Местная власть может усилить карантин в случае трехдневного несоответствия критериям, определенным Кабмином, - Степанов
Региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) должны усиливать карантин из-за коронавируса на местах, если в течение трех дней подряд эпидемиологическая ситуация в области не соответствует определенным Кабмином критериям.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов.
"Правительство четко определило критерии, в том числе по усилению карантина. Если в течение трех дней показатели на месте не отвечают критериям, установленным в постановлении КМУ, региональная комиссия ТЭБ и ЧС должна собраться и определиться относительно усиления карантинных мер", - отметил министр.
Как подчеркнул Степанов, перечень карантинных мер и ограничений, которые должны быть усилены, определен в постановлении Кабмина. Усиление происходит на территориях с широким распространением COVID-19.
Регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков:
- Загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19, составляет более 50%;
- Среднее количество тестирований составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней;
- Коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (соотношение количества новых установленных случаев заболевания и количества проведенных тестов) составляет более 11%;
- Динамика роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%, что проверяется при регистрации более 8 случаев на 100 тыс. населения суммарно за последние семь дней.
Пожалуйста, подождите...
смертность - отношение количества умерших (обычно в год, но может быть и за всю эпидемию) ко всему населению
смертность "с вирусом" в Ломбардии была 0.17% за всю вспышку, которая уже погасла
т.к. количество заражённых определяется очень неточно (из-за большого количества людей, у которых болезнь протекает бессимптомно, в частности) летальность тоже определяется с огромной погрешностью.
https://meduza.io/feature/2020/04/24/uchenye-poschitali-smertelnost-koronavirusa-bez-oshibok-na-kotorye-ukazyvali-kovid-otritsateli-on-okazalsya-dazhe-opasnee-pogibnut-mozhet-1-naseleniya Ученые рассчитали смертельность коронавируса без ошибок, на которые указывали ковид-отрицатели. Он оказался даже опаснее: погибнуть может 1% населения
Вот оригинал их работы
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.18.20070912v1.full.pdf
Ссылку на нее я тоже давал.
Там речь как раз о расчете смертности.
умиляет термин "смертельность". интонация заголовка тоже не оставляет никаких сомнений в "беспристрастности".
Я же специально дал ссылку на оригинал, чтоб журналистские и переводческие огрехи не мешали. Но Вам так хочется вместо дискуссии какахи покидать... Печаль.
https://www.cathlabdigest.com/content/study-reports-staggering-13-death-rate-us-among-those-infected-who-show-symptoms The national rate of death among people infected with the novel coronavirus -- SARS-CoV-2 -- that causes COVID-19 and who show symptoms is 1.3%, the study found. The comparable rate of death for the seasonal flu is 0.1%.
New Jersey, US
Case-Fatality Ratio: 7,70%
New York, US
Case-Fatality Ratio: 8,02%
Missouri, US
Case-Fatality Ratio: 5,15%
банда ляшка-шмыги-степашки-зе занимается именно эпидемией, а на людей им насрать.
Ви готові до судових позовів?