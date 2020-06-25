Местная власть может усилить карантин в случае трехдневного несоответствия критериям, определенным Кабмином, - Степанов

Региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) должны усиливать карантин из-за коронавируса на местах, если в течение трех дней подряд эпидемиологическая ситуация в области не соответствует определенным Кабмином критериям.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов.

"Правительство четко определило критерии, в том числе по усилению карантина. Если в течение трех дней показатели на месте не отвечают критериям, установленным в постановлении КМУ, региональная комиссия ТЭБ и ЧС должна собраться и определиться относительно усиления карантинных мер", - отметил министр.

Как подчеркнул Степанов, перечень карантинных мер и ограничений, которые должны быть усилены, определен в постановлении Кабмина. Усиление происходит на территориях с широким распространением COVID-19.

Регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков:

- Загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19, составляет более 50%;

- Среднее количество тестирований составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней;

- Коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (соотношение количества новых установленных случаев заболевания и количества проведенных тестов) составляет более 11%;

- Динамика роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%, что проверяется при регистрации более 8 случаев на 100 тыс. населения суммарно за последние семь дней.

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