32 Ответить
Все знают? Поделись ка ссылкой на источник этих знаний
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25.06.2020 13:08 Ответить
https://rupor.info/news/158494/na-cherkaschine-v-monastyre-moskovskogo-patriarhata-vyyavili-massovyy-ochag-koronavirusa/ НА ЧЕРКАСЧИНЕ В МОНАСТЫРЕ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА ВЫЯВИЛИ МАССОВЫЙ ОЧАГ КОРОНАВИРУСА
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25.06.2020 12:47 Ответить
 
 